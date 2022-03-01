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«Канадский смокинг» вернулся из 2000-х: что это значит — разбираем на примерах звезд

На недавнем показе Off-White в память Вирджила Абло собрались главные игроки модного мира: от супермоделей девяностых до популярных трендсеттеров. В числе приглашенных блистала Тина Кунаки, которая рассекретила один из ключевых трендов сезона. Свое триумфальное возвращение отметил «канадский смокинг» — рассказываем, что это за прием и почему на него стоит обратить внимание!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки

Фото: Eastnews

Тина Кунаки выбрала total look из денима цвета графита, замиксовав джинсы и жилет в одном образе. Собственно, это и есть «канадский смокинг» — тот самый монообраз из денима. К приему активно обращается Белла Хадид (как главный адепт эстетики нулевых), экспериментирует с ним и Эмили Ратаковски.

Но самым запоминающимся выходом года стал парный образ Канье Уэста и его возлюбленной (уже бывшей) Джулии Фокс на Неделе моды в Париже. Канье — в бомбере, джинсах и «рыбацких» сапогах, Джулия — в джинсовом монообразе Schiaparelli (даже обувь из денима). 

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Канье Уэст и Джулия Фокс

Канье Уэст и Джулия Фокс

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о семи трендах сезона весна-лето, к которым точно стоит присмотреться, обновляя гардероб. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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