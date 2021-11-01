Сегодня в 14:26 2 мин.

Держитесь! Модные уловки мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина

Можно еще ни один раз обсудить, что в мужском образе женщины обращают внимание на стильную и опрятную обувь, деловой костюм и дорогие часы, но разве мы не знали всего этого и раньше? Сегодня сделаем акцент на детали, о которых мы редко задумываемся, а разберем на примере главных звездных красавцев!