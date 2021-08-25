«Бабушкин ситец» — главный звездный тренд: разбираем в деталях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Смело облачается в «спальные» принты красотка с формами Келли Брук, выбирая платья самой экстремальной длины. Много подобных и в арсенале Кейт Миддлтон — кажется, благодаря ей растительные принты и романтика не выходят из моды. Герцогиня находит их как у любимого (и далеко не бюджетного) бренда Emilia Wickstead, так и на распродажах в масс-маркете.
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Фото: Globallook
Первые леди не всегда жертвуют комфортом ради строгих правил дресс-кода. Среди мастхэвов их базового гардероба — удобные белые кеды, которые стоит взять на вооружение и вам. 10 классных пар на любой вкус и бюджет ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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