Модные фитнес-образы, в которых не стыдно выйти из спортзала
Oversize-куртка из денима
Эту идею мы подсмотрели у Ким Кардашьян, которая частенько прогуливается в спортивных топах и легинсах, дополняя образ суперобъемной джинсовкой. Кстати, для прохладной погоды можно выбирать куртки с мехом. Еще один способ превратить ваш образ из просто спортивного в экстремально модный — надеть трендовые солнцезащитные очки.
Многослойность
Иногда, для того чтобы на первый взгляд небрежный образ стал трендовым, достаточно лишь немного поиграть со слоями. Отправляясь на тренировку в привычных для вас легинсах и худи, спустите ее на бедра, завязав узлом. А под модную дутую куртку прямо поверх топа набросьте укороченную футболку, а если на сто процентов уверены в своей фигуре — можно и вовсе ничего не надевать.
Спортшик
Тайтсы и топы не ваша история? Хорошо! Предлагаем вам отличный вариант с тренировочными брюками и свитшотом в стиле спортшик. Чтобы выглядеть максимально женственно, воспользуемся лайфхаком от «ангелов» Vicrotia's Secret: дополним образ модными очками, классической сумочкой cross-body и ультрамодной повязкой на голову.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб