Брючный костюм, яркие акценты и еще 5 стильных идей для составления безупречного монолука

Одеться в один цвет с головы до ног – смелое решение и всегда правильный ход. Особенно тогда, когда наскучили базовые цвета и хочется внести разнообразие в свой стиль. Правда, с такими трюками следует быть осторожнее – яркие цвета не терпят конкуренции.
Классическая формула – сочетание одежды насыщенных оттенков с бежевыми туфлями, которые буквально сливаются с тоном кожи. Какие еще приемы стоит взять на заметку?
Цветной брючный костюм
Безупречный брючный костюм – всегда выгодная инвестиция и самый простой способ создать выигрышный монолук. А в случае, если классическая двойка темного цвета у вас уже есть, смело отправляйтесь на поиски сочных оттенков! Не готовы к фуксии и электрическому синему? Обратите внимание на изумрудные, оливковые и бордовые цвета.
Носите костюм как на голое тело (в случае, если вырез блейзера позволяет) или надевайте под него трендовый кроп-топ. Цветные костюмы сочетайте с контрастной обувью, как это делают Ксения Бородина и Рози Хантингтон-Уайтли.
Нюдовая палитра
Гамма бежевых оттенков многофункциональна. С ее помощью можно подчеркнуть формы и визуально удлинить ноги. К тому же, эффект «голого тела» – один из самых модных приемов последних сезонов.
Главное правило нюдового монолука – плотные ткани, даже если речь идет о трикотаже. В одном образе можно сочетать разные оттенки бежевого: от нежного капучино до миндального, а также фактуры – трикотаж с твидом, шелк с шерстью, шифон с грубой кожей.
И снова неон
Один из самых громких трендов этого сезона не прощается, но активно переходит на сторону спорт-шика. Если неон для ваших повседневных образов – слишком смелое заявление, тогда обратите внимание на спортивные костюмы флуоресцентных оттенков, а также кроп-топы и юбки в тон. Уравновесить яркость помогут детали базовых цветов. Например, Хлои Кардашьян подобрала массивные кроссовки кофейного цвета к неоновым велосипедкам, микротопу и объемной куртке в одной гамме.
Конфетно-розовые цвета
Селебрити доказывают, что розовый – далеко не легкомысленный цвет, который отлично вписывается в любую возрастную категорию. В нем смело можно выйти как в спортзал, так и на бизнес-встречу.
Конфетный розовый отлично рифмуется с белым, черным и серебристым металликом. Добавить его в гардероб можно при помощи брючного костюма, блейзера и юбки-карандаша в тон или платья. Но помните – этот цвет предпочитает быть главным в общей гамме образа, поэтому не перегружайте look фактурами и контрастами.
Локальные акценты
При составлении монохромного образа стоит уделить внимание аксессуарам и обуви, ведь именно они помогут расставить акценты правильно. Черный или белый монолук всегда выигрышно смотрятся с контрастными деталями. Те же эксперименты можно ставить и с цветом, смело сочетая фуксию и небесно-голубой, аквамариновый синий и белый, как это делают Кайли Дженнер и Тина Канделаки.
А вы решились бы на цветной монолук?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!