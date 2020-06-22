Льняные брюки с рубашкой, монолук в светлых тонах и не только: как одеться на собеседование летом
Фото: Instagram @mathildegoehler
Образ в светлых тонах
Фото: Архивы пресс-служб
В переходе на светлую сторону готовьтесь задействовать самые актуальные цвета лета: от молочно-белого до кремовой пудры. Советуем взять на заметку брючные двойки или составить свой комплект на основе свободного блейзера и легких брюк-палаццо, длина которых практически полностью закрывает обувь. Объединить союз поможет топ в бельевом стиле в нежном оттенке капучино, а завершить — созвучные ему мюли на устойчивом каблуке и вместительная сумка.
Льняные брюки + рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Лен — стопроцентный фаворит жаркого сезона и верный друг делового стиля. Легкие широкие брюки с завышенной линией талией — универсальная деталь, которая отлично совместима и с обувью на каблуке, и с массивными кроссовками. Выстраиваем расслабленный, но сдержанный образ вокруг льна цвета хвои, добавляем топ, рифмующийся по оттенку, и соединяем тандем свободной белой рубашкой. Дело остается за малым — парой мюли с острым носком и на каблуке комфортной высоты, лаконичной сумкой кросс-боди и брутальными часами.
Лаконичное платье + классические слингбэки
Фото: Архивы пресс-служб
Серьезность намерений доказываем платьями в стиле первых леди. Приталенный фасон, английский воротник и правильная длина — всегда верное решение. Комплекту с туфлями-слингбэками на элегантной невысокой шпильке успех обеспечен. Поддерживаем деловой имидж минималистичной сумкой, парой классических ювелирных акцентов и легким платком, который можно повязать на ремешок аксессуара или дополнить им прическу.
Один из главных героев делового стиля — безупречно скроенный блейзер в духе power dressing. Одна правильно подобранная базовая модель открывает возможность для создания массы стильных образов. Подробный модный гид — на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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