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Весь мир сходит с ума по тренингу и натренированным телам. Походы в зал становятся обязательным ритуалом каждой жительницы мегаполиса, но вот большинство из нас, особенно в выходные дни, совершают одну и ту же ошибку: выходят с тренировки абы как. Но ведь есть решение! И даже исключительно спортивные вещи можно надеть так, чтобы выглядеть стильно.

Oversize-куртка из денима

Эту идею мы подсмотрели у Ким Кардашьян, которая частенько прогуливается в спортивных топах и легинсах, дополняя образ суперобъемной джинсовкой. Кстати, для прохладной погоды можно выбирать куртки с мехом. Еще один способ превратить ваш образ из просто спортивного в экстремально модный — надеть трендовые солнцезащитные очки.

1. Куртка Bershka, 2599 руб.; 2. Очки Vogue Eyewear by Gigi Hadid, цена по запросу; 3. Шапка Zara, 999 руб.; 4. Легинсы Reebok, 4690 руб.; 5. Кроссовки Reebok Flexweave, 7690 руб.; 6. Топ Reebok, 3390 руб.

Многослойность

Иногда, для того чтобы на первый взгляд небрежный образ стал трендовым, достаточно лишь немного поиграть со слоями. Отправляясь на тренировку в привычных для вас легинсах и худи, спустите ее на бедра, завязав узлом. А под модную дутую куртку прямо поверх топа набросьте укороченную футболку, а если на сто процентов уверены в своей фигуре — можно и вовсе ничего не надевать.

1. Куртка Stradivarius, 1999 руб.; 2. Топ Victoria's Secret, цена по запросу; 3. Очки Vogue Eyewear, цена по запросу; 4. Легинсы Victoria's Secret, цена по запросу; 5. Кроссовки Adidas, 6790 руб.; 6. Худи H&M, 2999 руб.

Спортшик

Тайтсы и топы не ваша история? Хорошо! Предлагаем вам отличный вариант с тренировочными брюками и свитшотом в стиле спортшик. Чтобы выглядеть максимально женственно, воспользуемся лайфхаком от «ангелов» Vicrotia's Secret: дополним образ модными очками, классической сумочкой cross-body и ультрамодной повязкой на голову.

1. Сумка Karl Lagerfeld (YOOX), 19 110 руб.; 2. Свитшот Pull&Bear, 1999 руб.; 3. Очки Versace (Luxottica), цена по запросу; 4. Треники Ivy Park (Topshop), 2800 руб.; 5. Кроссовки Nike Metcon 4, 8490 руб.; 6. Повязка на голову H&M, 699 руб.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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