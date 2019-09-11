От грубой готики и милитари до будуарного шика: самая актуальная обувь осеннего сезона

Ботфорты
Фото: Vogue.com
Дизайнеры призывают включать максимально высокие сапоги в планы на сезонный шопинг. Фокус сезона перемещен на бесконечно длинные ноги, поэтому смело миксуйте ботфорты в разных вариациях. Базовое сочетание, которое стоит взять на заметку – модели из гладкой кожи с меховой отделкой в комбинации с джинсами. Классику разбавляем смелыми деталями, рифмуя нюдовые оттенки и нежные текстуры замши с массивными каблуками и фурнитурой.
Готика
Фото: Vogue.com
Черный цвет остается одним из главных фаворитов осени, но приобретает принципиально новые формы. Для готического стиля характерна грубая обувь на массивном каблуке с металлической фурнитурой. Уравновесить «агрессивную» пару помогут максимально легкие фактуры и одежда в духе шекспировской эпохи со струящимися полупрозрачными платьями и многочисленными оборками. Еще один верный модный прием – многослойность и деконструктивизм с его асимметричными формами, которые легко применимы к осенним образам.
Милитари
Фото: Vogue.com
Массивные берцы – важнейший элемент стиля милитари, который по-хозяйски обосновался среди трендов этой осени. Подчеркнуть бунтарский дух, но при этом остаться женственной помогут сочетания текстур (замша, кожа, металлические детали) и правильный подбор образа. Классику и эстетику милитари скрепляют строгие формы – прямые пальто, двубортные блейзеры oversize, лаконичные брюки-скинни и базовые рубашки.
Острый носок
Фото: Vogue.com
Главные детали нового сезона цитируют эпоху нулевых, когда фаворитами модниц были остроносые туфли и сапоги на миниатюрной шпильке. Отматывая время назад, дизайнеры призывают бросить свежий взгляд на тренды прошлых десятилетий, добавив в обувной гардероб модели с гротескными бантами, тяжеловесными пряжками и многочисленными пересечениями ремешков.
Квадратный носок
Фото: Vogue.com
Обувь с квадратным носком оказалась в центре внимания еще летом, а в осенних коллекциях и вовсе обосновалась по-хозяйски. Здесь фактурная кожа и благородный бархат, змеиные принты и главные оттенки сезона. Самым неоднозначным, но многообещающим трендом стали туфли из стеганой кожи, представленные брендом Bottega Veneta. Какой вердикт ему вынести – выбор за вами.
Массивный каблук
Фото: Vogue.com
Каблуки самых актуальных пар растут не в высоту, а вширь. И это нам на руку, ведь проходить будничный марафон в устойчивой обуви гораздо проще. Новое прочтение классики – мощные блочные каблуки контрастных цветов, сочетание текстур замши и глянцевого блеска лакированной кожи. Не решаетесь на эксперименты? Тогда выбирайте лаконичные туфли Мэри Джейн – английское изобретение, вдохновленное героиней комикса и популяризованное в шестидесятых. Отличаются закругленным носком и ремешком на подъеме.
Платформа в духе 80-х
Фото: Vogue.com
Отголоски эпохи диско с ее тягой ко всему яркому и эксцентричному мы слышим в тенденциях этой осени. Триумфальное возвращение головокружительных платформ встречаем новой парой ботильонов. Приверженцам классики рекомендуем обратить внимание на готические мотивы, а для самых смелых – эксперименты с цветной кожей.
Белый цвет
Фото: Vogue.com
Белый цвет определенно претендует на место всеми любимого черного, да и по функциональности не уступает. Дизайнеры намеренно расширили ее в рамках нового сезона, доказывая, что туфли с открытым носком и мюли могут сыграть удачную партию даже с черными капроновыми колготками. Принимаем новую тактику: любая белая обувь, будь то кеды, ботфорты или остромодные казаки – стопроцентное попадание в тренд.
Конфетно-розовый оттенок
Фото: Vogue.com
Перед яркими конфетными оттенками будто бы поставили спецзадание – разбавить серые осенние будни. Сомнений нет – такая пара задаст настроение даже самому консервативному образу. Беспроигрышный ход – разбавить туфлями цвета фуксии строгий брючный костюм или монохромный черный образ с водолазкой и юбкой-карандашом.
Кристаллы и глиттер
Фото: Vogue.com
Еще один яркий тренд – party shoes («туфли для вечеринки»). Если вы все еще в поисках необычной пары, то ботильоны и туфли, усыпанные кристаллами или блестками, спешат в ваш гардероб. Комбинируйте с лаконичными однотонными вещами – платьями-комбинациями и брючными костюмами базовых цветов. А результат – отличная идея для вечернего выхода, которая придет на помощь тогда, когда нет времени на продумывание сложного образа.
Мех и перья
Фото: Vogue.com
В топе самых спорных и эксцентричных трендов оказались туфли, отделанные мехом и перьями. Для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры предлагают сделать ставки на цвет – насыщенный изумруд, электрический синий, аквамарин и перец чили.
Открытые туфли с колготками и носками
Фото: Vogue.com
Плотные колготки, капроновые носки и гольфы становятся главными компаньонами открытых туфель и босоножек. Тренд неоднозначный, но многообещающий, поэтому запасайтесь цветными колготками и ажурными чулками – ломаем стереотипы и следуем новой эстетике!
В предыдущем материале мы рассказывали о самых модных сумках этой осени. Читайте наш гид, чтобы подобрать актуальную пару к новой обуви!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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