«Коврик для ванной», хозяйка ранчо и еще 5 громких образов Ким Кардашьян

Ким Кардашьян задает тренды и уверенно дефилирует мимо критики и насмешек хейтеров. В ее арсенале — корсеты всех мастей, велосипедки с гульфиками, драгоценные грилзы за тысячи долларов и все, что вы могли видеть на подиумах кутюрных недель моды. Как, например, знаменитое платье Mugler на Hollywood Beauty Awards в 2019 году, которое взорвало церемонию. «Голые» и «полуголые» платья — определенно конек Ким. Что еще — смотрим!