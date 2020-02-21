### Хаки Цвет хаки – один из главных в палитре милитари-стиля, который заслужил свое место в базовом гардеробе. Мы любим хаки за его практичность, абсолютную совместимость с офисным дресс-кодом и любыми деталями. На ключевые роли в вашем списке желаний претендуют лаконичные платья-футляры, объемные бомберы О-силуэта и двойки на основе блейзеров, брюк или юбок. Обязательное условие – плотные ткани, грубый крой, металлическая фурнитура.### Камуфляжный принт От земляного до светлого оливкового: камуфляжный принт с его набором цветов для полной боевой готовности вряд ли простится с нами в ближайшее время. Делаем акцент на приталенные жакеты, бомберы oversize и прямые пальто – с такими остромодными деталями вас точно не удастся рассекретить. Серьезность намерений камуфляжный принт демонстрирует, заключая союзы с монохромными образами в базовых цветах.### Военный мундир Создавая новое, дизайнеры не перестают обращаться к хорошо забытому старому. А в этом году увлечение архивными моделями и военной формой разных эпох стало массовым. В ход идет тяжелая артиллерия в виде жакетов и платьев, напоминающих военные мундиры, пальто-бушлатов и блейзеров с погонами. Оказывать противодействие бесполезно – смело добавляйте в свой модный арсенал!### Обувь и аксессуары Если решиться на total look цвета хаки трудно – берите курс на детали. Добавить брутальности в образ помогут детали в духе милитари – грубые ботинки на шнуровке, массивные кроссовки и кеды, ремни из кожи с обилием металлических деталей. В этот же набор отлично впишутся классические очки-авиаторы – модель, которая является неотъемлемой частью стиля, изобретенная для нужд американской авиации в 30-х годах прошлого столетия. Массивные армейские ботинки по-хозяйски обосновались в нашем повседневном гардеробе, и трудно найти обувь более практичную, чем они. О том, как правильно добавлять обувь в духе милитари в свой стиль, чтобы оставаться женственной, читайте на Passion.ru. Фото: архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!