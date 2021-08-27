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Бикини на улице и колготки в сеточку: самый нелепый стритстайл звезд

На красных дорожках звезды изворачиваются как могут — некоторые даже приходят в одних чулках. У других же колготки в сеточку, бикини и мини-платья из нулевых — привычная униформа и главные спутники стритстайла. В нашем топе — 5 самых странных образов, которые селебрити выгуливали на центральных улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.