Как оставаться стильной в непогоду: секреты монарших особ и первых леди
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Фото: Globallook
Яркое пальто
Навстречу серым будням — в ультраярком пальто и с улыбкой, как это делают Кейт Миддлтон и Брижит Макрон. Первая леди Франции недавно встречала премьер-министра Греции и его супругу в Елисейском дворце, и поприветствовать важных гостей вышла в безукоризненном пальто цвета электрик.
А в арсенале герцогини Кембриджской их тоже множество: от силуэтного клетчатого Holland Cooper до чинных черных и алых от Alexander McQueen.
Фото: Globallook
Базовые водолазки
Блейзеры давно стали модной константой базового гардероба, которая мгновенно решает дилемму «нечего надеть». Весной и летом монаршие особы носят их с шифоновыми блузками и бланковыми футболками, а к осени вооружаются однотонными водолазками. Можно играть на контрастах, а можно повторять за королевой Ранией, которая составила комплект из близкородственных оттенков.
Фото: Globallook
Кожа
Кожа — настоящие спасение в бунтующую осеннюю погоду. Это давно уяснила Мелания Трамп и теперь часто экспериментирует с брутальными текстурами. Один из удачных выходов — под руку с благоверным и в кожаном пальто Les Reveries цвета жгучего перца, на который экс-первая леди когда-то спустила около 700 долларов (и не зря).
Фото: Dpa
Испанская королева Летиция настаивает на том, чтобы каждая леди обзавелась парой идеальных кожаных брюк. Ее Величество, например, выбрала зауженную и слегка укороченную модель из матовой экокожи от Uterqüe. К ним — силуэтный блейзер правильной длины и классические лодочки.
Фото: Globallook
Скромная иорданская королева Рания не постеснялась нарядиться в кожу с головы до ног, отправляясь к Париж на встречу с президентом и первой леди Франции. Ее Величество выглядела роскошно в антрацитовой рубашке и плиссированной юбке Ermanno Scervino — будто готическая принцесса.
Фото: Dpa
Ботфорты
У миссис Трамп замшевых ботфортов на экстремальных шпильках хоть отбавляй, правда, это не самая лучшая обувь для дефиле по газонам. Дерзкие сапоги-чулки носит и королева Летиция, хоть доводиться ей это делать редко (с испанским климатом позволить себе это вполне легко).
Фото: Dpa
Удобная альтернатива — сапоги, вдохновленные униформой рыболова, которые буквально взорвали подиум в этом сезоне. А вместе с ними — пушистые унты, классические жокейские и не только. Больше моделей — в модном гиде Pasion.ru.
Фото: Globallook / Dpa