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Дочь Брежневой, Худякова и другие юные наследницы, которые одеваются слишком взросло

В детстве все мечтают казаться старше, тайком примеряют мамины каблуки и так и норовят прихватить что-то из косметички. Но у звездных наследниц все по-другому: дочери селебрити хвастаются it-bags за тысячи долларов, балансируют на шпильках и экспериментируют с макияжем. По внешности некоторых трудно сказать, что им еще нет 18 лет (и будет не скоро).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тоня Худякова

Фото: Instagram @tonyahoodyakova

Сара, дочь Веры Брежневой

Еще недавно все взгляды были устремлены на старшую дочь Веры Брежневой Соню Киперман, как теперь на пятки сестре и маме наступает 12-летняя Сара. Не так давно девочка поделилась серией снимков с отдыха в одном из ресторанов Киева и удивила тем, насколько взросло она выглядит. Звездная наследница носит кошачьи стрелки, total black и хвастается остромодной сумкой Prada.

Блу Айви, дочь Бейонсе

Обороняться от хейтеров нередко приходится Бейонсе. Как и мама, ее 10-летняя дочь Блю Айви обожает яркие образы и имеет полную свободу самовыражения. За что нередко оказывается в центре бурных обсуждений. Многие полагают, что девочка бежит впереди паровоза и лишает себя детства.

Бейонсе и Блю Айви

Бейонсе и Блю Айви

Фото: Eastnews

Антонина, дочь Павла Худякова

Дочери известного кинорежиссера Павла Худякова 15 лет, и порой в это трудно поверить. Пока девочки наряжаются зайчиками и снежинками на Хэллоуин, юная Антонина примеряет образ Гермионы, будто сошедшей со страниц мужского журнала — с ультрамини, каблуками и экстремальным декольте.

Антонина Худякова

Антонина Худякова

Фото: Instagram @tonyahoodyakova

Норт, дочь Ким Кардашьян

В свои 8 лет дочь Ким Кардашьян Норт имеет полный доступ не только к гардеробу мамы, но и к самым модным дизайнерским трофеям. С раннего возраста девочка ходит на каблуках и сама стилизует свои образы. Однажды Ким поделилась совместными фото с отдыха, на которых тогда еще 6-летняя Норт примерила гигантские серьги-хупы. На мать тут же обрушился шквал критики за то, что она позволяет ребенку слишком много.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Ранее мы обсуждали, что носят звездные наследницы и сколько тратят на шопинг. Как стилизуют свои образы Стефания Маликова, Анна Заворотнюк, Ульяна Добровская и другие дочери знаменитостей, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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