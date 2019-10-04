География стиля: как использовать японские мотивы в элегантных образах на каждый день

Пастельные тона и «акварельные» принты, вдохновленные японской живописью, можно смело применять в осенних образах. Платье с цветочным принтом задаст романтическое настроение, а поддержат его актуальные белые ботильоны с миниатюрным каблуком и острым носком – почти таким же, как на туфлях обладательниц «лотосовых» ножек. Верным другом в непогоду станет классический светлый тренчкот, а точку в конце элегантного образа поставят аксессуары, рифмующиеся с основной его гаммой.

Стильное путешествие с Passion.ru продолжается, и предыдущую точку на карте мира мы поставили в Канаде. О том, что такое «канадский смокинг» и с чем сочетать кожаный тренч, читайте здесь.