Любимые сумки TikTok-миллионеров: где купить бюджетные аналоги
Фото: Instagram @senoritasaeva
Нейлоновые Prada: от 54 000 рублей
Фото: Архивы пресс-служб
Остромодные Re-Edition — новый взгляд на архивные модели Prada. Дина Саева обзавелась сразу несколькими вариантами — с регулируемым плечевым ремнем, на котором красуется еще одна микросумка, и багетом на цепочке. В бутике такие стоят от 54 000 до 105 000 рублей, но масс-маркет поспешил закрыть эту модную «боль».
Bottega Veneta Chain Cassette: 307 000 рублей
Настоящий объект желания — сумка Chan Cassette от Bottega Veneta, за которой охотятся эталонные модницы мира. И снова Дина впереди всех: звезда Сети успела обзавестись своим трофейным аксессуаром в лавандовом оттенке и с брутальной серебристой цепью. Модный дом запрашивает за нее нескромную сумму в 307 000 рублей, а в популярных магазинах можно найти бюджетные аналоги самых интересных цветов и из натуральной кожи, хоть и не наппа.
Фото: Архивы пресс-служб
Креативная команда Zara снова действует на опережение и предлагает модницам сэкономить больше 300 000 рублей на остромодной подиумной новинке. Стеганые модели а-ля Cassette можно найти за сумму от 1 500 рублей, причем вполне стильные.
Nana-Nana А6 из ПВХ: от 4 000 рублей
Ева Миллер набрала в ТикТоке более 2,5 миллионов фолловеров и теперь может себе позволить и отдых на Мальдивах, и безлимитный шопинг. Блогер часто цитирует эстетику 2000-х и стиль «Блондинки в шоколаде» Пэрис Хилтон, щеголяя в винтажных очках, розовых банданах и джинсах ультранизкой посадки. В буйстве конфетных оттенков мы разглядели любимый аксессуар юной звезды, и это — прозрачная микросумка от японского бренда Nana-Nana.
Фото: Архивы пресс-служб
Любопытно, что в оттенке фуксии она уже давно sold out, но можно обратить внимание, например, на ультрафиолет. Интересная деталь коллекции — надпись с обозначением формата, как на бумаге: от А-6 до более вместительных А-4. Вообще микросумки, которые маркетологи позиционируют как «аксессуар для смартфона», — остромодный тренд сезона. Советуем присмотреться повнимательнее и заняться поиском модели, которая идеально подойдет и под ширину экрана, и под образы.
Ранее мы обсуждали модные приемы, которыми пользуется Дина Саева, а заодно — рассмотрели сразу три стильных образа в деталях. Как их повторить — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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