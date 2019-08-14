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Брючный костюм, яркие акценты и еще 5 стильных идей для составления безупречного монолука

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селин Дион

Фото: Instagram
Новость для всех любительниц черного в гардеробе: в этом сезоне придется делать ставку на цвет, и ярких красок будет много. Монолук – модный прием, которому действительно стоит поучиться. Его сложность в том, чтобы гармонично составить образ на основе одного цвета. Как сделать это правильно – разбираем на примере звезд!

Одеться в один цвет с головы до ног – смелое решение и всегда правильный ход. Особенно тогда, когда наскучили базовые цвета и хочется внести разнообразие в свой стиль. Правда, с такими трюками следует быть осторожнее – яркие цвета не терпят конкуренции.

Классическая формула – сочетание одежды насыщенных оттенков с бежевыми туфлями, которые буквально сливаются с тоном кожи. Какие еще приемы стоит взять на заметку?

Цветной брючный костюм

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Ксения Бородина

Фото: Instagram

Безупречный брючный костюм – всегда выгодная инвестиция и самый простой способ создать выигрышный монолук. А в случае, если классическая двойка темного цвета у вас уже есть, смело отправляйтесь на поиски сочных оттенков! Не готовы к фуксии и электрическому синему? Обратите внимание на изумрудные, оливковые и бордовые цвета.

Носите костюм как на голое тело (в случае, если вырез блейзера позволяет) или надевайте под него трендовый кроп-топ. Цветные костюмы сочетайте с контрастной обувью, как это делают Ксения Бородина и Рози Хантингтон-Уайтли.

Нюдовая палитра

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Настя Каменских

Фото: Instagram

Гамма бежевых оттенков многофункциональна. С ее помощью можно подчеркнуть формы и визуально удлинить ноги. К тому же, эффект «голого тела» – один из самых модных приемов последних сезонов.

Главное правило нюдового монолука – плотные ткани, даже если речь идет о трикотаже. В одном образе можно сочетать разные оттенки бежевого: от нежного капучино до миндального, а также фактуры – трикотаж с твидом, шелк с шерстью, шифон с грубой кожей.

И снова неон

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Хлои Кардашьян

Фото: Instagram

Один из самых громких трендов этого сезона не прощается, но активно переходит на сторону спорт-шика. Если неон для ваших повседневных образов – слишком смелое заявление, тогда обратите внимание на спортивные костюмы флуоресцентных оттенков, а также кроп-топы и юбки в тон. Уравновесить яркость помогут детали базовых цветов. Например, Хлои Кардашьян подобрала массивные кроссовки кофейного цвета к неоновым велосипедкам, микротопу и объемной куртке в одной гамме.

Конфетно-розовые цвета

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Селин Дион

Фото: Instagram

Селебрити доказывают, что розовый – далеко не легкомысленный цвет, который отлично вписывается в любую возрастную категорию. В нем смело можно выйти как в спортзал, так и на бизнес-встречу.

Конфетный розовый отлично рифмуется с белым, черным и серебристым металликом. Добавить его в гардероб можно при помощи брючного костюма, блейзера и юбки-карандаша в тон или платья. Но помните – этот цвет предпочитает быть главным в общей гамме образа, поэтому не перегружайте look фактурами и контрастами.

Локальные акценты

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Виктория Боня

Фото: Instagram

При составлении монохромного образа стоит уделить внимание аксессуарам и обуви, ведь именно они помогут расставить акценты правильно. Черный или белый монолук всегда выигрышно смотрятся с контрастными деталями. Те же эксперименты можно ставить и с цветом, смело сочетая фуксию и небесно-голубой, аквамариновый синий и белый, как это делают Кайли Дженнер и Тина Канделаки.

А вы решились бы на цветной монолук?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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