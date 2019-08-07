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Отдавать предпочтение обуви телесного цвета и еще 7 способов визуально удлинить ноги

Правильно подобранный гардероб и пара модных лайфхаков способны изменить вашу фигуру до неузнаваемости. Хотите проверить? Тогда смело вносите в список покупок несколько базовых вещей, которые помогут визуально удлинить ноги и подчеркнуть их красоту!

Обувь телесного цвета

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Stradivarius, 2 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сливаясь с тоном кожи, нюдовые лодочки дают желаемый эффект головокружительно длинных ног. Такая пара обязательно должна оказаться в вашем базовом арсенале, ведь мало что может посоревноваться с ними по части универсальности.

Еще один модный прием – туфли с прозрачными вставками, которые буквально становятся продолжением ног. В этом сезоне тренд явно на высоте, поэтому смело добавляйте актуальную пару в свой шопинг-лист!

Клеш от бедра

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Akhmadullina Dreams, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Уже не первый сезон мы наблюдаем триумфальное возвращение остромодного тренда восьмидесятых – расклешенных брюк и джинсов. И это отличная новость, ведь клеш от бедра – один из самых эффективных способов скорректировать фигуру. Выбирайте модели высокой посадки и со стрелками. Оптимальная длина – до середины каблука.

В представлении многих брюки-клеш – классика делового стиля, однако, вариаций на их основе может быть сколько угодно. Смело носим с базовыми рубашками и однотонными футболками, сочетаем со свободными джемперами и бельевыми топами.

Высокая посадка

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Boohoo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Правильная посадка джинсов – нехитрый прием, воспользоваться которым может каждая. Выбирая высокую линию талии, вы визуально вытягиваете фигуру, прибавляя пару сантиметров к росту даже без каблуков. Обратите внимание на базовые модели прямого кроя, со слегка укороченными низами и плотным денимом.

Лайфхак: потертости на темном дениме способны сделать ноги стройнее.

Акцент на талии

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Pinko, 31 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модный мастхэв этого года – приталенный комбинезон на основе широких брюк. Сдержанная палитра цветов, классические принты и лаконичный крой справятся с поставленной задачей на все сто. Это всегда выгодная инвестиция, которую можно применять как в повседневных образах, так и вечерних. С каблуками и миниатюрным клатчем комбинезон составит конкуренцию даже самому эффектному платью.

Асимметрия и разрезы

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Zara, 2 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Асимметричный крой делают любой фасон юбки или платья интереснее, корректируя любые проблемные зоны. В качестве элементов асимметрии может выступить боковой разрез, контрастная вставка, запах с драпировками, молния. Попробуйте длину чуть выше колен или миди, добавьте лаконичный верх, минимально контрастирующий с низом, и босоножки на невысоком каблуке.

Вертикальная полоска

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GUESS, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Вертикальная полоска – прием, который уже успел стать классикой. Такой принт следует линиям вашего тела, визуально моделируя фигуру. Главное – контраст и оптимальная ширина полос. Не менее эффективно с этой миссией справляются прямые черные брюки с лампасами – тренд последних сезонов, применимый как в спортивном, так и в деловом стиле.

Нюдовые оттенки

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H&M, 1 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Один из главных секретов бесконечно длинных ног – нюдовые оттенки. Совпадая с оттенком кожи, такая одежда визуально вытягивает силуэт. Однако с телесными тонами следует всегда быть на чеку – есть риск получить обратный эффект. Советуем обратить внимание на плотные ткани, фактурный трикотаж в рубчик, прямой крой и приталенные фасоны.

Плиссе

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H&M, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Плиссированные юбки-миди – многообещающий тренд последних сезонов. За это время мы научились сочетать их абсолютно со всем: с объемными свитерами и блейзерами oversize, с футболками и даже толстовками с плеча. И снова делаем ставки на вертикаль, которая зрительно делает нас стройнее.

Всего пара простых хитростей – и гардероб начинает работать на вас. Экспериментируйте!

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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