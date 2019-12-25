Бойфренды с блузкой, блейзер с бюстье и не только: как одеться на вечеринку, если у вас нет времени на шопинг

Формула соблазнительного, и в то же время сдержанного образа на все случаи жизни – брюки-клеш высокой посадки в сочетании с блейзером, надетым поверх бюстье или кружевного бра. Этот самодостаточный аутфит в духе Моники Беллуччи редко нуждается в дополнениях, хотя серьги, ниспадающие до плеч, миниатюрная сумка кросс-боди и лодочки на шпильке никогда не бывают лишними.

Базовый гардероб – модная скорая помощь для тех, у кого нет времени на шопинг. Извечная утренняя дилемма «нечего надеть» никогда не застанет врасплох, даже если в вашем арсенале всего один правильный свитер. Как составить 3 абсолютно разных образа на его основе – читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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