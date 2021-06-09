Звезды, которые не скрывают целлюлит и «лишнее» под одеждой

Модель Кэндис Свейнпол сводила мужчин с ума, разгуливая по подиуму VS в крошечных бикини и с роскошными крыльями. А недавно папарацци поймали маму двоих на прогулке в Нью-Йорке в простом черном топе и коротких «боксерских» шортах, которые открыли слегка дряблую кожу.

Кто не стесняется абсолютно ничего, так это Эшли Грэм. Модель plus size активно выступает за бодипозитив во всем. В одном из интервью Грэм призналась, что лишь недавно стала брить подмышки. А фото в кроп-топах, велосипедках и микрошортах — обычное дело в ее блоге. Как и у певицы Лиззо, которая заметно «обскакала» Эшли в параметрах.