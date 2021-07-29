Сегодня в 10:00

3 образа героинь кино с нижним бельем, которые сведут с ума любого

Пока стилисты учат нас красиво одеваться, мы предлагаем пойти от обратного. Раздеваться — это искусство, которое не обязательно нести в массы, ведь даже для самой себя будет вполне достаточно. В этом деле есть с кого взять пример, а именно — с актрис, образы которых в кинематографе стали культовыми. В сценах — ничего лишнего, кроме полупрозрачного кружева, корсетов, бриллиантов и жемчуга. Переходим от теории к практике!