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3 образа Инги Меладзе, которые вам непременно стоит повторить

К образам Инги Меладзе мы рекомендуем присмотреться внимательнее — в них действительно есть, что взять на заметку. В них элегантность переплетается с легким бунтарским флером, много расслабленных силуэтов и интересных вариаций на тему классики. Passion.ru выбрал три стильных аутфита дочери Валерия Меладзе, которые вам непременно стоит повторить. Принимайте модную эстафету!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инга Меладзе

Фото: Instagram @ingameladze

Топ-платок + деним

Самые модные топы, которые надежно закрепились в списке фаворитов еще в прошлом году, — те, что топами и вовсе не являются. Если в вашем арсенале аксессуаров есть шелковые платки средних или больших размеров — попробуйте еще один способ их применения.

Носите платки вместо топов, выбирая самые яркие расцветки и затейливые принты. В пару к джинсам высокой посадки — идеально. Добавьте сабо с острыми мысами, очки по винтажным мотивам и акцентную бижутерию.

1. Джинсы Monki, 3 000 руб. 2. Очки Zara, 1 599 руб. 3. Платок «Снежная Королева», 490 руб.
  1. Джинсы Monki, 3 000 руб. 2. Очки Zara, 1 599 руб. 3. Платок «Снежная Королева», 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze

Платье А-силуэта

Хлопковые и льняные платья А-силуэта доказали свою верность нам в 40-градусную жару. Взять под прицел как минимум одно определенно стоит. Можно добавить пару балеток и микросумку Christian Dior, как это делает Инга, или минималистичные сандалии на тонких ремешках. Финальный аккорд — сумка, дизайн и цвет которой поможет сыграть на контрасте (и выиграть).

1. Платье Lime, 4 599 руб. 2. Сумка Uterque, 11 990 руб. 3. Сандалии Ekonika, 7 990 руб.
  1. Платье Lime, 4 599 руб. 2. Сумка Uterque, 11 990 руб. 3. Сандалии Ekonika, 7 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze

Черно-белая классика

Блузы драматичных силуэтов с объемными рукавами — магнит для комплиментов. Когда нет времени на сложносочиненный образ, миксуйте черное и белое в равных пропорциях. Классические брюки, в которых ноги визуально кажутся бесконечными, плюс пара босоножек на каблуке комфортной высоты — формула, которая справится даже с молниеносным переходом планов из делового формата в романтический и даже вечерний.

1. Брюки Mango, 2 699 руб. 2. Блуза H&M, 2 999 руб, 3, Босоножки Vagabond, 8 000 руб.
  1. Брюки Mango, 2 699 руб. 2. Блуза H&M, 2 999 руб, 3, Босоножки Vagabond, 8 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze

Элегантность в чистом виде — это о стиле испанской королевы Летиции. Ее Величество мастерски рифмует большие бренды и масс-маркет, донашивает одежду годами и редко допускает оплошности. Три стильных образа монаршей особы, которые легко повторить, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @ingameladze / Екатерина Ширинкина / архивы пресс-служб

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