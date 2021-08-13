Что надеть в капризную летнюю погоду: лайфхаки звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Лайфхак от Ирины Шейк — носить классический тренч вместо платья. Аргументов в пользу — достаточно: во-первых, это очень соблазнительно, во-вторых — комфортно, особенно если на улице тепло, но периодически идет дождь. Второй трюк — не убирать брутальные осенние берцы и казаки в дальний ящик. Они отлично смотрятся с джинами, шортами и летящими платьями в стиле бохо.
Две вещи, которые всегда готовый прийти на помощь — брючные костюмы и кардиганы. С первыми всегда удобно: жакет можно накинуть на плечи, когда прохладно, и снять, если потеплело — и все это без ущерба для аутфита. Кардиганы выбирайте трикотажные и укороченные. Главные модницы Instagram советуют носить их вместо топов, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.
Фото: Eastnews
Некоторые селебрити предпочитают не разделять одежду по сезонам, и носят то, что нравится. Например, Ким Кардашьян носит кожаные брюки даже тогда, когда жара в Нью-Йорке перешагивает отметку в 30 градусов, а Рианна не снимает брутальные дубленки и шубы летом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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