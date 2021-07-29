3 образа героинь кино с нижним бельем, которые сведут с ума любого
Шарлиз Терон, «Два дня в долине»
Шарлиз Терон в роли блондинки-соблазнительницы встречается в кино далеко не впервые. Мы же рекомендуем пересмотреть «Два дня в долине» для вдохновения и добавить в wish-лист прозрачное боди из белоснежного кружева, которое в паре с обновленным загаром заставит сердце бойфренда биться чаще. В пару к нему — лаконичные мюли в лучших традициях 2000-х, а для закрепления wow-эффекта — турмалин на 5 карат в окружении бриллиантов.
Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб
Софи Лорен, «Миллионеры»
Самые эффектные идеи — в классике кинематографа, и чем дальше от нас, тем лучше. Вспоминаем героиню Софи Лорен в «Миллионерах» (а это, на минуточку, шестидесятые), которая заставила зрителя понервничать. Больше полстолетия спустя главное оружие остается неизменным — корсет и чулки с подвязками, которые способны ускорить принятие любых решений. Для интриги сохраняем жемчуг, как у образцовых домохозяек, а в остальном — переходим на темную сторону.
Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб
Анджелина Джоли, «Мистер и миссис Смит»
Для уставших от семейной рутины мистера и миссис Смит был свой способ взбодрить отношения — перестрелки, тайные задания, риск на грани жизни и смерти. Анджелина Джоли в тысячный раз доказывает, что найти что-то соблазнительнее, чем мужская рубашка, трудно. Особенно когда под ней ничего или комплект из кружева цвета конфет, который вдохновит побыть хорошей девочкой.
Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб
В этом сезоне звезды и инфлюенсеры призывают побороть стеснение — хотя бы ради того, чтобы носить самые дерзкие платья сезона. Образы, в которых окружающим станет действительно жарко, — в материале Passion.ru.
Фото: kinopoisk.ru / архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!