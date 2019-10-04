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География стиля: как использовать японские мотивы в элегантных образах на каждый день

Слайд, который
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Antonio Marras

Фото: Vogue.com

Японский стиль – многогранное явление, которое в этом сезоне нам стоит принимать, но не буквально. Дизайнеры предлагают разобрать его на детали, уделив внимание и традиционным, и нестандартным решениям. В их числе – широкий пояс оби, рукав по типу кимоно, цветочные принты и деконструктивизм, который пропагандируют Едзи Ямамото и Джунья Ватанабе. Вдохновляемся стилем Страны восходящего солнца и смело приступаем к практике вместе с Passion.ru!

Кардиган-кимоно + ботинки на платформе

  1. Ботинки Boohoo, цена по запросу. 2. Водолазка H&M, 1 499 руб. 3. Кардиган Toteme, 24 288 руб. 4. Джинсы H&M, 1 999 руб. 5. Сумка Zara, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модное путешествие в Японию начинается со знаковой детали – кимоно. Широкие рукава в духе этнической одежды – абсолютный мастхэв сезона, и вердикт для них однозначен – носить. За основу берем гамму теплых бежевых оттенков и мягкие трикотажные текстуры. Одеться стильно, не жертвуя комфортом, поможет кардиган-кимоно с поясом, успешно играющий в тандеме со светлыми джинсами. Еще один маневр, навеянный японским стилем, – ботинки на платформе, ассоциирующиеся с традиционными сандалиями гэта.

Жакет с поясом + брюки-палаццо

  1. Кроссовки Premiata, цена по запросу. 2. Сумка Maison Margiela/Yoox, 31 950 руб. 3. Жакет H&M, 3 499 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Брюки Mango, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Современный японский стиль сближает моду и искусство. Деконструктивизм, асимметричные формы, многослойность, контрасты черного и белого стали главными манифестами брендов Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. В их коллекциях действительно есть чему поучиться. Берем на вооружение контрасты, переходя с темной стороны на светлую и наоборот. Формируем образ вокруг брюк-палаццо, сочетая их с удлиненным жакетом с поясом. Компенсировать четкость линий позволят аксессуары – массивные кроссовки, сумки необычных форм, узкие очки в стиле героини известного фильма «Васаби» с Жаном Рено.

Пастельные оттенки + цветочные принты

  1. Платье Akhmadullina Dreams, 11 999 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Сумка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. 4. Тренч Jill Sander/Yoox, 64 950 руб. 5. Ботильоны Casadei, 65 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пастельные тона и «акварельные» принты, вдохновленные японской живописью, можно смело применять в осенних образах. Платье с цветочным принтом задаст романтическое настроение, а поддержат его актуальные белые ботильоны с миниатюрным каблуком и острым носком – почти таким же, как на туфлях обладательниц «лотосовых» ножек. Верным другом в непогоду станет классический светлый тренчкот, а точку в конце элегантного образа поставят аксессуары, рифмующиеся с основной его гаммой.

Стильное путешествие с Passion.ru продолжается, и предыдущую точку на карте мира мы поставили в Канаде. О том, что такое «канадский смокинг» и с чем сочетать кожаный тренч, читайте здесь.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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