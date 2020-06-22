Льняные брюки с рубашкой, монолук в светлых тонах и не только: как одеться на собеседование летом

Серьезность намерений доказываем платьями в стиле первых леди. Приталенный фасон, английский воротник и правильная длина — всегда верное решение. Комплекту с туфлями-слингбэками на элегантной невысокой шпильке успех обеспечен. Поддерживаем деловой имидж минималистичной сумкой, парой классических ювелирных акцентов и легким платком, который можно повязать на ремешок аксессуара или дополнить им прическу.

Один из главных героев делового стиля — безупречно скроенный блейзер в духе power dressing. Одна правильно подобранная базовая модель открывает возможность для создания массы стильных образов. Подробный модный гид — на Passion.ru.