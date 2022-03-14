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Леди Гага, Хайди Клум и другие звезды, которые носят декольте до талии: фото

Звезды часто экспериментируют со стилем и не боятся примерять даже самые откровенные наряды. Декольте до талии — легко. Вырезы под грудью — пожалуйста. Мы подготовили подборку соблазнительных образов знаменитых красавиц. Смотрим и обсуждаем самые интригующие наряды звезд!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Dpa

Леди Гага

Стиль Леди Гаги менялся на протяжении многих лет. Роскошные образы, которые демонстрирует певица на красных дорожках, — заслуга кропотливой работы стилистов. Должны отдать должное, Леди Гага стала настоящей принцессой моды.

Звезда появилась на премии Critics Choice Awards в золотом платье Gucci по фигуре с сияющими деталями и кружевом.

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Леди Гага

Фото: GettyImages

Главной фишкой наряда, конечно же, стал лиф в форме лепестков. Наряд дополнили украшения Tiffany & Co. Образ можно внести в список самых удачных на счету звезды.

Хайди Клум

Хайди Клум тоже любит экстремальные вырезы. В этом мы уже не раз успели убедиться.

Супермодель примерила полупрозрачное платье по фигуре с отделкой из бисера и вырезом под грудью. Завершающие штрихи — сияющие туфли на шпильке и минималистичные украшения.

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я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Globallook

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес не упустит возможности, чтобы продемонстрировать стройную фигуру. Для появления на Венецианском кинофестивале певица выбрала облегающее белоснежное платье Georges Hobeika в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фото: Globallook

Наряд дополнили серебряные туфли на платформе Jimmy Choo и клатч Judith Leiber. К слову, возлюбленный звезды актер и режиссер Бен Аффлек — один из тех, кто по достоинству оценил образ Дженнифер.

А вы смогли бы примерить такие образы?

Глубокие декольте и облегающие платья стоит носить не только в юном возрасте. Ранее мы обсуждали стиль Кайли Миноуг, Орнеллы Мути и других знаменитых красоток за 50, которые точно дадут фору молодым. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / GettyImages

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