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География стиля: как применять средиземноморский шик в городских образах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Jacquemus

Фото: Vogue.com
Колорит знойного Средиземноморья вдохновляет не только на мысли об отпуске, но и на создание стильных городских аутфитов. Вооружайтесь плетеными шляпками, браслетами из ракушек и сумками из рафии — мы начинаем!

Средиземноморский шик — непринужденный и узнаваемый стиль, который ставит акцент на натуральные материалы, будто собранные вдоль морского побережья: джут, рафия, дерево и даже раковины моллюсков. Популярность направлению принес молодой французский дизайнер Симон Порт Жакмю (Jacquemus), в 2018 году выпустивший коллекцию La Bomba. Она запомнилась шляпами с гипертрофированными полями, огромными плетеными сумками с бахромой и микроскопическими сумками.

Средиземноморский шик давно вышел за пределы песочных пляжей и буквально захватил бетонные джунгли. Как привнести его в свой гардероб на все случаи жизни?

В город

  1. Мюли Zara, 4 999 руб. 2. Сумка My Beachy Side, 13 054 руб. 3. Очки Stella McCartney Eyewear, 19 492 руб. 4. Ободок Stradivarius, 799 руб. 5. Комбинезон Topshop, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

С нетерпением ждем солнечные дни, чтобы отправиться на прогулку по городским улицам. Наслаждайтесь расслабленным образом даже вдали от прибрежных курортов, и в этом вашими верными компаньонами станут приталенные комбинезоны с широкими брюками. Обыграть монохромную деталь помогут аксессуары в формате La Bomba: лаконичные мюли на каблуке из дерева, плетеные сумки круглой формы и остромодные аксессуары для волос. Идем навстречу солнцу уверено и обязательно в стильных очках в оправе «кошачий глаз».

В офис

  1. Мюли Mango, 2 999 руб. 2. Блузка Victoria Victoria Beckham, 16 132 руб. 3. Серьги Mango, цена по запросу. 4. Юбка Ostin, 999 руб. 5. Плетеная сумка Saint Laurent, 52 105 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Приближаем отпуск, добавляя стиль средиземноморского побережья в офисный гардероб. За главную оставляем юбку-миди с асимметричным низом, в нее заправляем хлопковую рубашку, а все остальное поручаем аксессуарам.

В мюлях на невысоком каблуке в череде рабочих будней всегда комфортно. Выигрышную партию они сыграют в компании черной плетеной сумки и массивной бижутерии.

На вечеринку

  1. Сумка-корзинка Serpui, 29 789 руб. 2. Платье-кимоно Boohoo, 1 320 руб. 3. Серьги Stradivarius, 799 руб. 4. Туфли Jacquemus, 33 815 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Веселиться и танцевать до рассвета в максимально удобном образе — мечта каждой. Обратите внимание на модную новинку сезона — платья-кимоно. Свободный крой, легкие ткани, пояс, подчеркивающий талию — лайфхак, который нужно всегда иметь в виду. Сочетаем с миниатюрной сумкой-корзинкой и туфлями на фигурном каблуке комфортной высоты.

На пляж

  1. Плетеная сумка Muun, 14 256 руб. 2. Козырек Christian Dior, 19 313 руб. 3. Купальник Agent Provocateur, цена по запросу. 4. Браслет Tohum, 14 919 руб. 5. Шлепанцы Guess, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

На фоне живописных морских пейзажей средиземноморский шик раскрывается в полной мере. Обыгрываем слитный купальник яркими козырьками и широкополыми шляпами, сумками-корзинками и ультрамодными сандалиями-слайдами. Расставить акценты помогут дары моря — браслеты, серьги и ожерелья из ракушек.

Средиземноморский шик — стиль, который действительно заслужил свое место под солнцем. Любая вариация с ним — абсолютное попадание в тренд!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Архивы пресс-служб, Vogue.com

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