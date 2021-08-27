passion.ru

Как превратить фигуру в идеальные «песочные часы»: лайфхаки звезд

Идеальной формы можно добиться в считанные секунды, и для этого не нужно тренироваться на грани своих возможностей. Правильно подобранная одежда — ключ к безупречным «песочным часам» — с точеной талией и волнующей линией бедер. Как достичь вау-эффекта — учимся у звезд!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кендалл Дженнер

Фото: Instagram @kendalljenner

Семейство Кардашьян знает наверняка, как выгодно подчеркнуть нужные ракурсы. О бедрах Ким ходят легенды, но мы советуем присмотреться к недавнему образу ее младшей сестры Кендалл Дженнер. Модель отправилась на яхтенную прогулку, захватив с собой фактурное платье Bottega Veneta. Эффектные вставки на бедрах сделали свое дело: формы стали пышнее.

Того же добилась Дженнифер Лопес, когда отправилась на свидание с Беном Аффлеком в базовом топе и затейливой юбке — с облегающим верхом и низом в лучших традициях деконструктивизма. Больше образов — в фотогалерее.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kimkardashian

Ранее мы рассказывали о звездах, которые явно не прислушиваются к советам стилистов и терпят громкие фиаско с мини-шортами. Среди них — Бритни Спирс, Лиззо и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram