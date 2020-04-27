«Пышная» красота: где найти яркую и стильную одежду на лето женщинам с формами

Тенденции весна-лето 2020 предлагают одеться в деним с ног до головы, внести максимальную яркость и игру текстур в свои образы. Подробнее о главных трендах сезона читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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