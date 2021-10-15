3 стильных (и нескучных) способа носить трикотажные платья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rosiehw
В офис
Неоспоримые лидеры сезона — платья длины миди и макси, которые четко повторяют контуры фигуры. Для создания идеального силуэта сделайте ставку на плотный фактурный трикотаж, а чтобы образ смотрелся гармонично — подбирайте верхнюю одежду, которая будет слегка длиннее платья под ней.
Для офиса мы предлагаем образ с объемным блейзером и ботильонами на брутальном каблуке. Для идеального завершения — асимметричная сумка из гладкой кожи.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek / Архивы пресс-служб
На свидание
Адепт минимализма и первая модница Instagram Роузи Хантингтон-Уайтли рекомендует обзавестись двумя трикотажными платьями — молочно-белым (или бежевым) и черным. Модель нашла безупречный вариант для себя — лаконичный «футляр» с открытой спиной, который легко сочетается с блейзерами oversize, кожаными тренчами, а главное — адаптируется под любые изменения фигуры (напомним, что скоро Роузи станет мамой во второй раз).
А наш монохромный образ на базе платья-поло дополняем парой сапог в духе тех, что носила Твигги в шестидесятых, и сумкой, вторящей общей гамме.
Фото: Instagram @rosiehw / Архивы пресс-служб
На бранч с подругой
Не спешите прятать трикотажные платья без рукавов в дальний ящик с летними вещами. Тренчи и блейзеры адаптируют их для осени и продлят жизнь. Терракотовый — отличная альтернатива любым базовым цветам, если они успели поднадоесть. Добавляем классический тренч из кожи цвета молока и играем с палитрой аксессуаров: третий здесь явно не лишний, особенно если это насыщенный изумрудный.
Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб
Ранее мы разбирали образы первых леди и монарших особ, чтобы выяснить, как им удается оставаться стильными даже в непогоду. Конечно, каблуки дизайнерских туфель из замши тоже порой утопают в грязи, однако, поучиться все же есть чему. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.