Как создавались костюмы к сериалу «Угрюм-река» с Эрнст и Пересильд
Passion.ru: Сериал показывает разные этнические группы и слои общества: от рабочих до купечества. Какие исторические источники использовали в подготовке, чем вдохновлялись? Прибегали ли к помощи консультантов? Правда ли, что советовались с шаманом?
Фото: Пресс-служба
Лариса Лебедева: В основе всего — знания профессионального художника. Шаман действительно принимал участие в съемках и похвалил нас за костюмы, сказав, что они даже «пахнут шаманом». Консультировались мы по военной форме, которую шили сами. Важно было восстановить подлинный крой, и для этого мы собирали по библиотекам недостающую информацию. Сейчас все привыкли, что вещи свободные, объемные. У нас же — одежда, плотно сидящая по фигуре, причем не из синтетических или смесовых тканей, которые тянутся. Форму нужно было сделать и достоверной, и удобной для актера.
Утяжелять сюжет историчностью не хотели. Хотели сделать хорошо, красиво. Ориентировались на фотоматериалы. Я даже восстанавливала фотографии прадедушки, чтобы посмотреть, как что выглядело.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Были ли трудности в поиске подходящих материалов для пошива костюмов? Как «состаривали» одеяния узников, рабочих? На них очень естественные потертости, пятна, пыль, следы времени.
Л.Л.: Ткани покупали в магазинах, все они современные, адаптированные к поставленным задачам. При подготовке сериала работали фактуровщики — специальные люди, которые «фактурят» костюм до нужной степени. Когда нет возможности прибегнуть к их помощи, мы делаем это самостоятельно. Есть разные грязи — коричневые, бежевые, серые, порошковые, жирные. Делается все вручную — тяжело и грязно. Иногда материал поджигается или обрабатывается паяльной лампой — в ход идут все подручные средства.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Обувь для съемок тоже шили и как она вела себя в процессе? Погодные условия ведь были разные, с постоянными перепадами температур.
Л.Л.: Обувь мы шили по эскизам, из натуральной кожи и других материалов. Учитывали особенности ног персонажей, чтобы им было удобно. Все-таки обувь новая, а времени на разнашивание и растягивание не было — нужно сразу обуться и на площадку. Погодные условия нам не помогали, было много воды. Обувь выдержала все испытания. Ее мы не фактурили, кроме той, что была на шаманах и Синильге (тунгусской шаманке — прим. ред.) — нужный эффект достигался естественным путем, когда актеры наступали в грязь.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как удалось сохранить костюмы в таких трудных погодных условиях?
Л.Л.: Это большая и очень серьезная работа, и легла она на плечи команды. За костюмами необходимо было ухаживать — сушить, стирать, чистить. Важно было содержать их в целости и сохранности, так как съемочный период большой, в нем и разные времена года: то жарко, то холодно, то очень холодно. Все непросто.
Passion.ru: Были ли моменты, которые особенно запали в душу? Позитивные или наоборот.
Л.Л.: Все запало в душу, очень сложно что-то выделить. И не было ничего такого, что бы огорчило. Холодно и холодно — что поделаешь. Мерзли по два часа на морозе, затем менялись.
Фото: Пресс-служба
Вспоминаю прекрасную историю с новосельем, которое устраивала семья Громовых — тот момент, когда туда впервые пришла Анфиса (исполнила Юлия Пересильд — прим. ред.). Это была красивая сцена, хорошо передана атмосфера праздника — все, как мы хотели. А какой восхитительной красавицей получилась Синильга! Все, во что она была одета, монтировали на ней. Шили на нее китайский халат и прозрачное платье из такой ткани, как стекло. Все остальное создавалось на месте: одевали вещь на вещь, сочетали материалы.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Бывают ли в вашей работе экспромты или все заранее продумано до мелочей? Были ли такие моменты во время съемок сериала?
Л.Л.: Без этого никак! Без экспромтов никогда не обходится. Как-то приехали в командировку и в первый же день поняли, что для плаща Прохора срочно нужен капюшон. Покроили на коленях, тут же пришили, тут же одели и сняли. Главное — в результате работы получить удовольствие.
Ранее мы рассказывали, как проводилась работа над костюмами для фильма «Союз спасения», вышедшего в прокат в декабре 2019 года. Подробнее — в интервью художника Екатерины Юрьевны Шапкайц для Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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