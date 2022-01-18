7 удобных и соблазнительных комплектов белья, которые взбодрят ваши отношения
Ультраяркие
Вспомним один из самых простых, но при этом максимально дерзких образов Кайли Дженнер — звезда практически не оставила места для фантазии и надела мини-платье из тонкого белого трикотажа вместе с неоновым комплектом. А почему бы и нет! Кажется, время скрупулезного подбора оттенка белья под одежду прошло — пора экспериментировать с цветом. И это очень даже эффектно, когда из-под объемной бланковой рубашки виднеется яркая кружевная деталь.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Классика
Модели трусиков а-ля винтаж дадут фору даже крошечным стрингам. Вердикт — присмотреться к вариантам из кружева, сетки или атласа с ультравысокой линией талии. Начните с базовых оттенков: от классического черного до темного изумруда и бордо. Днем это комфорт, вечером — готовность номер один к любым поворотам на свидании.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
В пастельных тонах
Приближаем тепло как можем и вдохновляемся пастельными оттенками весеннего неба и цветущих деревьев. Переходите на светлую сторону, выбирая бралетты из тонкого кружева и бюстье. Даже если знать о них будете только вы, вау-эффект они однозначно произведут (проверено). Добавьте в свой тайный арсенал нежную пудру, небесный голубой, лавандовый, фисташковый, экрю.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Ранее мы составляли вишлист украшений, о которых точно стоит намекнуть бойфренду, если подвернется удачный повод. В нем есть все: от бюджетных (но очень милых) колец из серебра до колье, стоимость которых трудно произнести. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб