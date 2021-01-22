5 самых ярких образов Джилл Байден с предвыборной гонки

Монохромные белые образы стали униформой инаугурации. В цвет Белого дома нарядилась и первая леди, сделав ставку на классическое силуэтное пальто и элегантные перчатки. Джилл Байден умело вписывает защитные маски в свои образы — с точным попаданием в тон и эффектным декором.

Несмотря на признанный статус самой стильной первой леди, Мелания Трамп неоднократно допускала ошибки в своих образах. О самых громких фиаско экс-первой леди читайте на Passion.ru.