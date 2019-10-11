География стиля: как добавить элементы американской классики в осенний гардероб
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Фото: Vogue.com
Джинсы + базовая футболка
Фото: Архивы пресс-служб
Традиционное и всегда беспроигрышное решение — деним. Фокусируемся на прямых джинсах высокой посадки и свободных бойфрендах, в которые смело заправляем бланковые футболки и строгие рубашки oversize — такой тандем можно соединить кожаным ремнем с массивной металлической пряжкой. Повседневный осенний вариант обыгрываем в стилистике smart-casual, миксуя с двубортным удлиненным блейзером и контрастными ботинками в духе милитари.
Толстовка + блейзер oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Легкая небрежность, свободный крой и универсальные комбинации, уместные как во время шопинга, так и в кафе с подругами, — принцип, которым руководствуются американки в составлении аутфита. Место встречи спортшика и классических форм — ваш новый образ в американском стиле. «Сочетание несочетаемого» возвращает нас к гранжу, активно пропагандируемому эпохой 90-х. Объемные спортивные толстовки с капюшоном показали свою отличную совместимость с классическими блейзерами (особенно в тех случаях, когда последние напоминают мужские). Усилить единство противоположностей помогут широкие брюки палаццо и массивные кроссовки — еще один «привет» из бунтарского десятилетия.
Образ в стиле бохо
Фото: Архивы пресс-служб
Богемный шик — визитная карточка американских модниц, которую, определенно, стоит взять на заметку. К тому же это отличная возможность не прятать летние платья с цветочным принтом в дальний ящик — бохо-стиль позволит дать им еще один шанс этой осенью.
Богемная классика — легкие платья миди с многочисленными воланами и оборками, вокруг которых строятся самые дерзкие образы. Для того чтобы аутфит заиграл по-новому, достаточно добавить массивные ботинки или остромодные казаки, накинуть на плечи дубленку oversize с контрастной отделкой из овчины (как предлагают в своих коллекциях дизайнеры брендов Altuzarra, Coach 1941 и Dsquared2). Как альтернатива для более мягкой погоды — свободные кожаные косухи, объемные бомберы и куртки с бахромой.
Предыдущее модное путешествие Passion.ru было посвящено Стране восходящего солнца и элементам ее национального костюма. О том, как японские мотивы пересекаются с тенденциями осени-2019, читайте здесь.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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