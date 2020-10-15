Как создавались костюмы к сериалу «Угрюм-река» с Эрнст и Пересильд

Лариса Лебедева: В основе всего — знания профессионального художника. Шаман действительно принимал участие в съемках и похвалил нас за костюмы, сказав, что они даже «пахнут шаманом». Консультировались мы по военной форме, которую шили сами. Важно было восстановить подлинный крой, и для этого мы собирали по библиотекам недостающую информацию. Сейчас все привыкли, что вещи свободные, объемные. У нас же — одежда, плотно сидящая по фигуре, причем не из синтетических или смесовых тканей, которые тянутся. Форму нужно было сделать и достоверной, и удобной для актера.

Утяжелять сюжет историчностью не хотели. Хотели сделать хорошо, красиво. Ориентировались на фотоматериалы. Я даже восстанавливала фотографии прадедушки, чтобы посмотреть, как что выглядело.