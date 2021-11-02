3 нескучных способа носить водолазку (и еще 13 звездных примеров)
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
С денимом
Аксиома идеальной базы — прямые джинсы плюс водолазка по фигуре. Истина, которую всегда говорит Виктория Бекхэм в стритстайле и на подиуме. А если вы все еще отдаляете покупку шубы с фактурой Teddy Bear, то присмотритесь к выбору Passion.ru — из стриженной овечьей шерсти конфетно-розового цвета (ни одна овечка не пострадала!) на трикотажной основе, которая согреет своими мягкими объятиями даже в 30-градусный мороз. Финишируем, добавляя актуальные ботинки челси брутального силуэта, акцентную сумку-портфель и кое-что для удовольствия — например, серьги с зеленым кварцем.
Фото: Архивы пресс-служб
С кожей
Образ, который легко трансформировать для офиса и вечеринок — достаточно просто расстегнуть блейзер (или снять его). Асимметричная кожаная юбка в паре с водолазкой из сетки и любой «плечистый» жакет — безупречное трио. Дополните высокими сапогами-трубами с широкими голенищами, микросумкой и парой стильных очков.
Фото: Архивы пресс-служб
Цвет
Аутфит, который доказывает, что все самое стильное — просто. Пара светлых джинсов, которые абсолютно совместимы с промозглой осенью, если заправить их в высокие казаки. К ним — ультраяркая водолазка любого приглянувшегося оттенка (например, наэлектризованный оранжевый, который захватил подиумы, или жгуче-алый). Аксессуары наноформата все еще с нами: если крошечная сумка не уместит все необходимое, то чехол для наушников станет точным попаданием в тренд.
Фото: Архивы пресс-служб
Еще один мастхэв капсулы для холодов — кардиган, который парижанки сделали главным (и бессменным) трендом. Как его носить и с чем сочетать — ищите в модном гиде Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook