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«Пышная» красота: где найти яркую и стильную одежду на лето женщинам с формами

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Стильная одежда для женщин с формами

Фото: Пресс-служба

Не существует параметров, которыми можно измерить красоту. Однако ее можно дополнить и подчеркнуть яркой и стильной одеждой. Делимся, как составить и где найти эффектные образы на лето!

«Красота — в формах» — гласит девиз российского бренда AVERI. Более 15 лет назад его основательница Татьяна Аверина обратила внимание на скупой выбор одежды для женщин нестандартных размеров и решила помочь обладательницам роскошных форм следовать в ногу с трендами и успешно выстраивать свой стиль.

Ломаем стереотипы и отходим от скучной черно-белой гаммы, которая заявлена как визуальный корректор фигуры. Этим летом делаем ставку на сочные оттенки, смело добавляя в палитру гардероба неон, пламенный красный, ультрафиолет и все вариации на тему розового. Подчеркнуть нужное помогут правильно подобранные текстуры и фасоны. В wish-листе оказываются джинсы-скинни из эластичного денима, платья-миди с акцентом на талии, свободные туники А-силуэта, классические тренчи и детали сафари-стиля.

Тенденции весна-лето 2020 предлагают одеться в деним с ног до головы, внести максимальную яркость и игру текстур в свои образы. Подробнее о главных трендах сезона читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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