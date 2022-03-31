Костюм из дачной простыни, платье-йети и другие модные провалы звезд в марте

Гигантская спецовка

Фигаро тут, Фигаро там! После «Эйфории» Хантер Шафер стала не только кумиром тинейджеров, но и завсегдатаем крупных светских мероприятий. 23-летнюю актрису мы видели и на недавних вечеринках Vanity Fair — до и после «Оскара».

На вечере молодых голливудских звезд в канун вручения главной кинопремии года Шафер появилась в комбинезоне Prada, больше напоминавшем модную рабочую спецовку или популярные в Японии костюмы-кигуруми.