3 образа Инги Меладзе, которые вам непременно стоит повторить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ingameladze
Топ-платок + деним
Самые модные топы, которые надежно закрепились в списке фаворитов еще в прошлом году, — те, что топами и вовсе не являются. Если в вашем арсенале аксессуаров есть шелковые платки средних или больших размеров — попробуйте еще один способ их применения.
Носите платки вместо топов, выбирая самые яркие расцветки и затейливые принты. В пару к джинсам высокой посадки — идеально. Добавьте сабо с острыми мысами, очки по винтажным мотивам и акцентную бижутерию.
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze
Платье А-силуэта
Хлопковые и льняные платья А-силуэта доказали свою верность нам в 40-градусную жару. Взять под прицел как минимум одно определенно стоит. Можно добавить пару балеток и микросумку Christian Dior, как это делает Инга, или минималистичные сандалии на тонких ремешках. Финальный аккорд — сумка, дизайн и цвет которой поможет сыграть на контрасте (и выиграть).
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze
Черно-белая классика
Блузы драматичных силуэтов с объемными рукавами — магнит для комплиментов. Когда нет времени на сложносочиненный образ, миксуйте черное и белое в равных пропорциях. Классические брюки, в которых ноги визуально кажутся бесконечными, плюс пара босоножек на каблуке комфортной высоты — формула, которая справится даже с молниеносным переходом планов из делового формата в романтический и даже вечерний.
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @ingameladze
Элегантность в чистом виде — это о стиле испанской королевы Летиции. Ее Величество мастерски рифмует большие бренды и масс-маркет, донашивает одежду годами и редко допускает оплошности. Три стильных образа монаршей особы, которые легко повторить, ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @ingameladze / Екатерина Ширинкина / архивы пресс-служб
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