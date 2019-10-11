География стиля: как добавить элементы американской классики в осенний гардероб

Богемный шик — визитная карточка американских модниц, которую, определенно, стоит взять на заметку. К тому же это отличная возможность не прятать летние платья с цветочным принтом в дальний ящик — бохо-стиль позволит дать им еще один шанс этой осенью.

Богемная классика — легкие платья миди с многочисленными воланами и оборками, вокруг которых строятся самые дерзкие образы. Для того чтобы аутфит заиграл по-новому, достаточно добавить массивные ботинки или остромодные казаки, накинуть на плечи дубленку oversize с контрастной отделкой из овчины (как предлагают в своих коллекциях дизайнеры брендов Altuzarra, Coach 1941 и Dsquared2). Как альтернатива для более мягкой погоды — свободные кожаные косухи, объемные бомберы и куртки с бахромой.

Предыдущее модное путешествие Passion.ru было посвящено Стране восходящего солнца и элементам ее национального костюма. О том, как японские мотивы пересекаются с тенденциями осени-2019, читайте здесь.