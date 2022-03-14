Леди Гага, Хайди Клум и другие звезды, которые носят декольте до талии: фото
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Леди Гага
Стиль Леди Гаги менялся на протяжении многих лет. Роскошные образы, которые демонстрирует певица на красных дорожках, — заслуга кропотливой работы стилистов. Должны отдать должное, Леди Гага стала настоящей принцессой моды.
Звезда появилась на премии Critics Choice Awards в золотом платье Gucci по фигуре с сияющими деталями и кружевом.
Фото: GettyImages
Главной фишкой наряда, конечно же, стал лиф в форме лепестков. Наряд дополнили украшения Tiffany & Co. Образ можно внести в список самых удачных на счету звезды.
Хайди Клум
Хайди Клум тоже любит экстремальные вырезы. В этом мы уже не раз успели убедиться.
Супермодель примерила полупрозрачное платье по фигуре с отделкой из бисера и вырезом под грудью. Завершающие штрихи — сияющие туфли на шпильке и минималистичные украшения.
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Фото: Globallook
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес не упустит возможности, чтобы продемонстрировать стройную фигуру. Для появления на Венецианском кинофестивале певица выбрала облегающее белоснежное платье Georges Hobeika в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра.
Фото: Globallook
Наряд дополнили серебряные туфли на платформе Jimmy Choo и клатч Judith Leiber. К слову, возлюбленный звезды актер и режиссер Бен Аффлек — один из тех, кто по достоинству оценил образ Дженнифер.
А вы смогли бы примерить такие образы?
Глубокие декольте и облегающие платья стоит носить не только в юном возрасте. Ранее мы обсуждали стиль Кайли Миноуг, Орнеллы Мути и других знаменитых красоток за 50, которые точно дадут фору молодым. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / GettyImages