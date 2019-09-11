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От грубой готики и милитари до будуарного шика: самая актуальная обувь осеннего сезона

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Alexander McQueen

Фото: Vogue.com

Этой осенью обувь принимает самые нестандартные формы, претендуя на место главного акцента в образе. Такое нескромное заявление делают ботильоны на головокружительной платформе, грубые сапоги в духе милитари, туфли, усыпанные кристаллами, а для самого яркого выхода – босоножки, отделанные мехом. Принимать вызов или нет – выбор за вами. А принять правильное решение поможет наша новая подборка!

Ботфорты

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Celine

Фото: Vogue.com

Дизайнеры призывают включать максимально высокие сапоги в планы на сезонный шопинг. Фокус сезона перемещен на бесконечно длинные ноги, поэтому смело миксуйте ботфорты в разных вариациях. Базовое сочетание, которое стоит взять на заметку – модели из гладкой кожи с меховой отделкой в комбинации с джинсами. Классику разбавляем смелыми деталями, рифмуя нюдовые оттенки и нежные текстуры замши с массивными каблуками и фурнитурой.

Готика

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Maison Margiela

Фото: Vogue.com

Черный цвет остается одним из главных фаворитов осени, но приобретает принципиально новые формы. Для готического стиля характерна грубая обувь на массивном каблуке с металлической фурнитурой. Уравновесить «агрессивную» пару помогут максимально легкие фактуры и одежда в духе шекспировской эпохи со струящимися полупрозрачными платьями и многочисленными оборками. Еще один верный модный прием – многослойность и деконструктивизм с его асимметричными формами, которые легко применимы к осенним образам.

Милитари

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Altuzarra

Фото: Vogue.com

Массивные берцы – важнейший элемент стиля милитари, который по-хозяйски обосновался среди трендов этой осени. Подчеркнуть бунтарский дух, но при этом остаться женственной помогут сочетания текстур (замша, кожа, металлические детали) и правильный подбор образа. Классику и эстетику милитари скрепляют строгие формы – прямые пальто, двубортные блейзеры oversize, лаконичные брюки-скинни и базовые рубашки.

Острый носок

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Giorgio Armani

Фото: Vogue.com

Главные детали нового сезона цитируют эпоху нулевых, когда фаворитами модниц были остроносые туфли и сапоги на миниатюрной шпильке. Отматывая время назад, дизайнеры призывают бросить свежий взгляд на тренды прошлых десятилетий, добавив в обувной гардероб модели с гротескными бантами, тяжеловесными пряжками и многочисленными пересечениями ремешков.

Квадратный носок

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Обувь с квадратным носком оказалась в центре внимания еще летом, а в осенних коллекциях и вовсе обосновалась по-хозяйски. Здесь фактурная кожа и благородный бархат, змеиные принты и главные оттенки сезона. Самым неоднозначным, но многообещающим трендом стали туфли из стеганой кожи, представленные брендом Bottega Veneta. Какой вердикт ему вынести – выбор за вами.

Массивный каблук

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Maison Margiela

Фото: Vogue.com

Каблуки самых актуальных пар растут не в высоту, а вширь. И это нам на руку, ведь проходить будничный марафон в устойчивой обуви гораздо проще. Новое прочтение классики – мощные блочные каблуки контрастных цветов, сочетание текстур замши и глянцевого блеска лакированной кожи. Не решаетесь на эксперименты? Тогда выбирайте лаконичные туфли Мэри Джейн – английское изобретение, вдохновленное героиней комикса и популяризованное в шестидесятых. Отличаются закругленным носком и ремешком на подъеме.

Платформа в духе 80-х

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Rick Owens

Фото: Vogue.com

Отголоски эпохи диско с ее тягой ко всему яркому и эксцентричному мы слышим в тенденциях этой осени. Триумфальное возвращение головокружительных платформ встречаем новой парой ботильонов. Приверженцам классики рекомендуем обратить внимание на готические мотивы, а для самых смелых – эксперименты с цветной кожей.

Белый цвет

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Fendi

Фото: Vogue.com

Белый цвет определенно претендует на место всеми любимого черного, да и по функциональности не уступает. Дизайнеры намеренно расширили ее в рамках нового сезона, доказывая, что туфли с открытым носком и мюли могут сыграть удачную партию даже с черными капроновыми колготками. Принимаем новую тактику: любая белая обувь, будь то кеды, ботфорты или остромодные казаки – стопроцентное попадание в тренд.

Конфетно-розовый оттенок

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Kenzo

Фото: Vogue.com

Перед яркими конфетными оттенками будто бы поставили спецзадание – разбавить серые осенние будни. Сомнений нет – такая пара задаст настроение даже самому консервативному образу. Беспроигрышный ход – разбавить туфлями цвета фуксии строгий брючный костюм или монохромный черный образ с водолазкой и юбкой-карандашом.

Кристаллы и глиттер

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Off-White

Фото: Vogue.com

Еще один яркий тренд – party shoes («туфли для вечеринки»). Если вы все еще в поисках необычной пары, то ботильоны и туфли, усыпанные кристаллами или блестками, спешат в ваш гардероб. Комбинируйте с лаконичными однотонными вещами – платьями-комбинациями и брючными костюмами базовых цветов. А результат – отличная идея для вечернего выхода, которая придет на помощь тогда, когда нет времени на продумывание сложного образа.

Мех и перья

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Off-White

Фото: Vogue.com

В топе самых спорных и эксцентричных трендов оказались туфли, отделанные мехом и перьями. Для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры предлагают сделать ставки на цвет – насыщенный изумруд, электрический синий, аквамарин и перец чили.

Открытые туфли с колготками и носками

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Versace

Фото: Vogue.com

Плотные колготки, капроновые носки и гольфы становятся главными компаньонами открытых туфель и босоножек. Тренд неоднозначный, но многообещающий, поэтому запасайтесь цветными колготками и ажурными чулками – ломаем стереотипы и следуем новой эстетике!

В предыдущем материале мы рассказывали о самых модных сумках этой осени. Читайте наш гид, чтобы подобрать актуальную пару к новой обуви!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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