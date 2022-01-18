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7 удобных и соблазнительных комплектов белья, которые взбодрят ваши отношения

Если погода не располагает к чему-то более элегантному, чем шерстяной свитер и необъятный пуховик, воспользуйтесь тайным оружием, которое точно придаст уверенности в себе. Пускайте в ход самые роскошные комплекты нижнего белья — те самые, которые вы, возможно, держите для особых случаев. Мы провели ревизию и нашли сразу семь вариантов, которые сольются с телом, как вторая кожа, и поднимут градус соблазнительности до предела. Добавляйте в список желаний уже сейчас!
7 удобных и соблазнительных комплектов белья, которые взбодрят ваши отношения

Ультраяркие

Вспомним один из самых простых, но при этом максимально дерзких образов Кайли Дженнер — звезда практически не оставила места для фантазии и надела мини-платье из тонкого белого трикотажа вместе с неоновым комплектом. А почему бы и нет! Кажется, время скрупулезного подбора оттенка белья под одежду прошло — пора экспериментировать с цветом. И это очень даже эффектно, когда из-под объемной бланковой рубашки виднеется яркая кружевная деталь.

1. Трусы Pinko, 5 535 руб. 2. Бра Pinko, 8 190 руб. 3. Трусы Incanto, 1 799 руб. 4. Бра Incanto, 3 699 руб. 5. Бюстье Victoria's Secret, 5 993,47 руб. 6. Трусы Victoria's Secret, 1 479,37 руб.
  1. Трусы Pinko, 5 535 руб. 2. Бра Pinko, 8 190 руб. 3. Трусы Incanto, 1 799 руб. 4. Бра Incanto, 3 699 руб. 5. Бюстье Victoria's Secret, 5 993,47 руб. 6. Трусы Victoria's Secret, 1 479,37 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Классика

Модели трусиков а-ля винтаж дадут фору даже крошечным стрингам. Вердикт — присмотреться к вариантам из кружева, сетки или атласа с ультравысокой линией талии. Начните с базовых оттенков: от классического черного до темного изумруда и бордо. Днем это комфорт, вечером — готовность номер один к любым поворотам на свидании.

1. Трусы Hunkemoller, цена по запросу. 2. Бра Hunkemoller, цена по запросу. 3. Бра Le Journal Intime, 8 900 руб. 4. Трусы Le Journal Intime, 4 500 руб.
  1. Трусы Hunkemoller, цена по запросу. 2. Бра Hunkemoller, цена по запросу. 3. Бра Le Journal Intime, 8 900 руб. 4. Трусы Le Journal Intime, 4 500 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

В пастельных тонах

Приближаем тепло как можем и вдохновляемся пастельными оттенками весеннего неба и цветущих деревьев. Переходите на светлую сторону, выбирая бралетты из тонкого кружева и бюстье. Даже если знать о них будете только вы, вау-эффект они однозначно произведут (проверено). Добавьте в свой тайный арсенал нежную пудру, небесный голубой, лавандовый, фисташковый, экрю.

1. Трусы Oysho, 799 руб. 2. Бра Oysho, 1 499 руб. 3. Бюстье Victoria's Secret, 10 315,64 руб. 4. Трусы Victoria's Secret, 3 118,68 руб.
  1. Трусы Oysho, 799 руб. 2. Бра Oysho, 1 499 руб. 3. Бюстье Victoria's Secret, 10 315,64 руб. 4. Трусы Victoria's Secret, 3 118,68 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Ранее мы составляли вишлист украшений, о которых точно стоит намекнуть бойфренду, если подвернется удачный повод. В нем есть все: от бюджетных (но очень милых) колец из серебра до колье, стоимость которых трудно произнести. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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