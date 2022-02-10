Как носить жгуче-алые оттенки — разбираем на примере королевских особ

Кейт Миддлтон

Монообразы на базе жгуче-алого цвета часто носит Кейт Миддлтон. Эксперты заметили, что его она выбирает для особенных событий. К слову, в красном платье герцогиня выписывалась из роддома с маленьким принцем Луи на руках в 2018 году.

А на благотворительный прием в октябре 2021-го монаршая особа нарядилась в цвет острого перца с головы до ног. В ход пошла водолазка Ralph Lauren, плиссированная макси-юбка Christopher Kane и нейтральные лодочки. Трикотаж плюс летящий шифон — правило игры текстур стоит взять на заметку!