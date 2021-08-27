Как превратить фигуру в идеальные «песочные часы»: лайфхаки звезд

Семейство Кардашьян знает наверняка, как выгодно подчеркнуть нужные ракурсы. О бедрах Ким ходят легенды, но мы советуем присмотреться к недавнему образу ее младшей сестры Кендалл Дженнер. Модель отправилась на яхтенную прогулку, захватив с собой фактурное платье Bottega Veneta. Эффектные вставки на бедрах сделали свое дело: формы стали пышнее.

Того же добилась Дженнифер Лопес, когда отправилась на свидание с Беном Аффлеком в базовом топе и затейливой юбке — с облегающим верхом и низом в лучших традициях деконструктивизма. Больше образов — в фотогалерее.