5 самых ярких образов Джилл Байден с предвыборной гонки
Фото: Globallook
Костюм цвета шоколада
Фото: Eastnews
Джо и Джилл Байден взяли курс на командную работу: муж делал прививку от коронавируса, а жена нежно держала его за руку. А заодно — демонстрировала удачную вариацию на тему power dressing. Первая леди выбрала безупречно скроенный костюм цвета горького шоколада с приталенным жакетом и зауженными брюками. Скрепил союз базовый белый топ и лаконичные замшевые ботильоны горчичного оттенка.
Силуэтное платье
Фото: Eastnews
На одном из выступлений в рамках предвыборной кампании миссис Байден произвела настоящий фурор. Будущая первая леди подчеркнула фигуру силуэтным платьем в ультраярком оттенке фуксии. Элегантная длина до колен открыла стройные ноги — козырь, который Джилл предпочитает не прятать в рукаве. Дополнили образ узнаваемые слингбэки от Christian Dior и пудровая маска, расшитая жемчужинами.
Пурпурное пальто
Фото: Eastnews
Накануне инаугурации Джилл и Джо Байден посетили Национальную аллею Вашингтоне. Первая леди надела фиолетовое пальто с бархатным поясом от американского бренда Jonathan Cohen. Daily Mail подчеркивает, что этот оттенок — символ движения суфражисток. В похожем образе в ноябре 1960-го была Жаклин Кеннеди, когда ее супруг был избран в президенты.
Монолук цвета лазури
Фото: Globallook
Для инаугурации мужа Джилл нарядилась в монохромный образ с лазурным цветом в главной роли. Первая леди сияла в двойке из фактурного платья и пальто А-силуэта от нью-йоркского бренда Markarian. Сначала look дополняли бирюзовые лодочки, которые на подступах к Белому дому миссис Байден сменила на телесные. Наряжаться в оттенки синего на инаугурации уже стало традицией в истории Соединенных Штатов: в 2017-м в костюме цвета неба вышла Мелания Трамп, а до нее — Лаура Буш, Нэнси Рейган, Пэт Никсон.
Total white
Фото: Eastnews
Монохромные белые образы стали униформой инаугурации. В цвет Белого дома нарядилась и первая леди, сделав ставку на классическое силуэтное пальто и элегантные перчатки. Джилл Байден умело вписывает защитные маски в свои образы — с точным попаданием в тон и эффектным декором.
Несмотря на признанный статус самой стильной первой леди, Мелания Трамп неоднократно допускала ошибки в своих образах. О самых громких фиаско экс-первой леди читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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