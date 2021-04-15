От подружки рокера до балерины: самые дерзкие образы Аллы Пугачевой

Total white в череде темных монохромных образов Пугачевой встречается редко, и этот look мы не могли пропустить. Градус соблазнительности повышен, дерзость декольте зашкаливает, а солнце обнимает плечи теплом.

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