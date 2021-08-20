Как у Кейт Миддлтон и даже круче: 10 пар белых кед на все случаи жизни
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Фото: Globallook
Выбор Passion.ru
В списке фаворитов все также классика: винтажные силуэты, кожа (и ее альтернативы), акцентные детали. В подборке — модели на массивной подошве в духе девяностых, классные хайтопы и кеды, вдохновленные культурой серферов. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
В своем увлечении эстетикой нулевых Белла Хадид научилась мастерски жонглировать главными тенденциями эпохи. Первое правило — совмещать несовместимое. В образе модели кеды выстраивают прочный союз с классическими черными брюками, нарочито небрежно спущенными с талии на бедра. В остальном — настоящий гид по 2000-м: футболка с надписью, жемчужный чокер с подвеской в виде буквы «B» и бандана. Ах, да! И два жакета сразу: плотный костюмный и кожаный — все для переменчивой лондонской погоды.
Фото: Eastnews
Этот образ Эмили Ратажковски заставит понервничать кого угодно! Модель устроила дефиле по Нью-Йорку в объемных джинсах бойфренда и кедах Reebok а-ля винтаж. Верх — в лучших традициях стиля Эмили: васильковый топ Cult Gaia, не оставивший места для фантазии, плюс одна из главных (и бюджетных) сумок сезона от JW PEI.
Фото: Eastnews
Ставку на микс ультрашироких джинсов из светлого денима и белоснежных кед сделала и Эльза Хоск. Образ идеален и для прогулки с ребенком, и для рейва и уж точно заслуживает место в списке идей на первую осеннюю прохладу. Напоминание: колор-блок возвращается и делает это в паре с бомберами и олимпийками из девяностых — не пропустите.
Фото: Instagram @hoskelsa
Среди тенденций, которые прошли не одно десятилетие и теперь снова с нами — прямые мини-юбки. Сегодня их носят селебрити и главные модницы Instagram, включая Рианну, Ким Кардашьян и Елену Перминову. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
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