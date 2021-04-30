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Судзиловская в наряде «крем-брюле», а Снаткина — в ассиметричном платье-бюстье на закрытии ММКФ-2021

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Анна Снаткина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 29 апреля в московском кинотеатре «Россия».

Звезды на красной дорожке закрытия фестиваля превзошли себя, продемонстрировав роскошные и смелые наряды.

Олеся Судзиловская стала настоящей звездой вечера, появившись в нежном и воздушном золотистом платье, пояс которого украшает мерцающий бант.

Анна Снаткина примерила эффектное ассиметричное черно-серебристое платье-бюстье.

Олеся Судзиловская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Янина Студилина предстала в роскошном платье с золотым верхом и смелом декольте.

Актриса Катерина Шпица стала настоящей звездой вечера в своем элегантном платье сдержанного бордового оттенка, напомнившего туники древнегреческих богинь, когда ветер приподнял подол ее платья. Шпица не растерялась и практически повторила известный прием Мэрилин Монро.

Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Певицы из группы «Фабрика» по традиции оделись в одном стиле и выбрали темно-зеленые платья в пол по фигуре.

Группа Фабрика

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Триумфатором фестиваля стал фильм «#Засранка», рассказавший историю сетевого буллинга. Также на ММКФ отметили Алексей Федорченко с фильмом «Последняя "Милая Болгария"», призы за лучшую женскую и мужскую роль получили Андрея Грэмоштяну — «#засранка» и Сохейл Гханнадан — «Сын», а лучшим короткометражным фильмом стали «Коллеги».

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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