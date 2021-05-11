8 интересных брендов из России и СНГ, на которые стоит обратить внимание

Можем поспорить, что этот бренд способен конкурировать с любым ювелирным «гигантом». А по пути — испепелить шаблоны и поставить с ног на голову все представления о ювелирной классике. Неудивительно, что тотемным животным марки ювелиры Мария Ефимова и Марина Ушарова назначили зебру, которая не поддается дрессировке. На витринах уютного ювелирного пространства пестрит красками и разноцветными камнями коллекция Jemare by Jemae, а в углу притаились кольца-трансформеры и акцентные перстни с майскими жуками.

Для особых случаев