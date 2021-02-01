Как носить серый цвет зимой, чтобы не выглядеть скучно
Фото: Instagram @vikyandthekid
С базой
Фото: Instagram @rosiehw
Все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Трио из молочно-белого, серого и черного доказывает, что все гениальное просто. Этой установкой руководствовалась и Рози Хантингтон-Уайтли, замиксовав фактурный шерстяной свитер и кожаными брюками скинни и брутальными челси. Сверху — пальто «плечистого» силуэта, а мини-сумку с тиснением под кожу рептилии — на вооружение.
Известная модница из Германии Вики Рэйдер умиляет подписчиков «беременными» аутфитами. Выбор инфлюенсера — монохромный черный образ с трикотажным костюмом, аксессуары из грубой кожи и классическое пальто цвета графита.
С акцентами
К образами Леони Ханн советуем обращаться тогда, когда настроение требует добавить цвет — им фэшионистка орудует мастерски. В образе с базовым серым и черным всегда найдется место акцентной детали. Например, сумке-кросс-боди цвета шафрана, остромодного изумрудного и ультраяркой фуксии.
Возьмем на заметку то, как эффектно смотрится асфальтовый серый в паре с желтым. Леонни Ханн использует нежный крем-брюле и насыщенный канареечный — вместе они дают стильный результат. Поторопитесь добавить оттенок Green Sheen из списка Pantone — этой зимой он назван одним из самых модных.
Кьяра Ферраньи смело жонглирует актуальными оттенками, разбавляя ими классический серый. В главной роли — суперудобный вязаный костюм цвета лаванды с объемным кардиганом на голое тело. Завершила красочный look небесно-голубая it-bag. Итальянка всегда помнит об украшениях и знает наверняка, что стейтмент-бижутерия заставят даже самый расслабленный образ заиграть по-новому.
Клетка + текстуры
Составляя шопинг-лист, помним о клетке — всегда беспроигрышном и актуальном паттерне. Например, София Коэльо добавила его локально, надев клетчатую рубашку навыпуск под объемный джемпер. Многослойность — главный трюк, и им точно стоит воспользоваться. Как и oversize, который прочно укрепился в топе трендов.
Раз уж треники вне конкуренции — разбираем сразу три стильных способа носить их. Подробнее читайте в модном гиде от Passion.ru.
Фото: Instagram
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