Дочь Брежневой, Худякова и другие юные наследницы, которые одеваются слишком взросло
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Фото: Instagram @tonyahoodyakova
Сара, дочь Веры Брежневой
Еще недавно все взгляды были устремлены на старшую дочь Веры Брежневой Соню Киперман, как теперь на пятки сестре и маме наступает 12-летняя Сара. Не так давно девочка поделилась серией снимков с отдыха в одном из ресторанов Киева и удивила тем, насколько взросло она выглядит. Звездная наследница носит кошачьи стрелки, total black и хвастается остромодной сумкой Prada.
Блу Айви, дочь Бейонсе
Обороняться от хейтеров нередко приходится Бейонсе. Как и мама, ее 10-летняя дочь Блю Айви обожает яркие образы и имеет полную свободу самовыражения. За что нередко оказывается в центре бурных обсуждений. Многие полагают, что девочка бежит впереди паровоза и лишает себя детства.
Фото: Eastnews
Антонина, дочь Павла Худякова
Дочери известного кинорежиссера Павла Худякова 15 лет, и порой в это трудно поверить. Пока девочки наряжаются зайчиками и снежинками на Хэллоуин, юная Антонина примеряет образ Гермионы, будто сошедшей со страниц мужского журнала — с ультрамини, каблуками и экстремальным декольте.
Фото: Instagram @tonyahoodyakova
Норт, дочь Ким Кардашьян
В свои 8 лет дочь Ким Кардашьян Норт имеет полный доступ не только к гардеробу мамы, но и к самым модным дизайнерским трофеям. С раннего возраста девочка ходит на каблуках и сама стилизует свои образы. Однажды Ким поделилась совместными фото с отдыха, на которых тогда еще 6-летняя Норт примерила гигантские серьги-хупы. На мать тут же обрушился шквал критики за то, что она позволяет ребенку слишком много.
Фото: Instagram @kimkardashian
Ранее мы обсуждали, что носят звездные наследницы и сколько тратят на шопинг. Как стилизуют свои образы Стефания Маликова, Анна Заворотнюк, Ульяна Добровская и другие дочери знаменитостей, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram