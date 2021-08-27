Бикини на улице и колготки в сеточку: самый нелепый стритстайл звезд
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Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста проходил болезненно, но, кажется, паре все-таки удалось сохранить дружеские отношения. Несмотря на краткосрочный роман с Ириной Шейк, Ким по-прежнему остается желанной гостьей на музыкальных презентациях экс-супруга. На одну из последних она пробиралась в полной (и модной) шпионской экипировке с балаклавой от Balenciaga в главной роли.
Фото: Instagram @kimkardashian
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон не теряет звание королевы нулевых и два десятилетия спустя. Поэтому сочетает в своих образах несочетаемое. Из последних изобретений — мерцающее лазурное мини с глубоким декольте в паре с аксессуарами в духе гламурной подружки рокера — сумкой Philipp Plein и слингбэками Valentino Rockstud.
Фото: Eastnews
Майли Сайрус
В панк-культуру Майли Сайрус совершила полное погружение — настолько, что нашла мини-юбку в клетку-шотландку, не постеснялась добавить к ней колготки в сеточку и подвязку. Дополнили образ топ с кричащей надписью Let It Rock и бархатные туфли в стиле Марии-Антуанетты.
Фото: Eastnews
Лиззо
Увлеклась громкими лозунгами и Лиззо: пышнотелая рэперша выгуляла боди с декольте, которое вот-вот отпустит бюст на свободу. К нему — микрошорты из эластичного денима с бахромой и ботинки из лакированной кожи. Аксессуар, конечно, тоже весьма нескромный — мини-сумка с именем звезды.
Фото: Eastnews
Фиби Прайс
Фиби Прайс остановить трудно: даже выгуливать собаку она идет, вооруженная до зубов. В ход идут ботфорты цвета жгучего перца, чулки с подвязками и бикини, которые 48-летняя актриса без стеснения носит как городскую униформу.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о самых вульгарных образах звезд с красных дорожек и светских вечеров. Среди них — выход Бритни Спирс без юбки, Шер в абсолютно прозрачном кэтсьюте и Мэрайя Кэри в боди. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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