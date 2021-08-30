Костюм зеленой мухи и еще 5 неудачных платьев монарших особ: фото

Королева Летиция

Награждать спортсменов национальной премией королева Летиция пришла в платье-кейпе темного оливкового цвета. В наряде от испанского бренда Juanjo Oliva Ее Величество буквально летала по дворцу Сарсуэла. Дополнила образ «пара рептилий» — лодочки на шпильках и клатч.

Модных фиаско на счету монаршей особы действительно мало: в большинстве случаев ее выходы безупречны и продуманы до мелочей. Одна деталь все же стала промахом: неправильно подобранный бюстгальтер.