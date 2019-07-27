География стиля: как применять средиземноморский шик в городских образах

Средиземноморский шик — непринужденный и узнаваемый стиль, который ставит акцент на натуральные материалы, будто собранные вдоль морского побережья: джут, рафия, дерево и даже раковины моллюсков. Популярность направлению принес молодой французский дизайнер Симон Порт Жакмю (Jacquemus), в 2018 году выпустивший коллекцию La Bomba. Она запомнилась шляпами с гипертрофированными полями, огромными плетеными сумками с бахромой и микроскопическими сумками.

Средиземноморский шик давно вышел за пределы песочных пляжей и буквально захватил бетонные джунгли. Как привнести его в свой гардероб на все случаи жизни?

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