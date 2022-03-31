Костюм из дачной простыни, платье-йети и другие модные провалы звезд в марте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Фольга
На вечеринке восходящих звезд Голливуда платьев, напоминающих фольгу, было много. Как только ни пытались юные селебрити захватить внимание публики! Наташа Бассет отражала вспышки фотокамер платьем молодого бренда Weisheng Paris и сумкой Balenciaga, а Джессика Хенвик будто взяла наряд в аренду в магазине одежды для латиноамериканских танцев.
Фото: Dpa
Гигантская спецовка
Фигаро тут, Фигаро там! После «Эйфории» Хантер Шафер стала не только кумиром тинейджеров, но и завсегдатаем крупных светских мероприятий. 23-летнюю актрису мы видели и на недавних вечеринках Vanity Fair — до и после «Оскара».
На вечере молодых голливудских звезд в канун вручения главной кинопремии года Шафер появилась в комбинезоне Prada, больше напоминавшем модную рабочую спецовку или популярные в Японии костюмы-кигуруми.
Фото: Dpa
Дачная простынь
Американская певица H.E.R. вышла на «Оскар» в кислотном платье Carolina Herrera (кстати, любимого бренда испанской королевы Летиции). Наряд максимально простой, но занимающий собой все пространство вокруг — так, будто звезда проспала фотоколл и сама создала себе платье из того, что было под рукой.
Фото: Dpa
Мятые платья
О коварстве атласа знают все, кроме стилистов Джессики Бакли и Милы Кунис. На «Оскаре» звезды появились в струящихся платьях цвета розовой пудры, которые предательски измялись по пути к театру «Долби».
Dpa
Dpa
Не по размеру
32-летняя звезда «Милых обманщиц» Эшли Бенсон пришла на вечеринку в платье, которое будто позаимствовала у младшей сестры или импульсивно купила когда-то. Через мерцающую «кольчугу» просвечивали крошечные стринги, а бюст то и дело просился на свободу. Не говоря уж о том, что перед камерами актрисе приходилось бесконечно одергивать низ, длина которого едва оставляла место для фантазии.
Фото: Dpa
Платье-йети
На минувшей церемонии iHeartRadio Awards собрались даже те звезды, о которых многие благополучно успели забыть, — Тейлор Момсен, Аврил Лавин и даже Кармен Электра. В числе приглашенных было и новое поколение знаменитостей во главе с 28-летней Софией Карсон. Актриса нарядилась в Valentino с головы до ног, выбрав одно из самых противоречивых платьев коллекции — усыпанное зеркальными пайетками и разноцветными перьями.
Фото: Eastnews
Обувь из 2010-го
В марте состоялся премьерный показ фильма «Затерянный город» с Дэниэлом Рэдклиффом. Звезда «Гарри Поттера» пришел на мероприятие с возлюбленной — 37-летней Эрин Дарк. Девушка актера, по всей видимости, предпочитает идти против системы, не тратить время на работу со стилистами и подбор образов. На премьере она появилась в повседневном платье, капроновых колготках и ботинках, которые стоило выбросить еще в 2010-м.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали самые яркие наряды церемонии «Оскар-2022». В топе — Зендая, вновь выставившая завидный пресс напоказ, жена Уилла Смита, за которую актер сражался как настоящий рыцарь, и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / GettyImages / Dpa