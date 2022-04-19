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Марии Шараповой — 35 лет: самые эффектные образы знаменитой теннисистки

19 апреля экс-первой ракетке мира Марии Шараповой исполняется 35 лет. Звезда спорта ушла из большого тенниса в бизнес и теперь занимается производством безглютеновых сладостей и продвигает гаджеты для тела. За последние несколько лет Шарапова смогла похвастаться не только гонорарами за стартапы и местом в рейтинге Forbes, но и щедрым размером бриллианта на безымянном пальце, который сопровождал предложение руки и сердца британского бизнесмена Александра Гилкса. В честь дня рождения звезды кортов мы вспомнили ее самые яркие образы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шарапова

Фото: Dpa

Макси цвета лайма от Valentino

Пальму первенства в топе можно смело отдать яркому полупрозрачному платью Valentino, которое было одновременно дерзким и вполне отвечало образу скромной леди. В наряде Мария появилась на Vanity Fair в 2020 году вместе с женихом — счастливая и влюбленная.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Dpa

Экологичное платье Iris van Herpen

Для светских мероприятий теннисистка зачастую предпочитает классику — Givenchy, Christian Dior. Однако для British Awards в ноябре 2021-го решила попробовать что-то принципиально новое и необычное. С таким запросом знаменитости часто обращаются к Iris Van Herpen — бренду, который соединяет технологии и моду, и создает затейливые платья на 3D-принтере.

Этот образ, напоминающий украшение для молочного коктейля, дизайнер изготовила специально для Шараповой. Трофей от-кутюр на 72% был сделан из материала, который произвели из пластиковых бутылок.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Dpa

Christian Dior в Венеции

78-й кинофестиваль в Венеции в 2021 году стал в буквальном смысле глотком свежего воздуха: после пандемии гости собрались в офлайн-формате. Порадовала поклонников своим появлением и Мария, нарядившись в полупрозрачный шифон из кутюрной линейки Christian Dior.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Dpa

Крошечное черное платье David Koma

На одну из кинопремьер Шарапова пришла, вооружившись экстремальным декольте и мини-длиной, открывшей лучшие виды на спортивные ноги. Платье от любимого дизайнера David Koma теннисистка дополнила высокими шпильками, алой помадой и укладкой в духе подружки серфера.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Dpa

Золото Met Gala

В сентябре 2021-го Мария сияла на Met Gala в объятиях возлюбленного. Блеск в глазах дополняли переливы золотистого платья Gabriela Hearst в духе римской воительницы, массивное колье-пектораль и сатиновая сумка-кисет.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали, как одевались знаменитые иконы стиля до того, как обрели всемирную известность и признание. Так, Виктория Бекхэм щеголяла в микроплатьях, едва прикрывавших нижнее белье, а Мелания Трамп захватывала сердце Дональда бесконечными ногами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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