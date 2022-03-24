Миссия — идеальный брючный костюм: 10 стильных вариантов для офиса и вечеринок

Всегда идеальные брючные костюмы у испанской королевы Летиции — запомните, если нужно вдохновиться перед шопингом. Рецепт ее величества прост: прямые, слегка укороченные брюки высокой посадки, «плечистые» блейзеры свободного силуэта и классические лодочки на головокружительных шпильках.

Ранее мы обсуждали самые модные сумки этой весны. Плетеные аксессуары вышли за пределы пляжей и устроились на улицах мегаполисов, а багеты из 2000-х снова вне конкуренции. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.