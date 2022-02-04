Серьги за 700 рублей и платья из сундука: как королевы экономят на трендах
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Фото: Globallook
Кейт Миддлтон: серьги за 725 рублей
Вместе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон отправилась на экскурсию в Музей подкидышей. Лондонский шик — в каждой детали образа герцогини: от безупречных черных брюк Jigsaw до классического пальто кобальтового цвета. А вот завершали аутфит скромные дополнения — водолазка Zara за 2080 рублей и серьги Accessorize за каких-то 727 рублей.
Фото: Globallook
Королева Максима: сумка, которой за 50
Аксессуарам королева Нидерландов Максима уделяет большое значение. В ее гардеробе есть кожаные перчатки всех цветов, яркие броши и самые затейливые шляпки, многие из которых похожи на настоящие клумбы. Но особенной по праву считается миниатюрная сумка Susan Gail с тиснением под кожу рептилии и с эффектной ручкой из бамбука. Мода на бамбуковую фурнитуру для сумок возникла в 40-х — так бренды экономили на материалах. А экземпляр ее величества был выпущен ориентировочно в 70-х, то есть ему больше лет, чем ей самой. На ресейле подобные сумки встречаются за символические 20 000 рублей.
Фото: Globallook
Королева Летиция: платье с распродажи за 1500 рублей
Королева Летиция собрала десятки удачных комплектов и теперь просто берет уже готовые образы из гардеробной. Некоторым уже по 5, а то и по 10 лет, но они не теряют актуальности. Однако настоящий фурор супруга испанского короля произвела, когда в 2019 году вышла в твидовом миди-платье с открытыми плечами. Выглядело оно как роскошный дизайнерский наряд, а на деле было куплено в Zara и после красовалось на распродаже за 1500 рублей.
Фото: Globallook
Принцесса Виктория: костюм из масс-маркета
Перед Новым годом шведская кронпринцесса Виктория отправилась в Париж и с собой прихватила несколько образов для торжественных приемов. На один из них она отправилась в роскошной двойке, усыпанной пайетками. В основе — брюки-палаццо и эффектный жакет-кимоно. Думаете, его стоимость несколько тысяч долларов? Ошибаетесь!
Это трофейный костюм из коллаборации H&M (любимого бренда королевы) со стилистом Ибом Камара. Чтобы дать ему статус удачного улова, достаточно вспомнить, как за считаные секунды раскупаются капсульные коллекции бренда, сделанные вместе с известными модными Домами.
Фото: Globallook
Принцесса Беатрис: подвенечное платье бабушки
В августе 2020 года принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж за бизнесмена аристократического происхождения Эдоардо Мапелли Моцци. Обмен клятвами произошел в часовне святого Георгия, а фотосессия — на фоне красот Большого Виндзорского парка.
Фото: Eastnews
Для бракосочетания Беатрис решила не покупать платье, а заодно и отдать дань традициям семьи. Поэтому выбрала легендарное Norman Hartnell, которое принадлежит ее бабушке — королеве Елизавете II. Наряд был создан персонально для ее величества, а надевала она его на важные приемы в шестидесятых. Любопытно, но в изначальной версии рукава-фонарики отсутствуют. Специально для свадьбы Беатрис платье было слегка кастомизировано с возможностью вернуть его в прежний вид быстро и без потерь.
Фото: Globallook / Eastnews