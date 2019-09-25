Модный гороскоп: какая обувь подойдет вам по темпераменту, согласно знаку Зодиака

Душевные, эмоциональные Рыбы любят превращать даже самые пустяковые неприятности в настоящую драму. Эти романтические натуры любят додумывать, дорисовывать, дописывать сюжеты, обращая все на свой лад. Пожалуй, самые неординарные вариации на тему классики будто созданы для них. Здесь есть все: от лодочек с пышными бантами до белоснежных ботинок на фигурном каблуке.

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