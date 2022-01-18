7 удобных и соблазнительных комплектов белья, которые взбодрят ваши отношения

Ультраяркие

Вспомним один из самых простых, но при этом максимально дерзких образов Кайли Дженнер — звезда практически не оставила места для фантазии и надела мини-платье из тонкого белого трикотажа вместе с неоновым комплектом. А почему бы и нет! Кажется, время скрупулезного подбора оттенка белья под одежду прошло — пора экспериментировать с цветом. И это очень даже эффектно, когда из-под объемной бланковой рубашки виднеется яркая кружевная деталь.