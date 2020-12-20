Что ни в коем случае не стоит делать ради мужчины, если вы хотите сохранить отношения

Что не стоит делать ради своего избранника?

Нельзя терпеть хамство, грубость

Конечно, все мы помним, что если человек чихнул за столом — все должны сделать вид, что этого не заметили. Но отношения не нужно сравнивать с этикетом. Хамство — не этикет, и терпеть его нельзя. Если в начале отношений молодой человек грубо хлопает вас по попе и спрашивает почему вы одна, либо диктует свои правила относительно вашего стиля, фигуры — делать вид, что вы этого не заметили, категорически нельзя. Не обманывайте сами себя. Если в начале пути человек такое себе позволяет, дальше будет хуже — он никогда не станет общаться с вами вежливо. На это стоит обратить внимание сразу. Не опускайтесь до его уровня. Скажите: «Ты такой классный и так мне понравился, не разочаровывай меня, пожалуйста, такими словами и хамскими комментариями. Я верю, что ты не такой, и это все от смущения. Прошу, веди себя естественно».

Не стоит отказываться от своей мечты

Если вы представляете романтическое свидание с цветами, и для вас это важно — обязательно говорите об этом. Расскажите избраннику вежливо, что ваша одежда не подходит для прогулок по 2-3 часа на морозе, и вы хотите пообщаться в кафе. Всегда высказывайте свои желания. Говорите четко о своих желаниях — это не стыдно.

Нельзя предавать своих друзей

Понятно, что в начале отношений вы с подругами будете видеться реже, так как все время будете с ним. Но бросать своих друзей и увлечения, потому что они ему не нравятся, не нужно. Более того, если он вам говорит, что все ваши подружки «дуры», и они вас не достойны, разве можно ходить на сальсу по вечерам, так ведь делают только старперы — это постепенно приведет к унижению и обесцениванию вас как личности. Обратите на это внимание в начале ваше совместного пути.

Нельзя принимать вредные и плохие привычки, потому что ОН этого хочет

Не стоит злоупотреблять вредными привычками, чтобы понравиться молодому человеку. Никогда не надо соглашаться на то, что вам не хочется или не нравится. Кажется, что если я пойду ради него и попробую какую-то новую его привычку, то он меня заметит. Но если вы один раз это сделаете, он не подумает, что вы смелая — он поймет, что вами можно управлять. Его самооценка повышается, а ваша — падает, вместе с уровнем его влюбленности.

Интим только тогда, когда этого хотите вы

Секс как повод удержать? Нет! Это табу. На секс нужно соглашаться только тогда, когда вы его хотите. Даже если прошло уже пятое свидание, и он подарил вам много подарков. Никогда не должно быть упреков со стороны мужчины по этому вопросу. Секс создает отношения только тогда, когда он желанный. Когда в вас много энергии, только тогда он получится физически и эмоционально сильным. Если вы не хотите секса — не идите через себя. Секс через себя — это использование своего тела, где удовольствие никто не получит.

Пунктов несколько, но все они говорят о том, что главная ложь сегодняшнего времени — заслужить любовь. Будьте собой, получайте удовольствие от жизни и от самой себя, не сдавайте свои границы — именно это и создаст прочный фундамент для крепких и здоровых отношений.