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Как носить серый цвет зимой, чтобы не выглядеть скучно

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Вики Рэйдер

Фото: Instagram @vikyandthekid

Несмотря на буйство красок в палитре Pantone, базовых решений никто не отменял. Модницы то и дело ставят на серый цвет, но так, чтобы не слиться с чередой хмурых зимних будней. В числе фаворитов оказался меланжевый трикотаж и спортивные костюмы из него. Всеобъемлющие толстовки и треники снова стали главной униформой сезона. К ним присоединились пальто oversize, в объятиях которых не страшны холода, гиперобъемные свитеры и блейзеры, будто с мужского плеча. В главных ролях — серый и его вариации: от светлой дымки до мокрого асфальта. Смотрим, как не теряться в нейтральной палитре и уж точно не выглядеть скучно!

С базой

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Трио из молочно-белого, серого и черного доказывает, что все гениальное просто. Этой установкой руководствовалась и Рози Хантингтон-Уайтли, замиксовав фактурный шерстяной свитер и кожаными брюками скинни и брутальными челси. Сверху — пальто «плечистого» силуэта, а мини-сумку с тиснением под кожу рептилии — на вооружение.

Вики Рэйдер / Instagram @vikyandthekid

Известная модница из Германии Вики Рэйдер умиляет подписчиков «беременными» аутфитами. Выбор инфлюенсера — монохромный черный образ с трикотажным костюмом, аксессуары из грубой кожи и классическое пальто цвета графита.

С акцентами

Леони Ханн / Instagram @leoniehanne

К образами Леони Ханн советуем обращаться тогда, когда настроение требует добавить цвет — им фэшионистка орудует мастерски. В образе с базовым серым и черным всегда найдется место акцентной детали. Например, сумке-кросс-боди цвета шафрана, остромодного изумрудного и ультраяркой фуксии.

Леони Ханн / Instagram @leoniehanne

Возьмем на заметку то, как эффектно смотрится асфальтовый серый в паре с желтым. Леонни Ханн использует нежный крем-брюле и насыщенный канареечный — вместе они дают стильный результат. Поторопитесь добавить оттенок Green Sheen из списка Pantone — этой зимой он назван одним из самых модных.

Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Кьяра Ферраньи смело жонглирует актуальными оттенками, разбавляя ими классический серый. В главной роли — суперудобный вязаный костюм цвета лаванды с объемным кардиганом на голое тело. Завершила красочный look небесно-голубая it-bag. Итальянка всегда помнит об украшениях и знает наверняка, что стейтмент-бижутерия заставят даже самый расслабленный образ заиграть по-новому.

Клетка + текстуры

София Коэльо / Instagram @sofiamcoelho

Составляя шопинг-лист, помним о клетке — всегда беспроигрышном и актуальном паттерне. Например, София Коэльо добавила его локально, надев клетчатую рубашку навыпуск под объемный джемпер. Многослойность — главный трюк, и им точно стоит воспользоваться. Как и oversize, который прочно укрепился в топе трендов.

Алисия Родди / Instagram @lissyroddyy

Раз уж треники вне конкуренции — разбираем сразу три стильных способа носить их. Подробнее читайте в модном гиде от Passion.ru.

Фото: Instagram

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