Как носить жгуче-алые оттенки — разбираем на примере королевских особ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Кейт Миддлтон
Монообразы на базе жгуче-алого цвета часто носит Кейт Миддлтон. Эксперты заметили, что его она выбирает для особенных событий. К слову, в красном платье герцогиня выписывалась из роддома с маленьким принцем Луи на руках в 2018 году.
А на благотворительный прием в октябре 2021-го монаршая особа нарядилась в цвет острого перца с головы до ног. В ход пошла водолазка Ralph Lauren, плиссированная макси-юбка Christopher Kane и нейтральные лодочки. Трикотаж плюс летящий шифон — правило игры текстур стоит взять на заметку!
Фото: Globallook
Меган Маркл
Меган Маркл вернула себе статус самой модной за один выход на презентацию собственной детской книги в одной из школ Нью-Йорка. Когда нет времени на сложный образ — выбирайте total red и никогда не проиграете.
Так, Меган вооружилась кашемировым костюмом Loro Piana из объемного жакета-рубашки и классических брюк. Любопытно, что наряд, как сообщает британский Daily Express, обошелся Маркл в 7500 долларов (около 560 000 рублей). Увенчали его туфли Manolo Blahnik — абсолютное попадание в тон.
Фото: Eastnews
Королева Летиция
Знакомьтесь — любимый костюм-тройка испанской королевы Летиции, с которым она не расстается уже более пяти лет. Безупречно скроенный костюм сочного алого цвета — отличная альтернатива даже самой чинной классике вроде маленького черного платья. Ее величество носит жилет на голое тело и подбирает лодочки в тон.
Фото: Globallook
Королева Максима vs королева Летиция
Королевский выбор на лето — двойки из летящих тканей. Похожие образы королевы Нидерландов Максимы и королевы Летиции — еще одно доказательство того, что совсем не обязательно спускать на обновление гардероба заоблачные суммы. Максима носит дорогой костюм Valentino, а ее коллега Летиция — бюджетный Zara, и обе выглядят потрясающе!
Globallook
Globallook
Королева Рания
Пока мужчины были заняты вопросами государственной важности в рамках саммита G7, Джилл Байден пригласила иорданскую королеву Ранию на чаепитие. На встрече первые леди были как Красная и Белая королевы из «Алисы в Стране чудес»: одна — в роскошном алом миди-платье Hussein Bazaza, вторая — в молочном футляре Adam Lips.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали, как монаршие особы экономят на модных трендах. Кейт Миддлтон хвастается серьгами за 725 рублей, а королева Максима носит сумку, которая старше ее самой. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook