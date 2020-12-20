Что ни в коем случае не стоит делать ради мужчины, если вы хотите сохранить отношения
Современные молодые женщины где-то там глубоко в душе мечтают о свадьбе, которая непременно будет, как в сказке. Какие сказки читают девочкам!? Спящая красавица, Золушка и многие другие красивые женские образы. Вы знаете, это нормально, что есть такие мечты, так как они передаются из поколения в поколение. Все дети растут на сказках, и это все проникает в подсознание, и именно там рисуются красивые образы. Что делают сказки с сознанием молодой девушки? О чем на самом деле рассказывают сказки из детства и какие проблемы женской личности скрывают? Разбираемся вместе с нашим экспертом, психологом Юлией Дердо.
Сказки рушат надежду на счастливый брак и на правильные отношения с мужчинами. Я хочу рассказать суть сказки «Золушка» психотерапевтическим языком. Сегодня хочется дать советы девушкам и рассказать, чем нельзя жертвовать ради своего молодого человека и даже мужа.
Золушка — прекрасный персонаж, красивая притягательная девушка, которая встретила свою любовь. Но могу вас заверить, что в реальной ситуации никакого брака у этой девушки с принцем по определению получиться не могло. Золушка — доброта, бескорыстие, трудолюбие. Что на самом деле видят психологи в этом образе? Золушка рано потеряла мать, осталась с отцом. В итоге в собственном доме начинают ее игнорировать, издеваться и использовать. Девушка теряет веру в себя, и для нее становится нормальным такое отношение к себе. В один момент Золушка перестала даже подниматься в свою комнату, перестала ухаживать за собой и стала спать на полу — всю свою жизнь она посвятила обслуживанию других. Она потеряла мотивацию к собственной жизни. И вдруг такая Золушка, со всем своим багажом неуверенности, попадает на бал. Она привлекает принца, что совершенно нелогично. Принц выбирает ее не за душевные качества, а за то, что такая душка будет удобной ему. Ей же самой совсем некомфортно в их замке. Она не сможет остаться во дворце. Золушка не думает о своих собственных потребностях. В таком замке вместе с принцем она осталась бы для всех прислугой. Это история обречена, но главное, что можно вынести из этой сказки — девушки, любите себя!
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Сказки — это прекрасно, но после этих сказок в подсознании девушек с раннего возраста откладывается роль жертвы и правильной девочки, которая должна всем угождать. Влюбленность случается с нами наяву намного чаще, чем в сказках. Всегда девушка в такой момент старается сделать что-то большее: надеть каблуки, прогуляться там, где он хочет, узнать о его увлечениях. Она старается быть лучше. Здесь девушки переходят в стадию угождения своему избраннику. Для нее делать что-то для любимого человека несложно. Но делать все и сразу нельзя. Угождение никогда не приведет к здоровым отношениям. Поверьте, девушки, парадокс любви состоит в том, что любят сильнее не тех, кто много дает, а тех, кому много дают они сами. В начале отношений важно фокусироваться не на своей влюбленности, не на желании стать хорошей — хотя именно к этому нас подталкивают и сказки, о которых говорили выше, и биологические программы, и культурные нормы, на которых мы воспитаны.
Чем больше и лучше мы делаем для своего молодого человека, тем сильнее и быстрее он нас полюбит. Милые девушки, это самое большое заблуждение. Девушки думают, что мужчина оценит, какие они хорошие и побоится остаться без нас. Им кажется, что вот только без нее одной они не смогут. Это попытка купить и заслужить любовь. Здесь мы копаем себе огромную яму — в итоге партнер ценит не нас, а продукты, которые мы производим. Мужчина может годами встречаться с женщиной, которая все для него делает, а потом жениться на другой, которая ориентируется собственными ценностями.
Фото: Pexels.com
Что не стоит делать ради своего избранника?
Нельзя терпеть хамство, грубость
Конечно, все мы помним, что если человек чихнул за столом — все должны сделать вид, что этого не заметили. Но отношения не нужно сравнивать с этикетом. Хамство — не этикет, и терпеть его нельзя. Если в начале отношений молодой человек грубо хлопает вас по попе и спрашивает почему вы одна, либо диктует свои правила относительно вашего стиля, фигуры — делать вид, что вы этого не заметили, категорически нельзя. Не обманывайте сами себя. Если в начале пути человек такое себе позволяет, дальше будет хуже — он никогда не станет общаться с вами вежливо. На это стоит обратить внимание сразу. Не опускайтесь до его уровня. Скажите: «Ты такой классный и так мне понравился, не разочаровывай меня, пожалуйста, такими словами и хамскими комментариями. Я верю, что ты не такой, и это все от смущения. Прошу, веди себя естественно».
Не стоит отказываться от своей мечты
Если вы представляете романтическое свидание с цветами, и для вас это важно — обязательно говорите об этом. Расскажите избраннику вежливо, что ваша одежда не подходит для прогулок по 2-3 часа на морозе, и вы хотите пообщаться в кафе. Всегда высказывайте свои желания. Говорите четко о своих желаниях — это не стыдно.
Нельзя предавать своих друзей
Понятно, что в начале отношений вы с подругами будете видеться реже, так как все время будете с ним. Но бросать своих друзей и увлечения, потому что они ему не нравятся, не нужно. Более того, если он вам говорит, что все ваши подружки «дуры», и они вас не достойны, разве можно ходить на сальсу по вечерам, так ведь делают только старперы — это постепенно приведет к унижению и обесцениванию вас как личности. Обратите на это внимание в начале ваше совместного пути.
Нельзя принимать вредные и плохие привычки, потому что ОН этого хочет
Не стоит злоупотреблять вредными привычками, чтобы понравиться молодому человеку. Никогда не надо соглашаться на то, что вам не хочется или не нравится. Кажется, что если я пойду ради него и попробую какую-то новую его привычку, то он меня заметит. Но если вы один раз это сделаете, он не подумает, что вы смелая — он поймет, что вами можно управлять. Его самооценка повышается, а ваша — падает, вместе с уровнем его влюбленности.
Интим только тогда, когда этого хотите вы
Секс как повод удержать? Нет! Это табу. На секс нужно соглашаться только тогда, когда вы его хотите. Даже если прошло уже пятое свидание, и он подарил вам много подарков. Никогда не должно быть упреков со стороны мужчины по этому вопросу. Секс создает отношения только тогда, когда он желанный. Когда в вас много энергии, только тогда он получится физически и эмоционально сильным. Если вы не хотите секса — не идите через себя. Секс через себя — это использование своего тела, где удовольствие никто не получит.
Пунктов несколько, но все они говорят о том, что главная ложь сегодняшнего времени — заслужить любовь. Будьте собой, получайте удовольствие от жизни и от самой себя, не сдавайте свои границы — именно это и создаст прочный фундамент для крепких и здоровых отношений.
Фото: Pexels.com
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