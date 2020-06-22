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Льняные брюки с рубашкой, монолук в светлых тонах и не только: как одеться на собеседование летом

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Матильда Гэлер

Фото: Instagram @mathildegoehler

Свобода после месяцев в самоизоляции — отличная возможность перевернуть страницу и выйти навстречу новым возможностям. А кроме того — подходящий повод обновить гардероб и составить безупречную базу, которая бы отвечала потребности в комфорте и сохраняла стиль. Для предстоящих собеседований и важных встреч мы собрали три образа, с которыми крайне просто выстраивать деловые отношения — добавляйте в список мастхэвов!

Образ в светлых тонах

  1. Босоножки Vagabond, цена по запросу. 2. Блейзер Lacoste, 24 980 руб. 3. Топ You Wanna, 2 500 руб. 4. Брюки «Снежная Королева», 2 490 руб. 5. Сумка Sandro, 29 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В переходе на светлую сторону готовьтесь задействовать самые актуальные цвета лета: от молочно-белого до кремовой пудры. Советуем взять на заметку брючные двойки или составить свой комплект на основе свободного блейзера и легких брюк-палаццо, длина которых практически полностью закрывает обувь. Объединить союз поможет топ в бельевом стиле в нежном оттенке капучино, а завершить — созвучные ему мюли на устойчивом каблуке и вместительная сумка.

Льняные брюки + рубашка

  1. Мюли Alla Pugachova, 9 342 руб. 2. Рубашка You Wanna, 5 950 руб. 3. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 4. Брюки Uniqlo, 2 999 руб. 5. Топ Sandro, 7 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Лен — стопроцентный фаворит жаркого сезона и верный друг делового стиля. Легкие широкие брюки с завышенной линией талией — универсальная деталь, которая отлично совместима и с обувью на каблуке, и с массивными кроссовками. Выстраиваем расслабленный, но сдержанный образ вокруг льна цвета хвои, добавляем топ, рифмующийся по оттенку, и соединяем тандем свободной белой рубашкой. Дело остается за малым — парой мюли с острым носком и на каблуке комфортной высоты, лаконичной сумкой кросс-боди и брутальными часами.

Лаконичное платье + классические слингбэки

  1. Туфли Zara, 2 999 руб. 2. Платок Coccinelle, 11 310 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Sandro, 16 030 руб. 5. Сумка Topshop (yoox.com), 2 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Серьезность намерений доказываем платьями в стиле первых леди. Приталенный фасон, английский воротник и правильная длина — всегда верное решение. Комплекту с туфлями-слингбэками на элегантной невысокой шпильке успех обеспечен. Поддерживаем деловой имидж минималистичной сумкой, парой классических ювелирных акцентов и легким платком, который можно повязать на ремешок аксессуара или дополнить им прическу.

Один из главных героев делового стиля — безупречно скроенный блейзер в духе power dressing. Одна правильно подобранная базовая модель открывает возможность для создания массы стильных образов. Подробный модный гид — на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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