Как правильно стирать пуховик: советы эксперта

Пуховик может потерять форму, изменить цвет, сваляться. Если это произошло, скорее несите его в химчистку, где его реанимируют специалисты. Многое решает сушка: соблюдение технологии позволит распределить наполнитель равномерно и придать форму изделию. Правда, не всегда удается определить вид утеплителя, что затрудняет процесс.

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