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Миссия — идеальный брючный костюм: 10 стильных вариантов для офиса и вечеринок

Power dressing перестал быть прерогативой железных леди и распространил свое влияние абсолютно на всех. Костюм удачного кроя — не только модная аксиома базового гардероба, но и вполне выгодная инвестиция: из двух предметов можно сформировать множество классных образов. Для вас — подборка из десяти стильных моделей, найденных в ассортименте российских (и не только) брендов, и идеи сочетаний, которые мы подсмотрели у знаменитостей. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратаковски

Фото: Eastnews

Выбор Passion.ru

Мы собрали самые интересные варианты: от чинных черных костюмов до ультраярких городских пижам из струящегося атласа. Внимание, определенно, стоит обратить на тройки, которые дают еще больше пространства для воображения. Как минимум брюки мужского силуэта, жилет на голое тело и бесконечные шпильки смотрятся крайне соблазнительно. Впрочем, о приеме с блейзером поверх кружевного боди или бра из сетки тоже забывать не стоит.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Костюм Studio 29: блейзер 11900 руб., брюки 6900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Практика

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Если база в вашем арсенале уже есть — ставьте яркость на максимум! Безупречную тройку продемонстрировала Ирина Шейк, которая сделала ставку на цвет, чтобы не заскучать от классики. Конфетно-розовый костюм Hugo Boss дополняет сумка By Far близкородственного оттенка и брутальные ботинки Dr. Martens.

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Беспроигрышное сочетание показала Кэти Холмс (хотя Виктория Бекхэм держит его под прицелом уже много лет). На мероприятие актриса выгуляла минималистичный костюм цвета пломбира на базе зауженных брюк и двубортного блейзера, а разбавили его акцентные слингбэки в насыщенном оттенке фуксии.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Всегда идеальные брючные костюмы у испанской королевы Летиции — запомните, если нужно вдохновиться перед шопингом. Рецепт ее величества прост: прямые, слегка укороченные брюки высокой посадки, «плечистые» блейзеры свободного силуэта и классические лодочки на головокружительных шпильках.

Ранее мы обсуждали самые модные сумки этой весны. Плетеные аксессуары вышли за пределы пляжей и устроились на улицах мегаполисов, а багеты из 2000-х снова вне конкуренции. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / арихвы пресс-служб

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