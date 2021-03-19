Любимые сумки TikTok-миллионеров: где купить бюджетные аналоги

Любопытно, что в оттенке фуксии она уже давно sold out, но можно обратить внимание, например, на ультрафиолет. Интересная деталь коллекции — надпись с обозначением формата, как на бумаге: от А-6 до более вместительных А-4. Вообще микросумки, которые маркетологи позиционируют как «аксессуар для смартфона», — остромодный тренд сезона. Советуем присмотреться повнимательнее и заняться поиском модели, которая идеально подойдет и под ширину экрана, и под образы.

Ранее мы обсуждали модные приемы, которыми пользуется Дина Саева, а заодно — рассмотрели сразу три стильных образа в деталях. Как их повторить — читайте на Passion.ru.