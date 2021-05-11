8 интересных брендов из России и СНГ, на которые стоит обратить внимание
Идеальная база
Фото: Архивы пресс-служб
Инвестиция в базу — всегда верное решение. Ткань, крой, дизайн — три компонента успеха модной охоты. А главный трофей — безупречный силуэт и wow-эффект в любой ситуации, будь то свидание или встреча в офисе. В EMKA мы обратили внимание на хлопковый трикотаж, брючные двойки для настоящих power woman и шифоновые платья с романтичным флером. Дизайнеры заботятся о красоте любого формата: размерная линейка — от 40-го до 54-го.
Фото: Архивы пресс-служб
Лен — абсолютный фаворит лета. В мечтах — прогуливаться по побережью в легком сарафане цвета капучино и плетеной шляпке. В реальности — закрытое небо. Приблизить желаемое берется LinoRusso — русско-итальянская компания с двадцатилетней историей. Главный герой коллекций — натуральный лен и все вариации на тему. В эру фейстюна и фильтров бренд ломает шаблоны. В рекламных кампаниях, помимо профессиональных моделей, снимаются обычные люди с разными типами фигуры. В ассортименте — одежда до 60 размера для женщин и мужчин.
Фото: Архивы пресс-служб
История еще молодого бренда L’VIRA началась в Казани. Дизайнер Эльвира Гайнуллина представляет свое понимание женственности в ее современном формате. В весенне-летней коллекции — затейливый крой, мягкие текстуры и нежные цвета весны: от небесно-голубого до зефирно-розового. А вторит им палитра художницы Дарьи Елисеевой, в коллаборации с которой была проведена съемка рекламной кампании.
Фото: Архивы пресс-служб
Мода перешла в медитативное состояние: классика снова вытесняет быстротечные тренды и остается с нами на несколько сезонов. Молодая марка L’Enigme делает осознанный выбор проще и непременно в пользу качества материалов, фурнитуры и усовершенствованного кроя. Визуальный код — брутальная женственность и традиции power dressing, позаимствованные из мужской половины гардероба.
Обувь и аксессуары
Фото: Архивы пресс-служб
Находка сезона — украинский унисекс-бренд Sinobi, выступающий за взвешенные решения во всем: от вклада в окружающую среду до собственного здоровья. Марка напрочь ломает представление об ортопедической обуви, которая всегда казалась чем-то далеким от стиля. Все материалы, используемые в производстве, экологичны: для подошвы применяется переработанная пена EVA, для стелек — бумажные стаканчики. Дизайн вдохновлен самурайским минимализмом, отсюда — силуэты, цитирующие гэта — японские деревянные сандалии.
Фото: Архивы пресс-служб
Fetiche дебютировал в 2014 году, представив принципиально новый взгляд на аксессуары. Теперь сумка — настоящий арт-объект. Дизайн наполнен мотивами русского авангарда с «чистыми» насыщенными оттенками, графичными линиями и лаконичными формами. «Хедлайнер» коллекций бренда — сумка-трапеция, к которой в этом сезоне присоединились вместительные тоуты и очаровательные микрочехлы для наушников.
Фото: Архивы пресс-служб
Можем поспорить, что этот бренд способен конкурировать с любым ювелирным «гигантом». А по пути — испепелить шаблоны и поставить с ног на голову все представления о ювелирной классике. Неудивительно, что тотемным животным марки ювелиры Мария Ефимова и Марина Ушарова назначили зебру, которая не поддается дрессировке. На витринах уютного ювелирного пространства пестрит красками и разноцветными камнями коллекция Jemare by Jemae, а в углу притаились кольца-трансформеры и акцентные перстни с майскими жуками.
Для особых случаев
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На десерт мы решили пройтись по следам завершившегося в апреле ММКФ-2021. Продюсер Ольга Леснова вышла на красную дорожку в наряде, которой невозможно не заметить. Wow-эффект — работа дизайнера бренда Volifert Евгения Трефилова, который создает эксклюзивные платья для торжеств, светских мероприятий и вечеринок. Каждая модель собирается вручную из тысяч деталей — чешского стекла, жемчуга, кристаллов, металла и пластика.
Фото: архивы пресс-служб / Екатерина Ширинкина
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