От подружки рокера до балерины: самые дерзкие образы Аллы Пугачевой
Фото: Starface
Прозрачная пачка + туфли Мэри Джейн
Фото: Instagram @maxgalkinru
На день рождения друга в августа 2019-го Алла Борисовна отправилась под руку с Максимом Галкиным и в ультрасоблазнительном образе. Эксперимент Примадонны с легкой провокацией удался: обсуждали look еще долго. Формула беспроигрышная — топ с открытыми плечами, прозрачная юбка-пачка и «школьные» туфли Мэри Джейн цвета металлик.
Total look из денима
Фото: Instagram @maxgalkinru
Звезда продолжает ломать стереотипы и снимает с моды возрастной ценз. Главное — выделить, нужное — подчеркнуть. Стройными ногами артистка хвастается часто, позволяя себе даже самую экстремальную длину. Для летних прогулок с детьми — double-деним с шортами «кат-офф» (с необработанными низами, — прим. ред.) и жилетом.
Ультрамини
Фото: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин не перестает любоваться женой, то и дело публикуя ее фото в своем блоге. А в нашем фокусе — роскошные ноги, которые Примадонна акцентирует юбками «опасной» длины, плотными черными колготками в духе Эди Седжвик из 60-х и брутальными ботильонами с острыми мысами.
Фото: Starface
День рождения Армана Давлетьярова в 2015-м Алла Пугачева отметила в сатиновом смокинге и ультракоротком платье. Один из любимых лайфхаков артистки — носить гламурные лоферы на танкетке вместо каблуков. Удобно и стильно для шумных вечеринок.
Брутальная кожа
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Образ подружки рокера, собранный из брутальной кожи цвета антрацита, Алла Борисовна выбрала для юбилея детского бренда Валентина Юдашкина. К зауженным брюкам — эффектные диско-сапоги с россыпью глиттера, к блестящему топу — брутальная цепь и бейсболка, щедро усыпанная стразами.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Байкерские брюки из кожи с грубой металлической фурнитурой разбавляют образ в духе первой леди. Бунтарский дух захватил гардероб Примадонны и отлично дополнил союз из свободного жакета в клетку «гусиный шаг» и шляпки с вуалью.
Открытые плечи
Фото: Instagram @maxgalkinru
Total white в череде темных монохромных образов Пугачевой встречается редко, и этот look мы не могли пропустить. Градус соблазнительности повышен, дерзость декольте зашкаливает, а солнце обнимает плечи теплом.
В масштабной anti-age битве побеждают звездные красотки! Правда, методы они выбирают радикальные. О том, как Алла Пугачева, Лариса Долина, Любовь Успенская и другие знаменитости сохраняют красоту и молодость, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @maxgalkinru / alla_orfey / Starface / Eastnews / Globallook / Екатерина Ширинкина
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