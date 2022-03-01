«Канадский смокинг» вернулся из 2000-х: что это значит — разбираем на примерах звезд

Тина Кунаки выбрала total look из денима цвета графита, замиксовав джинсы и жилет в одном образе. Собственно, это и есть «канадский смокинг» — тот самый монообраз из денима. К приему активно обращается Белла Хадид (как главный адепт эстетики нулевых), экспериментирует с ним и Эмили Ратаковски.

Но самым запоминающимся выходом года стал парный образ Канье Уэста и его возлюбленной (уже бывшей) Джулии Фокс на Неделе моды в Париже. Канье — в бомбере, джинсах и «рыбацких» сапогах, Джулия — в джинсовом монообразе Schiaparelli (даже обувь из денима).

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