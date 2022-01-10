Кейт Миддлтон — 40 лет: вспоминаем самые яркие образы герцогини
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Фото: Globallook
Больше золота!
Пожалуй, один из самых ярких выходов королевской пары в 2021 году — премьера нового эпизода фильма о Джеймсе Бонде. Кейт Миддлтон затмила всех: герцогиня появилась в наряде, будто отлитом из золота. Тот самый случай, когда инвестиция в драгметаллы от Jenny Packham и Aquazzura стала самой выгодной.
Фото: Globallook
Мерцание изумрудов
На ежегодный благотворительный ужин Royal Variety Performance Кэтрин отправилась в силуэтном макси-платье Jenny Packham, расшитом изумрудными пайетками. Его, как и многие другие наряды герцогини, мы уже видели. Миддлтон сияла в нем в октябре 2019-го в рамках королевского тура в Пакистан.
Фото: Eastnews
Рождественский монообраз от Catherine Walker
Трюк, которым часто пользуется Кейт Миддлтон, — пальто на голое тело. А если точнее, то монаршая особа обожает бренд Catherine Walker, который производит элегантные гибриды из классических пальто и платьев. Один из любимых нарядов с эффектным бантом герцогиня выгуляла на рождественском вечере в Вестминстерском аббатстве. Тогда поклонников восхитил не только пламенный монообраз, но и отлично исполненная партия на фортепиано.
Фото: Eastnews
Принцесса в Gucci
Этот образ из 2019-го мы запомним надолго! К тому же герцогиня возвращается к этому градиентному платью Gucci вновь и вновь. Тогда, на благотворительном ужине музея Виктории и Альберта, Кэтрин дополнила его лодочками Oscar de la Renta, усыпанными кристаллами, и миниатюрным бархатным клатчем Prada. Венчали образ роскошные бриллиантовые украшения Kiki McDonough.
Фото: Globallook
Самые красивые ноги Великобритании
Вечерние аутфиты Кейт Миддлтон, безусловно, вне конкуренции, но и редкие выходы в мини (еще и самом опасном) невозможно оставить без внимания. Самые красивые ноги Великобритании вышли на теннисный корт, чтобы сыграть пару сетов и выгулять спортивный комплект из олимпийки, крошечной юбки и кипенно-белых кед.
Фото: Globallook
Культовое свадебное платье Alexander McQueen
Невозможно не вспомнить самое яркое платье в коллекции Кейт — свадебное. Кружевной наряд невесты с головокружительным шлейфом произвел настоящий фурор. Помимо бурных обсуждений, оно вызывало волну подражания: многие бренды, включая масс-маркет, тут же скопировали дизайн от Alexander McQueen.
Фото: Eastnews
Стиль Кейт Миддлтон кажется безупречным, но и в нем случались промахи. То юбка вздымалась вверх от порыва ветра, то принц Уильям сравнивал любимое дизайнерское платье жены с бананом. О модных фиаско герцогини Кембриджской читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews