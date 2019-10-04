География стиля: как использовать японские мотивы в элегантных образах на каждый день
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Фото: Vogue.com
Кардиган-кимоно + ботинки на платформе
Фото: Архивы пресс-служб
Модное путешествие в Японию начинается со знаковой детали – кимоно. Широкие рукава в духе этнической одежды – абсолютный мастхэв сезона, и вердикт для них однозначен – носить. За основу берем гамму теплых бежевых оттенков и мягкие трикотажные текстуры. Одеться стильно, не жертвуя комфортом, поможет кардиган-кимоно с поясом, успешно играющий в тандеме со светлыми джинсами. Еще один маневр, навеянный японским стилем, – ботинки на платформе, ассоциирующиеся с традиционными сандалиями гэта.
Жакет с поясом + брюки-палаццо
Фото: Архивы пресс-служб
Современный японский стиль сближает моду и искусство. Деконструктивизм, асимметричные формы, многослойность, контрасты черного и белого стали главными манифестами брендов Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. В их коллекциях действительно есть чему поучиться. Берем на вооружение контрасты, переходя с темной стороны на светлую и наоборот. Формируем образ вокруг брюк-палаццо, сочетая их с удлиненным жакетом с поясом. Компенсировать четкость линий позволят аксессуары – массивные кроссовки, сумки необычных форм, узкие очки в стиле героини известного фильма «Васаби» с Жаном Рено.
Пастельные оттенки + цветочные принты
Фото: Архивы пресс-служб
Пастельные тона и «акварельные» принты, вдохновленные японской живописью, можно смело применять в осенних образах. Платье с цветочным принтом задаст романтическое настроение, а поддержат его актуальные белые ботильоны с миниатюрным каблуком и острым носком – почти таким же, как на туфлях обладательниц «лотосовых» ножек. Верным другом в непогоду станет классический светлый тренчкот, а точку в конце элегантного образа поставят аксессуары, рифмующиеся с основной его гаммой.
Стильное путешествие с Passion.ru продолжается, и предыдущую точку на карте мира мы поставили в Канаде. О том, что такое «канадский смокинг» и с чем сочетать кожаный тренч, читайте здесь.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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