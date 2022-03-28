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Шлейф-«лава», платье-бутон и еще 12 ярких нарядов церемонии «Оскар-2022»: фото

В Лос-Анджелесе вручили заветные статуэтки «Оскар» — кстати, впервые без ограничений, некогда продиктованных пандемией коронавируса. Лучшей актрисой года назвали Джессику Честейн, а лучшим актером — Уилла Смитта. Пока все обсуждают победителей номинаций, мы решили пройтись по горячим следам красной дорожки и изучить образы селебрити в деталях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зендая

Фото: Dpa

Зендая снова сделала ставку на пресс и не ошиблась: рецепт беспроигрышного образа ее креативная команда нашла давно. Актриса появилась на церемонии в Valentino — мерцающей макси-юбке со шлейфом и шелковой кроп-рубашке. Отличная альтернатива чинному black tie!

Николь Кидман буквально сияла на красной дорожке (и это не только благодаря щедрым бриллиантам Harry Winston). Звезда решилась на эффектное платье Armani Privé цвета пасмурного неба. Наряд увенчала пышная баска, превратившая платье в роскошный бутон.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Фото: Dpa

Уилл Смит «сделал» мероприятие. Актер продемонстрировал все свои грани: от довольно милых мужских слез на сцене до четкого хука по лицу ведущего, неудачно пошутившего над алопецией его супруги. К слову, образ Джады Пинкетт-Смит был одним из самых ярких на красной дорожке: актриса рискнула и не проиграла, выбрав платье от-кутюр из коллаборации Jean Paul Gaultier, Diesel и Y/Project. Верх без единого намека на декольте плавно перетекал в пышную юбку со шлейфом, текстура которой напоминала застывшую лаву.

Одно из лидирующих направлений стайлинга — образы готических принцесс. Билли Айлиш утопала в бесчисленных черных оборках Gucci, Пенелопа Крус пришла, конечно же, в Chanel, а Мегги Джилленхол выгуливала кутюрное произведение Schiaparelli с золотыми «крючками».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пенелопа Крус

Фото: Dpa

Джессика Честейн к получению самой желанной кинонаграды тоже подготовилась: навстречу своему новому статусу в индустрии актриса вышла в мерцающем градиентном платье Gucci.

К Лили Джеймс сейчас прикованы все взгляды — напомним, звезда сыграла Памелу Андерсон в новом фильме «Пэм и Томми». Образом легенды «Спасателей Малибу» актриса вдохновилась не на шутку: каждый ее выход на красную дорожку напрямую цитирует стиль Памелы в девяностых. Впрочем, как и ее появление на «Оскаре» в кружевном платье Versace с головокружительным разрезом от бедра.

Лили Джеймс

Dpa

Джессика Честейн

Dpa

Больше образов — в фотогалерее, а о самых ярких моментах церемонии «Оскар-2022» в подробностях читайте в материале Passion.ru!

Фото: Dpa / GettyImages / Eastnews

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