Брючный костюм, яркие акценты и еще 5 стильных идей для составления безупречного монолука

Одеться в один цвет с головы до ног – смелое решение и всегда правильный ход. Особенно тогда, когда наскучили базовые цвета и хочется внести разнообразие в свой стиль. Правда, с такими трюками следует быть осторожнее – яркие цвета не терпят конкуренции.

Классическая формула – сочетание одежды насыщенных оттенков с бежевыми туфлями, которые буквально сливаются с тоном кожи. Какие еще приемы стоит взять на заметку?

Цветной брючный костюм