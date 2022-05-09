Модные лайфхаки Анджелины Джоли, Моники Беллуччи и других икон стиля

Моника Беллуччи: строгие костюмы и белье

Чинный брючный костюм в тесном союзе с кружевным бюстье — прием Моники Беллуччи, который стоит иметь на вооружении каждой. Как минимум, самая желанная женщина планеты явно знает, что делает!

Актриса выбирает безукоризненно скроенные жакеты в паре с брюками в пол и никогда не проигрывает. А корсетные лифы и боди с экстремальными декольте превращают классическую двойку на все случаи жизни в ультрасоблазнительную альтернативу вечерним платьям.