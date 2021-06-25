3 образа Инги Меладзе, которые вам непременно стоит повторить

Топ-платок + деним

Самые модные топы, которые надежно закрепились в списке фаворитов еще в прошлом году, — те, что топами и вовсе не являются. Если в вашем арсенале аксессуаров есть шелковые платки средних или больших размеров — попробуйте еще один способ их применения.

Носите платки вместо топов, выбирая самые яркие расцветки и затейливые принты. В пару к джинсам высокой посадки — идеально. Добавьте сабо с острыми мысами, очки по винтажным мотивам и акцентную бижутерию.