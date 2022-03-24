Миссия — идеальный брючный костюм: 10 стильных вариантов для офиса и вечеринок
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Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
Мы собрали самые интересные варианты: от чинных черных костюмов до ультраярких городских пижам из струящегося атласа. Внимание, определенно, стоит обратить на тройки, которые дают еще больше пространства для воображения. Как минимум брюки мужского силуэта, жилет на голое тело и бесконечные шпильки смотрятся крайне соблазнительно. Впрочем, о приеме с блейзером поверх кружевного боди или бра из сетки тоже забывать не стоит.
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Фото: Архивы пресс-служб
Практика
Фото: Eastnews
Если база в вашем арсенале уже есть — ставьте яркость на максимум! Безупречную тройку продемонстрировала Ирина Шейк, которая сделала ставку на цвет, чтобы не заскучать от классики. Конфетно-розовый костюм Hugo Boss дополняет сумка By Far близкородственного оттенка и брутальные ботинки Dr. Martens.
Фото: Eastnews
Беспроигрышное сочетание показала Кэти Холмс (хотя Виктория Бекхэм держит его под прицелом уже много лет). На мероприятие актриса выгуляла минималистичный костюм цвета пломбира на базе зауженных брюк и двубортного блейзера, а разбавили его акцентные слингбэки в насыщенном оттенке фуксии.
Фото: Globallook
Всегда идеальные брючные костюмы у испанской королевы Летиции — запомните, если нужно вдохновиться перед шопингом. Рецепт ее величества прост: прямые, слегка укороченные брюки высокой посадки, «плечистые» блейзеры свободного силуэта и классические лодочки на головокружительных шпильках.
Ранее мы обсуждали самые модные сумки этой весны. Плетеные аксессуары вышли за пределы пляжей и устроились на улицах мегаполисов, а багеты из 2000-х снова вне конкуренции. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / арихвы пресс-служб