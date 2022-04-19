Марии Шараповой — 35 лет: самые эффектные образы знаменитой теннисистки

Экологичное платье Iris van Herpen

Для светских мероприятий теннисистка зачастую предпочитает классику — Givenchy, Christian Dior. Однако для British Awards в ноябре 2021-го решила попробовать что-то принципиально новое и необычное. С таким запросом знаменитости часто обращаются к Iris Van Herpen — бренду, который соединяет технологии и моду, и создает затейливые платья на 3D-принтере.

Этот образ, напоминающий украшение для молочного коктейля, дизайнер изготовила специально для Шараповой. Трофей от-кутюр на 72% был сделан из материала, который произвели из пластиковых бутылок.