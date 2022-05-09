Модные лайфхаки Анджелины Джоли, Моники Беллуччи и других икон стиля
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Фото: Dpa
Моника Беллуччи: строгие костюмы и белье
Чинный брючный костюм в тесном союзе с кружевным бюстье — прием Моники Беллуччи, который стоит иметь на вооружении каждой. Как минимум, самая желанная женщина планеты явно знает, что делает!
Актриса выбирает безукоризненно скроенные жакеты в паре с брюками в пол и никогда не проигрывает. А корсетные лифы и боди с экстремальными декольте превращают классическую двойку на все случаи жизни в ультрасоблазнительную альтернативу вечерним платьям.
Фото: Globallook
Анджелина Джоли: расслабленная база
Анджелина Джоли ассоциируется с черными силуэтными платьями с дерзкими разрезами от бедра. Кстати, именно в них ее фирменная поза для фото на красной дорожке смотрится наиболее эффектно.
Но мы поговорим о повседневном стиле актрисы, в котором она явно не любит усложнять (и правильно делает). Первое правило — свободные брюки по мотивам классики, которые нарочито небрежно сидят на фигуре. К ним — объемный светлый джемпер, с которым тон лица визуально кажется свежее, и пара туфель на каблуках — обязательный ингредиент рецепта Джоли.
Фото: Globallook
Королева Рания: этнические мотивы
В образах королевы Рании разных лет есть множество классных приемов, связанных с этническим стилем. Ее Величество обожает вышивку, фолк-мотивы и творчество локальных иорданских дизайнеров. Яркий пример — молочно-белое платье-кейп с ненавязчивым этно-мотивами местного бренда Karma Fashion.
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм: колор-блок
Виктория Бекхэм знает, как выгодно подчеркнуть фигуру и визуально удлинить ноги. Однако еще один часто повторяющийся трюк в ее образах — колор-блокинг. Дизайнер умело жонглирует самыми броскими оттенками и вам советует этому мастерству научиться. Урок номер один: остромодный сиреневый в паре с насыщенным горчичным.
Фото: Eastnews
Шарлиз Терон: небрежная сексуальность
Шарлиз Терон в последнее время редко попадает в модные топы (и зря). Актриса умеет подчеркивать сексуальность и делает это максимально непринужденно. Зная свои сильные стороны, звезда открывает ноги с помощью длины ультрамини, носит бланковые рубашки, будто позаимствованные в мужском гардеробе, укладку с мокрым эффектом и неизменный оттенок алой помады.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали стиль самых модных многодетных мам. В их числе — Наталья Водянова, миксующая ультрадерзкие новинки Vetements и классику Dior, Елена Перминова, которая моментально улавливает самые горячие тренды без помочи стилиста. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews