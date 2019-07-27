География стиля: как применять средиземноморский шик в городских образах

Средиземноморский шик — непринужденный и узнаваемый стиль, который ставит акцент на натуральные материалы, будто собранные вдоль морского побережья: джут, рафия, дерево и даже раковины моллюсков. Популярность направлению принес молодой французский дизайнер Симон Порт Жакмю (Jacquemus), в 2018 году выпустивший коллекцию La Bomba. Она запомнилась шляпами с гипертрофированными полями, огромными плетеными сумками с бахромой и микроскопическими сумками.
Средиземноморский шик давно вышел за пределы песочных пляжей и буквально захватил бетонные джунгли. Как привнести его в свой гардероб на все случаи жизни?
В город
Фото: Архивы пресс-служб
С нетерпением ждем солнечные дни, чтобы отправиться на прогулку по городским улицам. Наслаждайтесь расслабленным образом даже вдали от прибрежных курортов, и в этом вашими верными компаньонами станут приталенные комбинезоны с широкими брюками. Обыграть монохромную деталь помогут аксессуары в формате La Bomba: лаконичные мюли на каблуке из дерева, плетеные сумки круглой формы и остромодные аксессуары для волос. Идем навстречу солнцу уверено и обязательно в стильных очках в оправе «кошачий глаз».
В офис
Фото: Архивы пресс-служб
Приближаем отпуск, добавляя стиль средиземноморского побережья в офисный гардероб. За главную оставляем юбку-миди с асимметричным низом, в нее заправляем хлопковую рубашку, а все остальное поручаем аксессуарам.
В мюлях на невысоком каблуке в череде рабочих будней всегда комфортно. Выигрышную партию они сыграют в компании черной плетеной сумки и массивной бижутерии.
На вечеринку
Фото: Архивы пресс-служб
Веселиться и танцевать до рассвета в максимально удобном образе — мечта каждой. Обратите внимание на модную новинку сезона — платья-кимоно. Свободный крой, легкие ткани, пояс, подчеркивающий талию — лайфхак, который нужно всегда иметь в виду. Сочетаем с миниатюрной сумкой-корзинкой и туфлями на фигурном каблуке комфортной высоты.
На пляж
Фото: Архивы пресс-служб
На фоне живописных морских пейзажей средиземноморский шик раскрывается в полной мере. Обыгрываем слитный купальник яркими козырьками и широкополыми шляпами, сумками-корзинками и ультрамодными сандалиями-слайдами. Расставить акценты помогут дары моря — браслеты, серьги и ожерелья из ракушек.
Средиземноморский шик — стиль, который действительно заслужил свое место под солнцем. Любая вариация с ним — абсолютное попадание в тренд!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Архивы пресс-служб, Vogue.com
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