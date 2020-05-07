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Классика, спортшик, дерзкий total black и не только: стильные образы Евы Лонгории, которые легко повторить

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Ева Лонгория

Фото: Globallook

Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», предпочитает выверенные комбинации: безупречно скроенные брючные костюмы, силуэтные платья и высокие шпильки. В 2018 году 45-летняя актриса примерила на себя новую роль, родив первенца. С тех пор образы актрисы стали более расслабленные, но не потеряли элегантность. Passion.ru детально разобрал три стильных аутфита Лонгрии, которые подойдут как для прогулок и вечеринок в ближайшем будущем, так и для Zoom-конференций и чашки кофе на балконе.

Брючный костюм + кеды

Фото: Globallook

Микс классики и спортшика дает беспроигрышную вариацию: двойка с укороченными брюками и жакетом в оттенке Classic Blue абсолютно точно совместима с белыми кожаными кедами. Look не требует лишних деталей — лишь пара лаконичных украшений и крупные солнцезащитные очки.

  1. Кеды Trussardi Jeans, 8 415 руб. 2. Часы Casio G-Shock, 10 540 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Брюки Mango, 3 439 руб. 5. Блейзер Mango, 10 399 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для будущих посиделок на ресторанных верандах и для офиса коктейль из комфортных кед и брючного костюма будет попаданием в цель. «Расслабить» строгую двойку помогут спортивные детали — массивные часы, поясная сумка или светлая бейсболка. Торопитесь на важную деловую встречу? Замените кеды классическими лодочками!

Яркий блейзер + деним

Фото: Globallook

Светлые джинсы-скинни и заправленная в них белая футболка — сочетание на все времена. Рецепт безупречной фигуры от Евы Лонгории — идеальная посадка джинсов, правильная длина блейзера (до середины бедра) и высокие шпильки. Отвлекающий от серости будней маневр — пламенно-красный акцент.

  1. Джинсы Levi's, 8 900 руб. 2. Сумка Longchamp, 72 400 руб. 3. Блейзер Biancoghiaccio (yoox.com), 5 500 руб. 4. Мюли Guess, цена по запросу. 5. Футболка Alena Akhmadullina, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Задание на сезон — найти «те самые» базовые джинсы, которые сыграют выигрышную партию не только с вашей фигурой, но и с гардеробом. А вместе с ними — остромодный блейзер в любом сочном оттенке. Баланс цвета уравновешиваем мюлями и сумкой кросс-боди нейтрального бежевого цвета.

Дерзкий total black

Фото: Globallook

Суперспособность Евы Лонгории — дефилировать на высоких шпильках, вооружившись главным аксессуаром — коляской. Образ «отчаянной домохозяйки» выстроен вокруг черного цвета и дополнен дерзкими деталями — акцентными украшениями и остромодными солнцезащитными очками.

  1. Мюли Ekonika, цена по запросу. 2. Серьги Pandora, 5 190 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Платье H&M, 1 399 руб. 5. Сумка Iceberg: цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Не обязательно повторять подвиги звезды, выходя на прогулку с ребенком на каблуках головокружительной высоты. Однако поэкспериментировать с миниатюрным kitten heel в солнечную погоду все же можно. А вместе с тем — сменить oversize на силуэтное черное платье-миди, для удобства вооружиться поясной сумкой и завершить образ броской бижутерией.

Умело миксовать самые яркие оттенки — модный талант Светланы Бондарчук, о стиле которой мы рассказывали в одном из последних материалах. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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