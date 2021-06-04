«Коврик для ванной», хозяйка ранчо и еще 5 громких образов Ким Кардашьян
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
К тенденциям из 2000-х Кардашьян возвращаются всем семейством и показывают современные вариации на тему. С Ким началось всеобщее увлечение крошечными стрингами, которые в нулевых непременно должны были быть выставлены напоказ. Приемом звезда реалити воспользовалась, вооружившись платьем Givenchy с экстремально глубоким вырезом на спине и виднеющимися алыми трусиками.
Фото: Instagram @kimkardashian
Костюм «коврика для ванной»
Готовясь к отпуску, Ким похвасталась платьем затейливого кроя, будто сшитого из разных частей старых нарядов. С чем его только не сравнивали — и с кухонным полотенцем, и с ковриком для ванной, который погрызла собака.
Фото: Instagram @kimkardashian
Осторожно — горячо!
Развод Ким и Канье был длительным и болезненным, но звезда не унывает. После обретения свободы ее Instagram заполнили фотографии без фильтров, ретуши и даже намека на мейкап на лице. Декольте определенно стали глубже — настолько, что бюст звезды так и норовит выбраться на свободу.
Фото: Instagram @kimkardashian
Королева милитари
Милитари в гардеробе Кардашьян хоть отбавляй: от микроплатьев и массивных ботфортов Vetements до облегающих комбезов с камуфляжным принтом. Одно можно сказать точно: армейские мотивы в паре со шпильками смотрятся максимально соблазнительно. Главное — все по рецепту Ким: дерзкие разрезы, акцент на бедрах и декольте, не оставляющее места для фантазии.
Фото: Eastnews
Хозяйка ранчо
Перевоплощаться Ким умеет мастерски, как и брать тренды за рога. Белоснежное бикини превращается в базу для классного образа, если к нему добавить эффектные ковбойские чапы. Запомните на случай костюмированных вечеринок у бассейна!
Фото: Globallook
Готическая дива
Образ готической принцессы в интерпретации Кардашьян — кружевной бра плюс велосипедки с акцентным гульфиком и плотные черные колготки. Такой микс заставил бы любого стилиста схватиться за сердце, но на Ким все выглядит вполне гармонично.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали звезд, которые выбирают слишком тесные наряды — настолько, будто они вот-вот лопнут прямо на красной дорожке. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @kimkardashian
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