Дочь Брежневой, Худякова и другие юные наследницы, которые одеваются слишком взросло

Норт, дочь Ким Кардашьян

В свои 8 лет дочь Ким Кардашьян Норт имеет полный доступ не только к гардеробу мамы, но и к самым модным дизайнерским трофеям. С раннего возраста девочка ходит на каблуках и сама стилизует свои образы. Однажды Ким поделилась совместными фото с отдыха, на которых тогда еще 6-летняя Норт примерила гигантские серьги-хупы. На мать тут же обрушился шквал критики за то, что она позволяет ребенку слишком много.