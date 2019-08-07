Отдавать предпочтение обуви телесного цвета и еще 7 способов визуально удлинить ноги

Сливаясь с тоном кожи, нюдовые лодочки дают желаемый эффект головокружительно длинных ног. Такая пара обязательно должна оказаться в вашем базовом арсенале, ведь мало что может посоревноваться с ними по части универсальности.

Еще один модный прием – туфли с прозрачными вставками, которые буквально становятся продолжением ног. В этом сезоне тренд явно на высоте, поэтому смело добавляйте актуальную пару в свой шопинг-лист!

Клеш от бедра