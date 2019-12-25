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Бойфренды с блузкой, блейзер с бюстье и не только: как одеться на вечеринку, если у вас нет времени на шопинг

До главной вечеринки года всего неделя, времени на себя не осталось? Не потеряться в предпраздничной суете поможет грамотно составленный базовый набор вещей и пара акцентных деталей – всевозможной бижутерии, клатчей и обуви на максимально высоких шпильках. Как составить вечерний образ из того, что есть в гардеробе, подскажет Passion.ru!

Джинсы-бойфренды + блузка

  1. Туфли Saint Laurent, 33 857 руб. 2. Блузка H&M, 1 899 руб. 3. Серьги Elisabetta Franchi, 18 564 руб. 4. Джинсы Springfield, 3 199 руб. 5. Клатч Guess, 7 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если в вашем арсенале есть классическая белая рубашка oversize или блуза с рукавами в духе викторианской эпохи – полдела сделано! Миксуйте любой из этих вариантов с укороченными джинсами-бойфрендами высокой посадки, а к ним добавляйте лодочки на шпильке. Деним сыграет отличную партию как с лаконичной черной, так и с бежевой парой из лакированной кожи. Повседневность наряда компенсируем крупными серьгами и клатчем в оттенке золотистый металлик.

Маленькое черное платье + блейзер

  1. Сапоги Casadei, 79 100 руб. 2. Сумка Guess, 10 990 руб. 3. Платье Gloria Jeans, 999 руб. 4. Колье UnoDe50, цена по запросу. 5. Часы Greenwich (watch-planet.ru), 9 490 руб. 6. Блейзер H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Без маленького черного платья в любой его интерпретации трудно обойтись, ведь практически каждое сочетание с ним выигрышное. Рифмуйте его с удлиненным блейзером oversize в контрастной цветовой гамме: от белого и нейтральных бежевых тонов до насыщенного красного. И снова фокусируем внимание на деталях – сумке с золотистыми элементами декора, акцентной бижутерией, массивными часами.

Блейзер + кружевное бюстье

  1. Туфли Ekonika, цена по запросу. 2. Блейзер Kontatto (yoox.com), 6 250 руб. 3. Бюстье Guess, 3 490 руб.4. Ремень Trussardi Jeans, 4 125 руб. 5. Брюки H&M, 2 999 руб. 6. Серьги Ekonika, цена по запросу. 7. Сумка Trussardi, 29 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Формула соблазнительного, и в то же время сдержанного образа на все случаи жизни – брюки-клеш высокой посадки в сочетании с блейзером, надетым поверх бюстье или кружевного бра. Этот самодостаточный аутфит в духе Моники Беллуччи редко нуждается в дополнениях, хотя серьги, ниспадающие до плеч, миниатюрная сумка кросс-боди и лодочки на шпильке никогда не бывают лишними.

Базовый гардероб – модная скорая помощь для тех, у кого нет времени на шопинг. Извечная утренняя дилемма «нечего надеть» никогда не застанет врасплох, даже если в вашем арсенале всего один правильный свитер. Как составить 3 абсолютно разных образа на его основе – читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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