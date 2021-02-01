Как носить серый цвет зимой, чтобы не выглядеть скучно

Несмотря на буйство красок в палитре Pantone, базовых решений никто не отменял. Модницы то и дело ставят на серый цвет, но так, чтобы не слиться с чередой хмурых зимних будней. В числе фаворитов оказался меланжевый трикотаж и спортивные костюмы из него. Всеобъемлющие толстовки и треники снова стали главной униформой сезона. К ним присоединились пальто oversize, в объятиях которых не страшны холода, гиперобъемные свитеры и блейзеры, будто с мужского плеча. В главных ролях — серый и его вариации: от светлой дымки до мокрого асфальта. Смотрим, как не теряться в нейтральной палитре и уж точно не выглядеть скучно!