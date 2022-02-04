Серьги за 700 рублей и платья из сундука: как королевы экономят на трендах

Принцесса Виктория: костюм из масс-маркета

Перед Новым годом шведская кронпринцесса Виктория отправилась в Париж и с собой прихватила несколько образов для торжественных приемов. На один из них она отправилась в роскошной двойке, усыпанной пайетками. В основе — брюки-палаццо и эффектный жакет-кимоно. Думаете, его стоимость несколько тысяч долларов? Ошибаетесь!

Это трофейный костюм из коллаборации H&M (любимого бренда королевы) со стилистом Ибом Камара. Чтобы дать ему статус удачного улова, достаточно вспомнить, как за считаные секунды раскупаются капсульные коллекции бренда, сделанные вместе с известными модными Домами.