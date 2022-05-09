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Модные лайфхаки Анджелины Джоли, Моники Беллуччи и других икон стиля

За Анджелиной Джоли, Моникой Беллуччи, Викторией Бекхэм статус икон стиля закреплен суперпрочно. Кажется, на их счету минимальное количество промахов, да и те, что есть, быстро забылись. Мы разобрали модные хроники пятерых звездных красоток и обнаружили несколько полезных лайфхаков, которые пригодятся и вам — запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи

Фото: Dpa

Моника Беллуччи: строгие костюмы и белье

Чинный брючный костюм в тесном союзе с кружевным бюстье — прием Моники Беллуччи, который стоит иметь на вооружении каждой. Как минимум, самая желанная женщина планеты явно знает, что делает!

Актриса выбирает безукоризненно скроенные жакеты в паре с брюками в пол и никогда не проигрывает. А корсетные лифы и боди с экстремальными декольте превращают классическую двойку на все случаи жизни в ультрасоблазнительную альтернативу вечерним платьям.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Фото: Globallook

Анджелина Джоли: расслабленная база

Анджелина Джоли ассоциируется с черными силуэтными платьями с дерзкими разрезами от бедра. Кстати, именно в них ее фирменная поза для фото на красной дорожке смотрится наиболее эффектно.

Но мы поговорим о повседневном стиле актрисы, в котором она явно не любит усложнять (и правильно делает). Первое правило — свободные брюки по мотивам классики, которые нарочито небрежно сидят на фигуре. К ним — объемный светлый джемпер, с которым тон лица визуально кажется свежее, и пара туфель на каблуках — обязательный ингредиент рецепта Джоли.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Королева Рания: этнические мотивы

В образах королевы Рании разных лет есть множество классных приемов, связанных с этническим стилем. Ее Величество обожает вышивку, фолк-мотивы и творчество локальных иорданских дизайнеров. Яркий пример — молочно-белое платье-кейп с ненавязчивым этно-мотивами местного бренда Karma Fashion.

Королева Рания

Королева Рания

Фото: Globallook

Виктория Бекхэм: колор-блок

Виктория Бекхэм знает, как выгодно подчеркнуть фигуру и визуально удлинить ноги. Однако еще один часто повторяющийся трюк в ее образах — колор-блокинг. Дизайнер умело жонглирует самыми броскими оттенками и вам советует этому мастерству научиться. Урок номер один: остромодный сиреневый в паре с насыщенным горчичным.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Шарлиз Терон: небрежная сексуальность

Шарлиз Терон в последнее время редко попадает в модные топы (и зря). Актриса умеет подчеркивать сексуальность и делает это максимально непринужденно. Зная свои сильные стороны, звезда открывает ноги с помощью длины ультрамини, носит бланковые рубашки, будто позаимствованные в мужском гардеробе, укладку с мокрым эффектом и неизменный оттенок алой помады.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали стиль самых модных многодетных мам. В их числе — Наталья Водянова, миксующая ультрадерзкие новинки Vetements и классику Dior, Елена Перминова, которая моментально улавливает самые горячие тренды без помочи стилиста. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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