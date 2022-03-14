Леди Гага, Хайди Клум и другие звезды, которые носят декольте до талии: фото

Главной фишкой наряда, конечно же, стал лиф в форме лепестков. Наряд дополнили украшения Tiffany & Co. Образ можно внести в список самых удачных на счету звезды.

Хайди Клум

Хайди Клум тоже любит экстремальные вырезы. В этом мы уже не раз успели убедиться.

Супермодель примерила полупрозрачное платье по фигуре с отделкой из бисера и вырезом под грудью. Завершающие штрихи — сияющие туфли на шпильке и минималистичные украшения.