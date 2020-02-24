### Приталенный блейзер + пальто-кокон Запускаем весеннее настроение в свой гардероб, рифмуя акцентные оттенки с базовой палитрой. Остромодный союз сезона – силуэтный блейзер и плиссированная юбка-миди, которая, предчувствуя тепло, становится все легче и прозрачнее. Добавляем объемное пальто-кокон, рифмующееся с оттенком юбки, пару лаконичных ботильонов на устойчивом каблуке и миниатюрную сумку-киссет для самых важных секретов.### Яркий блейзер + пальто в родственной гамме Двигаемся в пределах родственной цветовой гаммы и лаконичных фасонов. На практике свободный блейзер вполне совместим с пальто-халатом и стильными двубортными бушлатами в духе милитари. Желтая охра с оттенком молочного шоколада – выигрышная комбинация для яркого многослойного образа и отличная пара для правильной базы. Темные джинсы-скинни в комбинации со свободной белой рубашкой оставляют дело за малым – парой акцентных аксессуаров в виде остромодной микросумки на цепочки и очков в духе 60-х. ### Принтованный блейзер + пальто в тон Стопроцентное попадание в тренд – блейзер с принтом «гусиный шаг», который из сезона в сезон закрепляет свой статус самого модного. Классические брюки-клеш и длинное пальто в стилистике милитари, цвет которого перекликается с паттерном блейзера, образуют эффектный тандем. Остается лишь подчеркнуть его правильной обувью и миниатюрной сумкой-багетом в тон. Ранее Passion.ru раскрывал секреты, как миксовать разные принты в одном образе. Переходим от теории к практике, применяя полученные знания на многослойных образах на основе пальто и блейзеров. Фото: архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!