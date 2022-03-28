Шлейф-«лава», платье-бутон и еще 12 ярких нарядов церемонии «Оскар-2022»: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Зендая снова сделала ставку на пресс и не ошиблась: рецепт беспроигрышного образа ее креативная команда нашла давно. Актриса появилась на церемонии в Valentino — мерцающей макси-юбке со шлейфом и шелковой кроп-рубашке. Отличная альтернатива чинному black tie!
Николь Кидман буквально сияла на красной дорожке (и это не только благодаря щедрым бриллиантам Harry Winston). Звезда решилась на эффектное платье Armani Privé цвета пасмурного неба. Наряд увенчала пышная баска, превратившая платье в роскошный бутон.
Фото: Dpa
Уилл Смит «сделал» мероприятие. Актер продемонстрировал все свои грани: от довольно милых мужских слез на сцене до четкого хука по лицу ведущего, неудачно пошутившего над алопецией его супруги. К слову, образ Джады Пинкетт-Смит был одним из самых ярких на красной дорожке: актриса рискнула и не проиграла, выбрав платье от-кутюр из коллаборации Jean Paul Gaultier, Diesel и Y/Project. Верх без единого намека на декольте плавно перетекал в пышную юбку со шлейфом, текстура которой напоминала застывшую лаву.
Одно из лидирующих направлений стайлинга — образы готических принцесс. Билли Айлиш утопала в бесчисленных черных оборках Gucci, Пенелопа Крус пришла, конечно же, в Chanel, а Мегги Джилленхол выгуливала кутюрное произведение Schiaparelli с золотыми «крючками».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Джессика Честейн к получению самой желанной кинонаграды тоже подготовилась: навстречу своему новому статусу в индустрии актриса вышла в мерцающем градиентном платье Gucci.
К Лили Джеймс сейчас прикованы все взгляды — напомним, звезда сыграла Памелу Андерсон в новом фильме «Пэм и Томми». Образом легенды «Спасателей Малибу» актриса вдохновилась не на шутку: каждый ее выход на красную дорожку напрямую цитирует стиль Памелы в девяностых. Впрочем, как и ее появление на «Оскаре» в кружевном платье Versace с головокружительным разрезом от бедра.
Dpa
Dpa
Больше образов — в фотогалерее, а о самых ярких моментах церемонии «Оскар-2022» в подробностях читайте в материале Passion.ru!
Фото: Dpa / GettyImages / Eastnews