Что надеть в капризную летнюю погоду: лайфхаки звезд

Лайфхак от Ирины Шейк — носить классический тренч вместо платья. Аргументов в пользу — достаточно: во-первых, это очень соблазнительно, во-вторых — комфортно, особенно если на улице тепло, но периодически идет дождь. Второй трюк — не убирать брутальные осенние берцы и казаки в дальний ящик. Они отлично смотрятся с джинами, шортами и летящими платьями в стиле бохо.

Две вещи, которые всегда готовый прийти на помощь — брючные костюмы и кардиганы. С первыми всегда удобно: жакет можно накинуть на плечи, когда прохладно, и снять, если потеплело — и все это без ущерба для аутфита. Кардиганы выбирайте трикотажные и укороченные. Главные модницы Instagram советуют носить их вместо топов, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.