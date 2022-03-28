Шлейф-«лава», платье-бутон и еще 12 ярких нарядов церемонии «Оскар-2022»: фото

Зендая снова сделала ставку на пресс и не ошиблась: рецепт беспроигрышного образа ее креативная команда нашла давно. Актриса появилась на церемонии в Valentino — мерцающей макси-юбке со шлейфом и шелковой кроп-рубашке. Отличная альтернатива чинному black tie!

Николь Кидман буквально сияла на красной дорожке (и это не только благодаря щедрым бриллиантам Harry Winston). Звезда решилась на эффектное платье Armani Privé цвета пасмурного неба. Наряд увенчала пышная баска, превратившая платье в роскошный бутон.