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3 образа героинь кино с нижним бельем, которые сведут с ума любого

Пока стилисты учат нас красиво одеваться, мы предлагаем пойти от обратного. Раздеваться — это искусство, которое не обязательно нести в массы, ведь даже для самой себя будет вполне достаточно. В этом деле есть с кого взять пример, а именно — с актрис, образы которых в кинематографе стали культовыми. В сценах — ничего лишнего, кроме полупрозрачного кружева, корсетов, бриллиантов и жемчуга. Переходим от теории к практике!
3 образа героинь кино с нижним бельем, которые сведут с ума любого

Шарлиз Терон, «Два дня в долине»

Шарлиз Терон в роли блондинки-соблазнительницы встречается в кино далеко не впервые. Мы же рекомендуем пересмотреть «Два дня в долине» для вдохновения и добавить в wish-лист прозрачное боди из белоснежного кружева, которое в паре с обновленным загаром заставит сердце бойфренда биться чаще. В пару к нему — лаконичные мюли в лучших традициях 2000-х, а для закрепления wow-эффекта — турмалин на 5 карат в окружении бриллиантов.

1. Мюли Gianvito Rossi, 55 000 руб. 2. Кольцо Jemae, 598 800 руб. 3. Боди Hunkemoller, 3 999 руб.
  1. Мюли Gianvito Rossi, 55 000 руб. 2. Кольцо Jemae, 598 800 руб. 3. Боди Hunkemoller, 3 999 руб.

Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб

Софи Лорен, «Миллионеры»

Самые эффектные идеи — в классике кинематографа, и чем дальше от нас, тем лучше. Вспоминаем героиню Софи Лорен в «Миллионерах» (а это, на минуточку, шестидесятые), которая заставила зрителя понервничать. Больше полстолетия спустя главное оружие остается неизменным — корсет и чулки с подвязками, которые способны ускорить принятие любых решений. Для интриги сохраняем жемчуг, как у образцовых домохозяек, а в остальном — переходим на темную сторону.

1. Корсет Fangahra, 26 500 руб. 2. Серьги Tous, 16 100 руб. 3. Бра Women'secret, цена по запросу. 4. Трусы Women'secret, цена по запросу.
  1. Корсет Fangahra, 26 500 руб. 2. Серьги Tous, 16 100 руб. 3. Бра Women'secret, цена по запросу. 4. Трусы Women'secret, цена по запросу.

Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб

Анджелина Джоли, «Мистер и миссис Смит»

Для уставших от семейной рутины мистера и миссис Смит был свой способ взбодрить отношения — перестрелки, тайные задания, риск на грани жизни и смерти. Анджелина Джоли в тысячный раз доказывает, что найти что-то соблазнительнее, чем мужская рубашка, трудно. Особенно когда под ней ничего или комплект из кружева цвета конфет, который вдохновит побыть хорошей девочкой.

1. Трусы Victoria's Secret, 1 299 руб. 2. Аромат Good Girl Gone Bad By Kilian, цена по запросу. 3. Бра Victoria's Secret, 4 599 руб. 4. Мужская рубашка Eterna, 8 999 руб.
  1. Трусы Victoria's Secret, 1 299 руб. 2. Аромат Good Girl Gone Bad By Kilian, цена по запросу. 3. Бра Victoria's Secret, 4 599 руб. 4. Мужская рубашка Eterna, 8 999 руб.

Фото: Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб

В этом сезоне звезды и инфлюенсеры призывают побороть стеснение — хотя бы ради того, чтобы носить самые дерзкие платья сезона. Образы, в которых окружающим станет действительно жарко, — в материале Passion.ru.

Фото: kinopoisk.ru / архивы пресс-служб

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