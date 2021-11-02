3 нескучных способа носить водолазку (и еще 13 звездных примеров)

С денимом

Аксиома идеальной базы — прямые джинсы плюс водолазка по фигуре. Истина, которую всегда говорит Виктория Бекхэм в стритстайле и на подиуме. А если вы все еще отдаляете покупку шубы с фактурой Teddy Bear, то присмотритесь к выбору Passion.ru — из стриженной овечьей шерсти конфетно-розового цвета (ни одна овечка не пострадала!) на трикотажной основе, которая согреет своими мягкими объятиями даже в 30-градусный мороз. Финишируем, добавляя актуальные ботинки челси брутального силуэта, акцентную сумку-портфель и кое-что для удовольствия — например, серьги с зеленым кварцем.