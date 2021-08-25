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«Бабушкин ситец» — главный звездный тренд: разбираем в деталях

Легкие хлопковые ткани с цветочными принтами, ассоциирующиеся с постельным бельем, мы давно списали со счетов (а зря). Этим летом в них во всю щеголяют звезды и первые леди. Недавно, например, экс-супругу Бена Аффлека Дженнифер Гарнер поймали на улицах Лос-Анджелеса в юбке, будто сшитой из наволочки. Разбираем в деталях, за что тренд так полюбился селебрити!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Гарнер

Фото: Eastnews

Смело облачается в «спальные» принты красотка с формами Келли Брук, выбирая платья самой экстремальной длины. Много подобных и в арсенале Кейт Миддлтон — кажется, благодаря ей растительные принты и романтика не выходят из моды. Герцогиня находит их как у любимого (и далеко не бюджетного) бренда Emilia Wickstead, так и на распродажах в масс-маркете.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Первые леди не всегда жертвуют комфортом ради строгих правил дресс-кода. Среди мастхэвов их базового гардероба — удобные белые кеды, которые стоит взять на вооружение и вам. 10 классных пар на любой вкус и бюджет ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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