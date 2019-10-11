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География стиля: как добавить элементы американской классики в осенний гардероб

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Zadig & Voltaire

Фото: Vogue.com

Американский стиль — свобода, комфорт и бесконечная любовь к дениму. В нем нет четких правил, что позволяет смело сочетать casual и базовые вещи, спортшик и элементы делового стиля. Такие образы универсальны, в них можно не бояться резкой смены планов и неожиданных встреч. А привнести дух американской классики в ваш гардероб поможет модная инструкция от Passion.ru!

Джинсы + базовая футболка

  1. Блейзер Laroom, 26 000 руб. 2. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 3. Джинсы Dries Van Noten/Yoox, 12 000 руб. 4. Футболка H&M, 699 руб. 5. Ботинки S.Oliver, 8490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Традиционное и всегда беспроигрышное решение — деним. Фокусируемся на прямых джинсах высокой посадки и свободных бойфрендах, в которые смело заправляем бланковые футболки и строгие рубашки oversize — такой тандем можно соединить кожаным ремнем с массивной металлической пряжкой. Повседневный осенний вариант обыгрываем в стилистике smart-casual, миксуя с двубортным удлиненным блейзером и контрастными ботинками в духе милитари.

Толстовка + блейзер oversize

  1. Блейзер Zara, 4999 руб. 2. Очки Andy Wolf, 30 100 руб. 3. Толстовка SJYP/Yoox, 13 750 руб. 3. Брюки Mango, 3999 руб. 5. Кроссовки Premiata, 32 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Легкая небрежность, свободный крой и универсальные комбинации, уместные как во время шопинга, так и в кафе с подругами, — принцип, которым руководствуются американки в составлении аутфита. Место встречи спортшика и классических форм — ваш новый образ в американском стиле. «Сочетание несочетаемого» возвращает нас к гранжу, активно пропагандируемому эпохой 90-х. Объемные спортивные толстовки с капюшоном показали свою отличную совместимость с классическими блейзерами (особенно в тех случаях, когда последние напоминают мужские). Усилить единство противоположностей помогут широкие брюки палаццо и массивные кроссовки — еще один «привет» из бунтарского десятилетия.

Образ в стиле бохо

  1. Платье Stradivarius, 2799 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, 11 284 руб. 3. Куртка Bershka, 6499 руб. 4. Казаки S. Oliver, 5490 руб. 5. Сумка Elisabetta Franchi, 21 476 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Богемный шик — визитная карточка американских модниц, которую, определенно, стоит взять на заметку. К тому же это отличная возможность не прятать летние платья с цветочным принтом в дальний ящик — бохо-стиль позволит дать им еще один шанс этой осенью.

Богемная классика — легкие платья миди с многочисленными воланами и оборками, вокруг которых строятся самые дерзкие образы. Для того чтобы аутфит заиграл по-новому, достаточно добавить массивные ботинки или остромодные казаки, накинуть на плечи дубленку oversize с контрастной отделкой из овчины (как предлагают в своих коллекциях дизайнеры брендов Altuzarra, Coach 1941 и Dsquared2). Как альтернатива для более мягкой погоды — свободные кожаные косухи, объемные бомберы и куртки с бахромой.

Предыдущее модное путешествие Passion.ru было посвящено Стране восходящего солнца и элементам ее национального костюма. О том, как японские мотивы пересекаются с тенденциями осени-2019, читайте здесь.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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