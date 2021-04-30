Судзиловская в наряде «крем-брюле», а Снаткина — в ассиметричном платье-бюстье на закрытии ММКФ-2021

Янина Студилина предстала в роскошном платье с золотым верхом и смелом декольте.

Актриса Катерина Шпица стала настоящей звездой вечера в своем элегантном платье сдержанного бордового оттенка, напомнившего туники древнегреческих богинь, когда ветер приподнял подол ее платья. Шпица не растерялась и практически повторила известный прием Мэрилин Монро.