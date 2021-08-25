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«Бабушкин ситец» — главный звездный тренд: разбираем в деталях

Легкие хлопковые ткани с цветочными принтами, ассоциирующиеся с постельным бельем, мы давно списали со счетов (а зря). Этим летом в них во всю щеголяют звезды и первые леди. Недавно, например, экс-супругу Бена Аффлека Дженнифер Гарнер поймали на улицах Лос-Анджелеса в юбке, будто сшитой из наволочки. Разбираем в деталях, за что тренд так полюбился селебрити!