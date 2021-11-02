passion.ru
2 мин.

3 нескучных способа носить водолазку (и еще 13 звездных примеров)

Базовыми водолазками на сезон не обзавелся только ленивый: Белла Хадид, например, выбрала кроп-вариант в тон пальто, Ирина Шейк попробовала сочетание с кожей и «дикими» принтами, а Виктория Бекхэм собрала целую палитру. Предметом первой необходимости водолазки считает и Кейт Миддлтон: герцогиня носит их с чинными пальто любимого Alexander McQueen, жакетами всех мастей и юбками-плиссе. Думаем, аргументов вполне достаточно, чтобы отправиться на охоту прямо сейчас — ловите три стильных микса на все случаи жизни!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Белла Хадид

Фото: Eastnews

С денимом

Аксиома идеальной базы — прямые джинсы плюс водолазка по фигуре. Истина, которую всегда говорит Виктория Бекхэм в стритстайле и на подиуме. А если вы все еще отдаляете покупку шубы с фактурой Teddy Bear, то присмотритесь к выбору Passion.ru — из стриженной овечьей шерсти конфетно-розового цвета (ни одна овечка не пострадала!) на трикотажной основе, которая согреет своими мягкими объятиями даже в 30-градусный мороз. Финишируем, добавляя актуальные ботинки челси брутального силуэта, акцентную сумку-портфель и кое-что для удовольствия — например, серьги с зеленым кварцем.

1. Сумка Fetiche, 31 900 руб. 2. Челси Pinko, 35 350 руб. 3. Водолазка To Be Blossom, 4 990 руб. 4. Шуба MATÜ, цена по запросу. 5. Серьги LNB Jewellery, 40 000 руб. 6. Джинсы Mango, 4 999 руб.
  1. Сумка Fetiche, 31 900 руб. 2. Челси Pinko, 35 350 руб. 3. Водолазка To Be Blossom, 4 990 руб. 4. Шуба MATÜ, цена по запросу. 5. Серьги LNB Jewellery, 40 000 руб. 6. Джинсы Mango, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С кожей

Образ, который легко трансформировать для офиса и вечеринок — достаточно просто расстегнуть блейзер (или снять его). Асимметричная кожаная юбка в паре с водолазкой из сетки и любой «плечистый» жакет — безупречное трио. Дополните высокими сапогами-трубами с широкими голенищами, микросумкой и парой стильных очков.

1. Блейзер Mango, 7 499 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Водолазка Victoria Andreyanova, цена по запросу. 4. Юбка Fantome, 39 900 руб. 5. Сапоги Vagabond, 18 800 руб.
  1. Блейзер Mango, 7 499 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Водолазка Victoria Andreyanova, цена по запросу. 4. Юбка Fantome, 39 900 руб. 5. Сапоги Vagabond, 18 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Цвет

Аутфит, который доказывает, что все самое стильное — просто. Пара светлых джинсов, которые абсолютно совместимы с промозглой осенью, если заправить их в высокие казаки. К ним — ультраяркая водолазка любого приглянувшегося оттенка (например, наэлектризованный оранжевый, который захватил подиумы, или жгуче-алый). Аксессуары наноформата все еще с нами: если крошечная сумка не уместит все необходимое, то чехол для наушников станет точным попаданием в тренд.

1. Футляр для наушников Fetiche, 5 900 руб. 2. Очки Emporio Armani, цена по запросу. 3. Водолазка 12Storeez, 13 980 руб. 4. Джинсы H&M, 2 2900 руб. 5. Казаки Portal, 17 990 руб.
  1. Футляр для наушников Fetiche, 5 900 руб. 2. Очки Emporio Armani, цена по запросу. 3. Водолазка 12Storeez, 13 980 руб. 4. Джинсы H&M, 2 2900 руб. 5. Казаки Portal, 17 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще один мастхэв капсулы для холодов — кардиган, который парижанки сделали главным (и бессменным) трендом. Как его носить и с чем сочетать — ищите в модном гиде Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook