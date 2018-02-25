Многослойность

Иногда, для того чтобы на первый взгляд небрежный образ стал трендовым, достаточно лишь немного поиграть со слоями. Отправляясь на тренировку в привычных для вас легинсах и худи, спустите ее на бедра, завязав узлом. А под модную дутую куртку прямо поверх топа набросьте укороченную футболку, а если на сто процентов уверены в своей фигуре — можно и вовсе ничего не надевать.