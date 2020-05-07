Классика, спортшик, дерзкий total black и не только: стильные образы Евы Лонгории, которые легко повторить
Фото: Globallook
Брючный костюм + кеды
Фото: Globallook
Микс классики и спортшика дает беспроигрышную вариацию: двойка с укороченными брюками и жакетом в оттенке Classic Blue абсолютно точно совместима с белыми кожаными кедами. Look не требует лишних деталей — лишь пара лаконичных украшений и крупные солнцезащитные очки.
Фото: Архивы пресс-служб
Для будущих посиделок на ресторанных верандах и для офиса коктейль из комфортных кед и брючного костюма будет попаданием в цель. «Расслабить» строгую двойку помогут спортивные детали — массивные часы, поясная сумка или светлая бейсболка. Торопитесь на важную деловую встречу? Замените кеды классическими лодочками!
Яркий блейзер + деним
Фото: Globallook
Светлые джинсы-скинни и заправленная в них белая футболка — сочетание на все времена. Рецепт безупречной фигуры от Евы Лонгории — идеальная посадка джинсов, правильная длина блейзера (до середины бедра) и высокие шпильки. Отвлекающий от серости будней маневр — пламенно-красный акцент.
Фото: Архивы пресс-служб
Задание на сезон — найти «те самые» базовые джинсы, которые сыграют выигрышную партию не только с вашей фигурой, но и с гардеробом. А вместе с ними — остромодный блейзер в любом сочном оттенке. Баланс цвета уравновешиваем мюлями и сумкой кросс-боди нейтрального бежевого цвета.
Дерзкий total black
Фото: Globallook
Суперспособность Евы Лонгории — дефилировать на высоких шпильках, вооружившись главным аксессуаром — коляской. Образ «отчаянной домохозяйки» выстроен вокруг черного цвета и дополнен дерзкими деталями — акцентными украшениями и остромодными солнцезащитными очками.
Фото: Архивы пресс-служб
Не обязательно повторять подвиги звезды, выходя на прогулку с ребенком на каблуках головокружительной высоты. Однако поэкспериментировать с миниатюрным kitten heel в солнечную погоду все же можно. А вместе с тем — сменить oversize на силуэтное черное платье-миди, для удобства вооружиться поясной сумкой и завершить образ броской бижутерией.
Умело миксовать самые яркие оттенки — модный талант Светланы Бондарчук, о стиле которой мы рассказывали в одном из последних материалах. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!