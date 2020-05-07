Классика, спортшик, дерзкий total black и не только: стильные образы Евы Лонгории, которые легко повторить

Умело миксовать самые яркие оттенки — модный талант Светланы Бондарчук, о стиле которой мы рассказывали в одном из последних материалах. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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