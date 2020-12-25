Как вдохновить своего мужчину изменить имидж: советы стилиста
Работа с имиджем строится не только на собирании деталей в стильные сочетания. Все намного глубже: здесь важно учитывать и сферу деятельности, и психологический тип личности, и круг общения, и цели. Анна составила для вас чек-лист, который поможет вам вдохновить вашего мужчину на перемены.
70% моих клиентов на разбор гардероба — это женщины. Но поверьте, и мужчины уделяют своим образам внимание и им приятно получать комплименты. Однако не у всех есть чувство стиля, способность правильно миксовать цвета и актуальные формы.
10 советов от стилиста
Хотите взбодрить гардероб любимого? Начните с себя и своего стиля! Как вы изменитесь, мужчина потянется за вами.
Определите, какие образы ему нравятся на других. Что для него значит «модно и стильно»?
Мягко и ненавязчиво отметьте, в чем плюсы трансформации стиля. Я убеждена: увидев ваши перемены, он заметит, как они повлияли на вашу уверенность в себе и не захочет отставать!
Делайте больше совместных фотографий. И не селфи, а в полный рост. Так разница в стиле будет заметна, а это — дополнительная мотивация.
Начинайте добавлять в его гардероб новые вещи постепенно. Если мужчина предпочитает спортивный стиль, не ждите, что он сразу полюбит классику. Добавьте к кроссовкам брюки свободного силуэта (например, чинос), разнообразьте его набор аксессуаров сумками, платками, головными уборами.
Ходите на шопинг вместе! Предлагайте примерить вещи сразу комплектами: низ плюс верх. Делайте фото — так ему будет понятнее, как он выглядит со стороны.
Обязательно делайте комплименты любимому. Хвалите именно его, а не вещи на нем!
Иногда показывайте ему в журналах фотографии хорошо подобранных комплектов на моделях. Выделяйте что-то одно (например, ботинки, брюки или джемпер) и то, как эта деталь сочетается с другими. Показывайте, что вас привлекает.
Начинайте обновлять гардероб с базовых вещей (однотонных) — футболок, рубашек, свитеров, брюк, джинсов. Сфокусируйтесь на качестве материалов.
Мужчину выдают обувь, верхняя одежда, аксессуары. Следите за тем, насколько опрятно они выглядят. Да-да, нижнего белья и носков это тоже касается.
Как быть, если тактика не работает
Если мужчина игнорирует ваши перемены в стиле и не настроен обновлять свой гардероб, не давите на него. Ни в коем случае не критикуйте! И главное — это не повод запускать себя. Просто примите, что ему нужно время.
Не так давно мы рассказывали, что не нужно делать ради мужчины, если вы хотите сохранить отношения, на какие жертвы и уступки не стоит идти. Эксперт-психолог выделила 5 главных ошибок, которые допускают женщины. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба / Instagram
Эксперт: Анна Калуцкая
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