Как вдохновить своего мужчину изменить имидж: советы стилиста

На модном ринге не только девушки: львиная доля внимания сегодня уделяется мужскому стилю. Правда, не все готовы его понимать и принимать. Мужчины, как правило, одеваются самостоятельно либо прислушиваются к советам жены, мамы, друзей. У многих есть нерушимая убежденность в том, что профессиональный стилист превратит их в напомаженных денди и ни следа не оставит от присущей им брутальности. Ломать стереотипы Passion.ru берется, заручившись поддержкой Анны Калуцкой — стилиста-имиджмейкера с 10-летним опытом работы в модной индустрии. Посмотрим, на что может сподвигнуть возлюбленного трансформация вашего стиля!