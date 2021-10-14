Как оставаться стильной в непогоду: секреты монарших особ и первых леди

Яркое пальто

Навстречу серым будням — в ультраярком пальто и с улыбкой, как это делают Кейт Миддлтон и Брижит Макрон. Первая леди Франции недавно встречала премьер-министра Греции и его супругу в Елисейском дворце, и поприветствовать важных гостей вышла в безукоризненном пальто цвета электрик.

А в арсенале герцогини Кембриджской их тоже множество: от силуэтного клетчатого Holland Cooper до чинных черных и алых от Alexander McQueen.