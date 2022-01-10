Кейт Миддлтон — 40 лет: вспоминаем самые яркие образы герцогини

Рождественский монообраз от Catherine Walker

Трюк, которым часто пользуется Кейт Миддлтон, — пальто на голое тело. А если точнее, то монаршая особа обожает бренд Catherine Walker, который производит элегантные гибриды из классических пальто и платьев. Один из любимых нарядов с эффектным бантом герцогиня выгуляла на рождественском вечере в Вестминстерском аббатстве. Тогда поклонников восхитил не только пламенный монообраз, но и отлично исполненная партия на фортепиано.