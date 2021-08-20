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Как у Кейт Миддлтон и даже круче: 10 пар белых кед на все случаи жизни

Кейт Миддлтон не прочь и партию в теннис сыграть, и показать искусное владение навыками садоводства. В умении герцогини балансировать на шпильках по газонам и кортам никто не сомневается, поэтому демонстрировать таланты нет необходимости. В особых случаях место лодочек занимают кеды, причем самые любимые — текстильные белые, обязательно от французского бренда Veja. Мы собрали сразу десять пар на все случаи жизни — как у Кэтрин и даже лучше. Обязательно к запоминанию!