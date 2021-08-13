passion.ru

Что надеть в капризную летнюю погоду: лайфхаки звезд

Этим летом погода переходит из крайности в крайность: в июле заставила столицу изнывать от аномальной жары, а в августе преподносит такие сюрпризы, которые не ожидают даже синоптики. Мы собрали несколько идей, которые стоит взять на вооружение, если утром холодно, днем душно, а вечером — пасмурно и дождь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 15

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Лайфхак от Ирины Шейк — носить классический тренч вместо платья. Аргументов в пользу — достаточно: во-первых, это очень соблазнительно, во-вторых — комфортно, особенно если на улице тепло, но периодически идет дождь. Второй трюк — не убирать брутальные осенние берцы и казаки в дальний ящик. Они отлично смотрятся с джинами, шортами и летящими платьями в стиле бохо.

Две вещи, которые всегда готовый прийти на помощь — брючные костюмы и кардиганы. С первыми всегда удобно: жакет можно накинуть на плечи, когда прохладно, и снять, если потеплело — и все это без ущерба для аутфита. Кардиганы выбирайте трикотажные и укороченные. Главные модницы Instagram советуют носить их вместо топов, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Некоторые селебрити предпочитают не разделять одежду по сезонам, и носят то, что нравится. Например, Ким Кардашьян носит кожаные брюки даже тогда, когда жара в Нью-Йорке перешагивает отметку в 30 градусов, а Рианна не снимает брутальные дубленки и шубы летом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram