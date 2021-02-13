Как правильно стирать пуховик: советы эксперта
Сложно ли постирать пуховик дома
В ассортименте пуховиков легко потеряться: короткие и удлиненные, с натуральным наполнителем и синтетическим, силуэтные и тотальный oversize. Не говоря уж о цветах, декоре и текстурах (например, в этом сезоне нейлон и полиэстер заметно потеснили модели из кожи — натуральной и «эко»). Все это важно учитывать и уж точно не игнорировать инструкции на бирке. Если же производители все предусмотрели, в чем сложность стирки пуховика в домашних условиях?
Красивая фурнитура (кулиски с фиксаторами на капюшоне, рукавах, поясе, молнии, пуговицы, различные украшения) усложняет домашнюю стирку и сушку. В воде синтепон или пух намокают, изделие становится тяжелым и лишнюю влагу крайне трудно выжать вручную. Сохнуть оно будет до 5 дней, а если вы плохо его прополоскали, на ткани могут остаться разводы от порошка.
Фото: Instagram @carodaur
Что нужно сделать перед стиркой?
Перед тем как положить пуховик в барабан, стоит внимательно осмотреть всю съемную и несъемную фурнитуру. Несъемные детали необходимо тщательно закрепить (для этого есть специальная лента). Капризны в уходе комбинированные изделия, например, из кожи с мехом или замшей — такие вещи можно подвергать только профессиональной сухой чистке. Результат во многом зависит от опыта технолога. Даже дорогая куртка может иметь некачественный наполнитель, который в процессе стирки закрасится и сваляется. Только специалист может разглядеть проблему и выписать правильный рецепт чистки.
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Как правильно стирать пуховик в стиральной машине
Порой желание сэкономить и постирать пуховик дома оборачивается потерей времени и денег. Чтобы этого не произошло, необходимо изучить маркировочную ленту-паспорт изделия, на которой указаны благоприятные условия чистки. Если на ней подчеркнуто, что машинная стирка запрещена, то пренебрегать этим правилом не стоит. Однако многие это делают: стирают куртки вместе со спортивными мячиками — считается, что они взбивают пух. Никто не учитывает тот факт, что материал сверху повреждается, истончается, а острые концы перьев и пуха могут оказаться снаружи. Пуховики с синтетическим наполнителем внутри кажутся менее прихотливыми, но нет — они также могут потерять теплоизоляционные свойства и форму.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Что делать, если пуховик потерял форму после стирки?
Пуховик может потерять форму, изменить цвет, сваляться. Если это произошло, скорее несите его в химчистку, где его реанимируют специалисты. Многое решает сушка: соблюдение технологии позволит распределить наполнитель равномерно и придать форму изделию. Правда, не всегда удается определить вид утеплителя, что затрудняет процесс.
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Фото: Freepik / Instagram
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