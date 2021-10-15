3 стильных (и нескучных) способа носить трикотажные платья

В офис

Неоспоримые лидеры сезона — платья длины миди и макси, которые четко повторяют контуры фигуры. Для создания идеального силуэта сделайте ставку на плотный фактурный трикотаж, а чтобы образ смотрелся гармонично — подбирайте верхнюю одежду, которая будет слегка длиннее платья под ней.

Для офиса мы предлагаем образ с объемным блейзером и ботильонами на брутальном каблуке. Для идеального завершения — асимметричная сумка из гладкой кожи.