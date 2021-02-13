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Как правильно стирать пуховик: советы эксперта

Надеемся, что совсем скоро громоздкую верхнюю одежду можно будет спрятать в дальний ящик. Но перед этим не помешает привести ее в порядок — да так, чтобы не испортить. Дутые куртки борются с морозами, ветрами и снегом целый сезон, и поблагодарить их за это стоит правильным уходом. Как правильно постирать пуховик в стиральной машинке, и стоит ли это делать — c Passion.ru поделилась эксперт Анастасия Кравченко, владелица химчистки Bon Bola.

Сложно ли постирать пуховик дома

В ассортименте пуховиков легко потеряться: короткие и удлиненные, с натуральным наполнителем и синтетическим, силуэтные и тотальный oversize. Не говоря уж о цветах, декоре и текстурах (например, в этом сезоне нейлон и полиэстер заметно потеснили модели из кожи — натуральной и «эко»). Все это важно учитывать и уж точно не игнорировать инструкции на бирке. Если же производители все предусмотрели, в чем сложность стирки пуховика в домашних условиях?

Красивая фурнитура (кулиски с фиксаторами на капюшоне, рукавах, поясе, молнии, пуговицы, различные украшения) усложняет домашнюю стирку и сушку. В воде синтепон или пух намокают, изделие становится тяжелым и лишнюю влагу крайне трудно выжать вручную. Сохнуть оно будет до 5 дней, а если вы плохо его прополоскали, на ткани могут остаться разводы от порошка.

Анастасия Кравченко

Владелица химчистки Bon Bola

Фото: Instagram @carodaur

Что нужно сделать перед стиркой?

Анастасия Кравченко

Владелица химчистки Bon Bola

Перед тем как положить пуховик в барабан, стоит внимательно осмотреть всю съемную и несъемную фурнитуру. Несъемные детали необходимо тщательно закрепить (для этого есть специальная лента). Капризны в уходе комбинированные изделия, например, из кожи с мехом или замшей — такие вещи можно подвергать только профессиональной сухой чистке. Результат во многом зависит от опыта технолога. Даже дорогая куртка может иметь некачественный наполнитель, который в процессе стирки закрасится и сваляется. Только специалист может разглядеть проблему и выписать правильный рецепт чистки.

Фото: Instagram @lissyroddyy

Как правильно стирать пуховик в стиральной машине

Порой желание сэкономить и постирать пуховик дома оборачивается потерей времени и денег. Чтобы этого не произошло, необходимо изучить маркировочную ленту-паспорт изделия, на которой указаны благоприятные условия чистки. Если на ней подчеркнуто, что машинная стирка запрещена, то пренебрегать этим правилом не стоит. Однако многие это делают: стирают куртки вместе со спортивными мячиками — считается, что они взбивают пух. Никто не учитывает тот факт, что материал сверху повреждается, истончается, а острые концы перьев и пуха могут оказаться снаружи. Пуховики с синтетическим наполнителем внутри кажутся менее прихотливыми, но нет — они также могут потерять теплоизоляционные свойства и форму.

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Что делать, если пуховик потерял форму после стирки?

Анастасия Кравченко

Владелица химчистки Bon Bola

Пуховик может потерять форму, изменить цвет, сваляться. Если это произошло, скорее несите его в химчистку, где его реанимируют специалисты. Многое решает сушка: соблюдение технологии позволит распределить наполнитель равномерно и придать форму изделию. Правда, не всегда удается определить вид утеплителя, что затрудняет процесс.

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Фото: Freepik / Instagram

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