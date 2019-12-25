Бойфренды с блузкой, блейзер с бюстье и не только: как одеться на вечеринку, если у вас нет времени на шопинг
Джинсы-бойфренды + блузка
Фото: Архивы пресс-служб
Если в вашем арсенале есть классическая белая рубашка oversize или блуза с рукавами в духе викторианской эпохи – полдела сделано! Миксуйте любой из этих вариантов с укороченными джинсами-бойфрендами высокой посадки, а к ним добавляйте лодочки на шпильке. Деним сыграет отличную партию как с лаконичной черной, так и с бежевой парой из лакированной кожи. Повседневность наряда компенсируем крупными серьгами и клатчем в оттенке золотистый металлик.
Маленькое черное платье + блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Без маленького черного платья в любой его интерпретации трудно обойтись, ведь практически каждое сочетание с ним выигрышное. Рифмуйте его с удлиненным блейзером oversize в контрастной цветовой гамме: от белого и нейтральных бежевых тонов до насыщенного красного. И снова фокусируем внимание на деталях – сумке с золотистыми элементами декора, акцентной бижутерией, массивными часами.
Блейзер + кружевное бюстье
Фото: Архивы пресс-служб
Формула соблазнительного, и в то же время сдержанного образа на все случаи жизни – брюки-клеш высокой посадки в сочетании с блейзером, надетым поверх бюстье или кружевного бра. Этот самодостаточный аутфит в духе Моники Беллуччи редко нуждается в дополнениях, хотя серьги, ниспадающие до плеч, миниатюрная сумка кросс-боди и лодочки на шпильке никогда не бывают лишними.
Базовый гардероб – модная скорая помощь для тех, у кого нет времени на шопинг. Извечная утренняя дилемма «нечего надеть» никогда не застанет врасплох, даже если в вашем арсенале всего один правильный свитер. Как составить 3 абсолютно разных образа на его основе – читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!