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Модный гороскоп: какая обувь подойдет вам по темпераменту, согласно знаку Зодиака

Этой осенью обувь послужит нам не только стильным дополнением образов, но и настоящим талисманом на удачу. Чем больше то, что на вас надето олицетворяет вас, тем больше шансов на успех. Привлечь удачу на свою сторону поможет правильная пара обуви, и в этом сезоне мы выберем ее по гороскопу. Верьте или нет, но это работает!

Овен

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Chloé/Yoox, 43 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Овны – люди-искры, и если они за что-то берутся, то делают это с особым напором. Представительниц этого знака легко вдохновить, но «перегорают» они крайне быстро, поэтому идеальный вариант для них – сочетание классических форм и сезонных трендов. Сапоги-казаки с акцентным «змеиным» принтом, ботинки на фигурном каблуке и вечерние туфли цвета металлик станут их увлечением, как минимум, на целый сезон.

Телец

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Geox, 14 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Тельцы обладают удивительной способностью привносить яркие краски в окружающий мир (пускай нередко это происходит лишь в их воображении). Стремление к прекрасному и любовь к роскоши – то, чего у родившихся под этим знаком не отнять. Советуем обратить внимание на обувь в духе викторианской эпохи и модели с нестандартным декором – бантами, пряжками, контрастными вставками.

Близнецы

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Elisabetta Franchi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Этот «двойной» знак далеко не всегда понятен, переменчив и уж точно непредсказуем – настоящий человек-головоломка. Нередко Близнецы не могут определиться между спортивным стилем и элегантностью, между строгими формами и моделями в духе деконструктивизма. Представительницам знака лучше придерживаться строгой классики, но иметь на вооружение обувь «под настроение». В их арсенале точно должна быть пара лаконичных лодочек, массивные берцы и пара туфель конфетных оттенков для особых случаев.

Рак

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Geox, 14 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Раки – эмоциональные, но крайне скрытные люди, которым проще сдерживать душевные порывы, чем делиться ими. Поэтому обувь может стать отличным способом самовыражения. Яркие контрасты, неожиданные цветовые сочетания и декор вполне совместимы с представительницами знака, но в правильной пропорции.

Лев

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Casadei, 68 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Быть в центре внимания – то, что Львам уж точно по нраву. Родившиеся под знаком обладают тонким чувством стиля, но нередко теряют голову от роскоши. Обувь, в которой остаться в тени точно не получится – беспроигрышный вариант для Львов. Тренды этой осени явно на стороне представительниц знака, главное – чаще экспериментировать. Для этого рекомендуем вооружаться анималистическими принтами, мерцающим глиттером, нестандартными формами и самыми яркими цветами.

Дева

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S. Oliver, 4 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Девы редко теряют самообладание, поэтому необдуманных поступков на их счету, как правило, мало. Верная тактика для них – собрать безупречную базу, в которой каждая пара соответствует стилистике гардероба, сезону, а главное – отличается отличным качеством и служит долго. Для Дев градация всегда четкая: лодочки – на вечер, челси – в дождь, оксфорды – если осенний день выдался теплым.

Весы

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S. Oliver, 8 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Весам порой нередко принять решение, но в большинстве случаев родившиеся под знаком крайне рассудительны. Сохранять равновесие поможет обувь на каблуке комфортной высоты, удобные кроссовки в духе 90-х и абсолютно любые вариации на тему цвета и декора. Хоть Весы и любят спокойствие, но чувство прекрасного в них развито сильно.

Скорпион

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Christian Dior/Yoox, 43 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Рожденные под знаком Скорпиона могут очаровать кого угодно. И это несмотря не сложность характера, из-за которой они так и норовят «ужалить». Представители знака – типичные гедонисты, которые стремятся ко всему, что приносит удовольствие. Идеальная пара для Скорпиона – роскошь, заключенная в лаконичную форму и безупречное качество. Несмотря на любовь к классике, в их гардеробе всегда найдется место для вещей-экспериментов.

Стрелец

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Premiata, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Стрельцы – пожалуй, самый азартный знак. Приключения – настоящий источник энергии для них, но нередко они приводят к трудным последствиям. Видимое преимущество знака – в той мужественности, с которой они идут навстречу трудностям. Активным Стрельцам – самая удобная обувь. Кроссовки всех видов и цветов, короткие кеды и хайтопы составят им отличную компанию.

Козерог

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Maria Mare/Yoox, 3 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Целеустремленные и дисциплинированные Козероги обладают тонкой интуицией. Они хороши в любых финансовых вопросах: от распределения семейного бюджета до самых сложных рабочих моментов. Как правило, представительницы знака консервативны и не принимают громких сезонных трендов. Верный выход – запастись вечной классикой, да так, чтобы каждая пара безупречно сочеталась с гардеробом, отличалась качеством и невысокой ценой – такие предложения Козероги уж точно найдут без лишних усилий.

Водолей

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Geox, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Размышления Водолеев не всегда понятны и чаще всего базируются на интуиции. Изменчивость, импульсивность и масса внутренних противоречий порой становятся настоящими препятствиями на пути к правильным решениям. Для представительниц знака важно самовыражаться, поэтому для них – цветные сапоги и ботинки, яркие принты и самые непредсказуемые игры фактур.

Рыбы

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Elisabetta Franchi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Душевные, эмоциональные Рыбы любят превращать даже самые пустяковые неприятности в настоящую драму. Эти романтические натуры любят додумывать, дорисовывать, дописывать сюжеты, обращая все на свой лад. Пожалуй, самые неординарные вариации на тему классики будто созданы для них. Здесь есть все: от лодочек с пышными бантами до белоснежных ботинок на фигурном каблуке.

А если к магии гороскопа вы относитесь скептически – наша сводка модных трендов вам в помощь! О том, какая обувь актуальна этой осенью, читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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