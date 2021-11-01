Держитесь! Модные уловки мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Ксения Шаронова
Стилист, художник по костюму
Парфюм
Женщины любят не только ушами и глазами! Аромат — вот, что останется ярким воспоминанием после встречи с представителем сильного пола. Кстати, британские СМИ опубликовали исследование, где перечислены самые популярные парфюмы, которые предпочитают знаменитые мужчины. Среди них Tobacco Vanille от Tom Ford, Santal 33 Le Labo и Creed Green Irish Tweed.
Фото: Dpa / Архивы пресс-служб
Браслеты и кольца
Не только часы могут украсить мужскую руку, но и многочисленные браслеты и кольца. Тому пример — Брэд Питт, Джонни Депп и главный дизайнер модного Дома Gucci Алессандро Микеле.
Фото: Dpa
Татуировки
Эта культура не является атрибутом рок-музыкантов и каких-либо этнических групп, татуировки сейчас — неотъемлемая часть не только стиля отдельной персоны, но и мира моды в целом. К тому же какая девушка хоть раз не мечтала о плохом парне? Среди обладателей большого количества рисунков на теле футболист Дэвид Бекхэм, солист группы Maroon 5 Адам Левин, экс-барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер.
Фото: Dpa
Шляпы
Мужчине в шляпе остаться без женского внимания невозможно. В доказательство — образы Джонни Деппа, Джастина Тимберлейка и Майкла Джексона.
Фото: Dpa
Длинные волосы
Джейсон Момоа, Гарри Стайлс и Джаред Лето возвели длинные волосы в ранг остромодного тренда для мужчин. У струящихся локонов есть много преимуществ: можно реже посещать парикмахерскую и чаще экспериментировать со стилем — например, собирать волосы в «булочку». Название уже интригует, не так ли?
Фото: Dpa
Розовый цвет
Многие списывают со счетов розовый и считают его исключительно женским цветом. Мужчины полагают, что он убьет в них всякую маскулинность, однако исследования и опросы доказали, что розовые вещи в мужском гардеробе привлекают женские взгляды намного чаще, чем хорошо сидящий деловой костюм. Представительницам прекрасного пола нравится смелость! Среди звездных мужчин, отдающих предпочтение розовому, можно отметить певца Гарри Стайлса, бойфренда Меган Фокс Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly), режиссера Спайка Ли.
Фото: Dpa
Усы или борода
Щетина или борода придадут брутальности, а усы добавят стильный штрих любому образу. Вспомнить хотя бы Джейсона Стейтема, Джеймса Франко с его усами а-ля 70-е или Орландо Блума с усами и бородой, как у мушкетеров, — глаз не оторвать.
Фото: Dpa
На минувшей Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры обозначили тенденции мужской моды — неоднозначные и порой даже странные. Так, мужчинам было предложено носить прозрачные бра, офисные юбки-карандаши и туфли Мэри Джейн. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa