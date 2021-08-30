Костюм зеленой мухи и еще 5 неудачных платьев монарших особ: фото
Королева Летиция
Награждать спортсменов национальной премией королева Летиция пришла в платье-кейпе темного оливкового цвета. В наряде от испанского бренда Juanjo Oliva Ее Величество буквально летала по дворцу Сарсуэла. Дополнила образ «пара рептилий» — лодочки на шпильках и клатч.
Модных фиаско на счету монаршей особы действительно мало: в большинстве случаев ее выходы безупречны и продуманы до мелочей. Одна деталь все же стала промахом: неправильно подобранный бюстгальтер.
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон признана одной из самых влиятельных персон в мире моды. Герцогиня Кембриджская делает стиль доступным: львиную долю в ее гардеробе занимает одежда из масс-маркета, которая тут же разлетается со всех платформ после первого же выхода в свет.
От неудачных фасонов страдают и жены принцев. С Кэтрин, например, злую шутку сыграло платье Alessandra Rich, которое визуально сделало туловище непомерным, а ноги — короткими.
Фото: Globallook
Шведская принцесса Виктория
Шведская принцесса Виктория не изменяет чайным платьям с драматичными рукавами. На официальных мероприятиях 44-летняя монаршая особа сохраняет образ улыбчивой феи. «Волшебный костюм», кстати, вполне бюджетный — от масс-маркет бренда & Other Stories. К нему — «туфли Золушки» от H&M.
Фото: Globallook
Королева Матильда
Если королева Рания сыграла на контрасте, то королева Матильда слилась с платьем-футляром «поросячьего» цвета. А полюбился он Ее Величеству настолько, что остальные детали образа стали четким попаданием в тон. Не обошлось и без коварно поблескивающих телесных колготок в паре с туфлями с открытыми мысами.
Фото: Globallook
Принцесса Бригитта Шведская
Шведская принцесса Бригитта может дать фору даже королеве гламура Пэрис Хилтон. В свои 84 года монаршая особа одевается в розовый с ног до головы, не появляется на публике без диадемы и высоких шпилек. Выход в макси — всегда редкость: как правило, Бригитта щеголяет в ультрамини, демонстрируя любовь к шоколадному загару из нулевых.
Фото: Globallook
Китти Спенсер
Племянница леди Ди Китти Спенсер решила блистать на весь Лондон. Спойлер: на одном из светских мероприятий ей это удалось. Британская модель королевского происхождения примерила костюм Ихтиандра — лазурный комбинезон, усыпанный пайетками. Совместить диско-костюм предпочла с несовместимым — лодочками из черной лакированной кожи и биколорным клатчем.
Фото: GettyImages
Ранее мы рассказывали о самых нескромных образах монарших особ. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages
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