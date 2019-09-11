От грубой готики и милитари до будуарного шика: самая актуальная обувь осеннего сезона

Еще один яркий тренд – party shoes («туфли для вечеринки»). Если вы все еще в поисках необычной пары, то ботильоны и туфли, усыпанные кристаллами или блестками, спешат в ваш гардероб. Комбинируйте с лаконичными однотонными вещами – платьями-комбинациями и брючными костюмами базовых цветов. А результат – отличная идея для вечернего выхода, которая придет на помощь тогда, когда нет времени на продумывание сложного образа.

Мех и перья