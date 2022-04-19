Марии Шараповой — 35 лет: самые эффектные образы знаменитой теннисистки
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Фото: Dpa
Макси цвета лайма от Valentino
Пальму первенства в топе можно смело отдать яркому полупрозрачному платью Valentino, которое было одновременно дерзким и вполне отвечало образу скромной леди. В наряде Мария появилась на Vanity Fair в 2020 году вместе с женихом — счастливая и влюбленная.
Фото: Dpa
Экологичное платье Iris van Herpen
Для светских мероприятий теннисистка зачастую предпочитает классику — Givenchy, Christian Dior. Однако для British Awards в ноябре 2021-го решила попробовать что-то принципиально новое и необычное. С таким запросом знаменитости часто обращаются к Iris Van Herpen — бренду, который соединяет технологии и моду, и создает затейливые платья на 3D-принтере.
Этот образ, напоминающий украшение для молочного коктейля, дизайнер изготовила специально для Шараповой. Трофей от-кутюр на 72% был сделан из материала, который произвели из пластиковых бутылок.
Фото: Dpa
Christian Dior в Венеции
78-й кинофестиваль в Венеции в 2021 году стал в буквальном смысле глотком свежего воздуха: после пандемии гости собрались в офлайн-формате. Порадовала поклонников своим появлением и Мария, нарядившись в полупрозрачный шифон из кутюрной линейки Christian Dior.
Фото: Dpa
Крошечное черное платье David Koma
На одну из кинопремьер Шарапова пришла, вооружившись экстремальным декольте и мини-длиной, открывшей лучшие виды на спортивные ноги. Платье от любимого дизайнера David Koma теннисистка дополнила высокими шпильками, алой помадой и укладкой в духе подружки серфера.
Фото: Dpa
Золото Met Gala
В сентябре 2021-го Мария сияла на Met Gala в объятиях возлюбленного. Блеск в глазах дополняли переливы золотистого платья Gabriela Hearst в духе римской воительницы, массивное колье-пектораль и сатиновая сумка-кисет.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали, как одевались знаменитые иконы стиля до того, как обрели всемирную известность и признание. Так, Виктория Бекхэм щеголяла в микроплатьях, едва прикрывавших нижнее белье, а Мелания Трамп захватывала сердце Дональда бесконечными ногами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews