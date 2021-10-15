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3 стильных (и нескучных) способа носить трикотажные платья

Трикотажное платье — пожалуй, самая выгодная инвестиция. С одной стороны, это универсальная и теплая вещь, которая всегда спасет в промозглую погоду. С другой — нет ничего соблазнительнее, чем трикотаж на голое тело или поверх бралетта из прозрачной сетки. Комплименты этой детали можно делать бесконечно, поэтому мы предлагаем перейти от теории к практике как можно быстрее и разобрать три стильных образа на все случаи жизни.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

В офис

Неоспоримые лидеры сезона — платья длины миди и макси, которые четко повторяют контуры фигуры. Для создания идеального силуэта сделайте ставку на плотный фактурный трикотаж, а чтобы образ смотрелся гармонично — подбирайте верхнюю одежду, которая будет слегка длиннее платья под ней.

Для офиса мы предлагаем образ с объемным блейзером и ботильонами на брутальном каблуке. Для идеального завершения — асимметричная сумка из гладкой кожи.

1. Блейзер Mango x Pernille, 14 999 руб. 2. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 3. Сумка Vagabond Atelier, 20 300 руб. 4. Платье H&M, 2 999 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 18 990 руб.
  1. Блейзер Mango x Pernille, 14 999 руб. 2. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 3. Сумка Vagabond Atelier, 20 300 руб. 4. Платье H&M, 2 999 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 18 990 руб.

Фото: Instagram @pernilleteisbaek / Архивы пресс-служб

На свидание

Адепт минимализма и первая модница Instagram Роузи Хантингтон-Уайтли рекомендует обзавестись двумя трикотажными платьями — молочно-белым (или бежевым) и черным. Модель нашла безупречный вариант для себя — лаконичный «футляр» с открытой спиной, который легко сочетается с блейзерами oversize, кожаными тренчами, а главное — адаптируется под любые изменения фигуры (напомним, что скоро Роузи станет мамой во второй раз).

А наш монохромный образ на базе платья-поло дополняем парой сапог в духе тех, что носила Твигги в шестидесятых, и сумкой, вторящей общей гамме.

1. Платье 12 Storeez, 16 980 руб. 2. Очки Brunello Cucinelli x Oliver Peoples, цена по запросу. 3. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 4. Сапоги Mascotte, 17 990 руб.
  1. Платье 12 Storeez, 16 980 руб. 2. Очки Brunello Cucinelli x Oliver Peoples, цена по запросу. 3. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 4. Сапоги Mascotte, 17 990 руб.

Фото: Instagram @rosiehw / Архивы пресс-служб

На бранч с подругой

Не спешите прятать трикотажные платья без рукавов в дальний ящик с летними вещами. Тренчи и блейзеры адаптируют их для осени и продлят жизнь. Терракотовый — отличная альтернатива любым базовым цветам, если они успели поднадоесть. Добавляем классический тренч из кожи цвета молока и играем с палитрой аксессуаров: третий здесь явно не лишний, особенно если это насыщенный изумрудный.

1. Платье COS, 8 990 руб. 2. Серьги Tous, цена по запросу. 3. Сумка Mascotte, 6 390 руб. 4. Тренч из натуральной кожи Fantome, 145 000 руб.
  1. Платье COS, 8 990 руб. 2. Серьги Tous, цена по запросу. 3. Сумка Mascotte, 6 390 руб. 4. Тренч из натуральной кожи Fantome, 145 000 руб.

Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб

Ранее мы разбирали образы первых леди и монарших особ, чтобы выяснить, как им удается оставаться стильными даже в непогоду. Конечно, каблуки дизайнерских туфель из замши тоже порой утопают в грязи, однако, поучиться все же есть чему. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.